Scorpio Weekly Horoscope: यह नया सप्ताह वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य (Astrologer) सुरेश श्रीमाली से जानें वृश्चिक के लिए ये हफ्ता परिवार, धन, सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है?
Scorpio Saptahik Rashifal October 06 to 12, 2025: इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों को मेहनत और लगन का फल मिलेगा. यदि आप किसी खास काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें सफलता के योग बन रहे हैं. रुके हुए गवर्नमेंट वर्क भी पूरे होने की संभावना है. घरेलू और कामकाजी महिलाएं परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएँगी. हालांकि बीच-बीच में नकारात्मक विचार परेशान कर सकते हैं, इसलिए धैर्य और आत्म-मनन से संतुलन बनाए रखना जरूरी है. इस समय स्वयं पर भरोसा रखना सबसे बड़ा सहारा होगा.
स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें. बदलते मौसम में छोटी बीमारियां परेशानी दे सकती हैं. उचित दिनचर्या और खानपान का ध्यान रखें.
व्यवसाय राशिफल
बिजनेस में स्टाफ का सहयोग मिलेगा और कार्य में प्रगति होगी. निवेश से संबंधित गतिविधियों में समय लगाएँ, क्योंकि नए काम में किया गया निवेश भविष्य में लाभ देगा.
नौकरी राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा. ऑफिस में सहयोगियों का साथ मिलेगा और रुके हुए कार्य पूरे होंगे. सीनियर्स से सराहना भी प्राप्त हो सकती है.
लव व परिवार राशिफल
फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने से संतोष मिलेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में नज़दीकियां बढ़ेंगी. किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने से मन प्रसन्न रहेगा.
युवा राशिफल
युवाओं के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास और प्रगति का है. किसी प्रतियोगी परीक्षा या प्रोजेक्ट में मेहनत का सही फल मिलेगा.
उपाय
मंगलवार को भगवान हनुमान को गुड़ और चना चढ़ाएँ और "हनुमान चालीसा" का पाठ करें. इससे मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ेगा.
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: लाल
शुभ दिन: मंगलवार
FAQs
Q1. क्या इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए नया निवेश शुभ है?
हाँ, नए काम में निवेश लाभकारी साबित होगा.
Q2. क्या वृश्चिक राशि के लोगों को सरकारी काम में सफलता मिलेगी?
हाँ, रुके हुए सरकारी कार्य पूरे होने की संभावना है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
