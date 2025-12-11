हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishchik Tarot Rashifal 2026: वृश्चिक टैरो राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026?

Vrishchik Tarot Rashifal 2026: वृश्चिक टैरो राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026?

Scorpio Yearly 2026 Tarot Horoscope: वृश्चिक राशि के लिए 2026 करियर और व्यापार में प्रगति, नए अवसर और लाभ का साल रहेगा. यात्राएं सफल होंगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर सावधानी जरूरी रहेगी.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 11 Dec 2025 09:00 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Scorpio Yearly Horoscope 2026: वृश्चिक राशि का वर्ष 2026 का विस्तृत टैरो राशिफल जारी किया है. उनके अनुसार वर्ष की शुरुआत कई महत्वपूर्ण इच्छाओं के पूर्ण होने के संकेत देती है. आपकी योजनाएं सफल होंगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

कार्यक्षेत्र में आपके फैसले मजबूत होंगे, जिससे आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बेहतर संतुलन बनाए रख पाएंगे. व्यवसाय के लिए यह वर्ष स्थिर गति वाला रहेगा. निवेश से लाभ मिलेगा, हालांकि जोखिमों को नियंत्रित रखना आवश्यक होगा.

आर्थिक स्थिति और करियर: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2026 आर्थिक रूप से मजबूत रहने वाला वर्ष साबित होगा. आय में वृद्धि के योग हैं और लंबे समय के निवेश में आपको अच्छा लाभ मिल सकता है. साल के शुरुआती महीनों में पैसों का प्रवाह स्थिर रहेगा, जबकि दूसरे चरण में निवेश सोच-समझकर करना होगा.

अनावश्यक जोखिमों से बचना बेहतर होगा. करियर के क्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा और पद व प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी की संभावना है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन: प्रेम संबंधों के लिए यह वर्ष थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. पार्टनर के साथ विचारों का टकराव और गलतफहमियां रिश्ते की मधुरता को प्रभावित कर सकती हैं. आपको स्थिति को संभालने में धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होगी.

अच्छी बात यह है कि वर्ष विवाह के लिए शुभ संकेत दे रहा है. जोड़े आपसी संवाद से समस्याओं को दूर कर एक मजबूत बंधन बना पाएंगे. विवाहित जातकों के लिए यह वर्ष आनंददायक रहेगा और जिम्मेदारियों का सही विभाजन रिश्ते को और मजबूत करेगा.

शिक्षा और स्वास्थ्य: शिक्षा के क्षेत्र में टेम्परेंस कार्ड का आना उच्च शिक्षा और लक्ष्य प्राप्ति का संकेत देता है. एमबीए, रिसर्च और तकनीकी शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को विशेष लाभ होगा. कार्यक्षेत्र में मनपसंद काम मिलने के योग हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान लाभकारी रहेगा.

उपाय
हनुमान चालीसा का पाठ करें, चींटियों को आटा डालें, शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें.

FAQs

Q1. क्या 2026 में वृश्चिक राशि वालों को करियर में उन्नति मिलेगी?
हाँ, स्थिर प्रगति होगी और मेहनत का फल अवश्य मिलेगा.

Q2. क्या प्रेम संबंध इस वर्ष स्थिर रहेंगे?
प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव रहेंगे, लेकिन संवाद से समस्याओं का समाधान संभव है.

Q3. क्या आर्थिक स्थिति वर्ष भर मजबूत रहेगी?
हाँ, आय में वृद्धि और निवेश से लाभ मिलने के योग हैं, बस जोखिमों को नियंत्रित रखना होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 11 Dec 2025 09:00 AM (IST)
Rashifal 2026 New Year 2026 Horoscope 2026 Scorpio Horoscope 2026 Vrishchik Rashi 2026 Vrishchik Tarot Rashifal

Frequently Asked Questions

2026 में वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?

2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से मजबूत रहने वाला वर्ष होगा। आय में वृद्धि के योग हैं और निवेश से अच्छा लाभ मिल सकता है।

2026 में वृश्चिक राशि वालों के प्रेम संबंधों में क्या उतार-चढ़ाव आ सकते हैं?

प्रेम संबंधों के लिए यह वर्ष थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पार्टनर के साथ विचारों का टकराव और गलतफहमियां रिश्ते की मधुरता को प्रभावित कर सकती हैं।

क्या 2026 में वृश्चिक राशि के जातकों को शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा?

हाँ, टेम्परेंस कार्ड का आना उच्च शिक्षा और लक्ष्य प्राप्ति का संकेत देता है। एमबीए, रिसर्च और तकनीकी शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को विशेष लाभ होगा।

वृश्चिक राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए 2026 में क्या सलाह दी गई है?

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान लाभकारी रहेगा।

Embed widget