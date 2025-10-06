हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलScorpio Weekly Horoscope (06 to 12 October): इस हफ़्ते वृश्चिक राशि के रुके हुए काम पूरे होंगे और निवेश से लाभ मिलेगा

Scorpio Weekly Horoscope: यह नया सप्ताह वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य (Astrologer) सुरेश श्रीमाली से जानें वृश्चिक के लिए ये हफ्ता परिवार, धन, सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 06 Oct 2025 04:47 PM (IST)
Preferred Sources

Scorpio Saptahik Rashifal October 06 to 12, 2025: इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों को मेहनत और लगन का फल मिलेगा. यदि आप किसी खास काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें सफलता के योग बन रहे हैं. रुके हुए गवर्नमेंट वर्क भी पूरे होने की संभावना है. घरेलू और कामकाजी महिलाएं परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएँगी. हालांकि बीच-बीच में नकारात्मक विचार परेशान कर सकते हैं, इसलिए धैर्य और आत्म-मनन से संतुलन बनाए रखना जरूरी है. इस समय स्वयं पर भरोसा रखना सबसे बड़ा सहारा होगा.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें. बदलते मौसम में छोटी बीमारियां परेशानी दे सकती हैं. उचित दिनचर्या और खानपान का ध्यान रखें.

व्यवसाय राशिफल

बिजनेस में स्टाफ का सहयोग मिलेगा और कार्य में प्रगति होगी. निवेश से संबंधित गतिविधियों में समय लगाएँ, क्योंकि नए काम में किया गया निवेश भविष्य में लाभ देगा.

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा. ऑफिस में सहयोगियों का साथ मिलेगा और रुके हुए कार्य पूरे होंगे. सीनियर्स से सराहना भी प्राप्त हो सकती है.

लव व परिवार राशिफल

फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने से संतोष मिलेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में नज़दीकियां बढ़ेंगी. किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने से मन प्रसन्न रहेगा.

युवा राशिफल

युवाओं के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास और प्रगति का है. किसी प्रतियोगी परीक्षा या प्रोजेक्ट में मेहनत का सही फल मिलेगा.

उपाय

मंगलवार को भगवान हनुमान को गुड़ और चना चढ़ाएँ और "हनुमान चालीसा" का पाठ करें. इससे मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

  • शुभ अंक: 9

  • शुभ रंग: लाल

  • शुभ दिन: मंगलवार

FAQs

Q1. क्या इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए नया निवेश शुभ है?
हाँ, नए काम में निवेश लाभकारी साबित होगा.

Q2. क्या वृश्चिक राशि के लोगों को सरकारी काम में सफलता मिलेगी?
हाँ, रुके हुए सरकारी कार्य पूरे होने की संभावना है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यताजानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 06 Oct 2025 04:47 PM (IST)
Tags :
Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Vrishchik Saptahik Rashifal
और पढ़ें
