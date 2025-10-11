Scorpio Weekly Horoscope 2025: परिश्रम अधिक रहेगा लेकिन परिणाम उम्मीद से कम, पढ़ें वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल
Scorpio Weekly Horoscope: वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुभ परिणामों से भरा रहने वाला है. लंबे समय के बाद कोई सपना पूरा होते दिखाई दे रहा है. पढ़िए वृश्चिक राशि का साप्ताहिक भाग्यफल.
Vrishchik Saptahik Rashifal 12 to 18 October 2025: इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए परिस्थितियाँ कुछ चुनौतीपूर्ण रह सकती हैं. मेहनत और लगन के बावजूद आपको कार्यक्षेत्र में मनचाहा परिणाम नहीं मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होंगे, जिससे मन में हल्की निराशा हो सकती है.
व्यवसाय और धन लाभ
कार्यक्षेत्र और कारोबार दोनों ही सकारात्मक संकेत दे रहे हैं. सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग मिलेगा, जिससे काम में गति आएगी. आपका ऊर्जा स्तर ऊँचा रहेगा और आप अपने अधूरे कार्यों को सकारात्मक दृष्टिकोण से पूरा करने में सफल रहेंगे. कारोबार में लाभ प्राप्त होगा तथा व्यवसाय विस्तार की नई योजनाएँ साकार होंगी. पार्टनरशिप वाले कार्य में समान विचारधारा से तेजी आएगी और आपसी तालमेल से बड़ा मुनाफा संभव है. निवेश के लिए यह समय लाभदायक रहेगा.
परिवार और सामाजिक जीवन
सप्ताह के मध्य में आपका झुकाव परिवार और प्रियजनों की ओर अधिक रहेगा. स्वजनों के साथ छोटी या लंबी दूरी की यात्रा का योग बन सकता है. पैतृक संपत्ति से जुड़ी अड़चनें दूर होंगी और घर में सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहेगा. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा. समाज में आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी.
प्रेम और वैवाहिक जीवन
सप्ताह के उत्तरार्ध में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा. अविवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह प्रेम प्रस्ताव या नए संबंध की शुरुआत का संकेत दे रहा है. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. विवाहित जातकों का दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा और जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा.
स्वास्थ्य राशिफल
सेहत के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य रहेगा. आपको अपने खान-पान में संतुलन रखना होगा. हल्का व्यायाम और ध्यान से मानसिक शांति बनी रहेगी. पुरानी बीमारियों से राहत के संकेत हैं.
उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें.
FAQs
प्र1. सप्ताह कैसा रहेगा?
उत्तर: सप्ताह शुभता और अनुकूलता से भरा रहेगा, मनोकामनाएँ पूरी होंगी.
प्र2. व्यवसाय और धन लाभ में क्या रहेगा?
उत्तर: कार्यक्षेत्र और कारोबार में सफलता तथा अच्छा लाभ प्राप्त होगा.
प्र3. परिवार और सामाजिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर: परिवार में सौहार्द और प्रियजनों का सहयोग बना रहेगा.
प्र4. प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर: प्रेम संबंध अनुकूल रहेंगे, वैवाहिक जीवन सुखमय और मधुर रहेगा.
प्र5. शुभ उपाय क्या है?
उत्तर: सुंदरकांड का पाठ करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
