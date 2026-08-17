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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Rashifal 17 August 2026: मेष राशि वालों को 6ठे चंद्रमा व शुभ योग से शेयर मार्केट में होगा फायदा, बिजनेस में मिलेगी नई सफलता

Mesh Rashifal 17 August 2026: मेष राशि वालों को 6ठे चंद्रमा व शुभ योग से शेयर मार्केट में होगा फायदा, बिजनेस में मिलेगी नई सफलता

Mesh Rashifal 17 August 2026: सावन सोमवार व शुभ योग से मेष राशि वालों को शेयर मार्केट में मिलेगा लाभ! जानें 17 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 17 Aug 2026 06:10 AM (IST)
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मेष राशिफल, 17 अगस्त 2026 (Mesh Rashifal Today): 17 अगस्त 2026, सावन के तीसरे सोमवार के पावन दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि शाम 05:01 बजे तक रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शुभ योग का बेहद फलदायी संयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज दोपहर 04:19 बजे तक कन्या राशि में रहकर इसके बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे. दोपहर तक चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव (रोग, ऋण, शत्रु व सेवा भाव) में संचार करेंगे. 6ठे चंद्रमा के प्रभाव से शारीरिक तनाव या थकावट महसूस हो सकती है, लेकिन शुभ योग के बल पर आपके प्रयास सफल होंगे. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए पुरानी गलतियों और बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का है. शुभ योग बनने से बिजनेसमैन द्वारा आज के दिन व्यापार विस्तार के लिए की गई कोशिशों में शानदार सफलता हासिल होगी. शेयर और स्टॉक मार्केट से जुड़े कामों में अच्छा वित्तीय मुनाफा होने की प्रबल संभावना है. इसके साथ ही किसी नए काम या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत भी हो सकती है, जो भविष्य में बड़ा लाभ देगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों को आज कार्यक्षेत्र में अपना फोकस बनाए रखना होगा. एंप्लॉयड पर्सन का मन थोड़ा काम से भटक सकता है, लेकिन आपको कमजोर नहीं पड़ना है और अपनी उन्नति के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहना है. वर्कप्लेस पर कामकाज करते हुए आपका साहस काफी ऊंचा रहेगा, जिसके चलते आप बिना किसी बड़ी परेशानी के विपरीत परिस्थितियों पर भी आसानी से नियंत्रण पा लेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन में आज सुख-शांति और मधुरता बनी रहेगी. पति-पत्नी के बीच तालमेल बेहतरीन रहेगा. हालांकि, लव लाइफ (प्रेम संबंधों) में किसी छोटी सी बात को लेकर आपस में गलतफहमी या खटास आ सकती है, इसलिए बातचीत में संयम बरतें और एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) को याद करने वाले विषयों की पढ़ाई ब्रह्म मुहूर्त (सुबह के समय) में करनी चाहिए; ऐसा करने से कठिन विषय भी लंबे समय तक याद रहेंगे और परीक्षा में उत्तम परिणाम मिलेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

छठे भाव में चंद्रमा के गोचर से शारीरिक तनाव, मांसपेशियों में दर्द या हल्की थकान रह सकती है. सावन सोमवार के व्रत-नियमों का पालन करते हुए संतुलित आहार लें और अत्यधिक मानसिक दबाव लेने से बचें.

  • शुभ रंग: रेड (लाल)
  • शुभ अंक: 3
  • अशुभ अंक: 6
  • आज का उपाय: सावन के तीसरे सोमवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगाजल, शहद और बेलपत्र अर्पित करें. साथ ही 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें; इससे शारीरिक तनाव दूर होगा और व्यापार में उन्नति मिलेगी.

FAQs 

Q1. 17 अगस्त 2026 को मेष राशि के कारोबारियों को किस क्षेत्र में बड़ा लाभ हो सकता है?
Ans. शुभ योग के प्रभाव से शेयर व स्टॉक मार्केट के कामों में अच्छा मुनाफा होगा और नए काम की शुरुआत सफल रहेगी.

Q2. आज मेष राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या ध्यान रखना चाहिए?
Ans. मन के भटकाव पर काबू पाएं और ऊंचे साहस के साथ परिस्थितियों को संभालते हुए काम पर ध्यान दें.

Q3. आज मेष राशि के छात्रों को पढ़ाई याद रखने के लिए क्या सलाह दी जाती है?
Ans. कंठस्थ करने वाले विषयों की पढ़ाई सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें, जिससे विषय लंबे समय तक याद रहेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 Aug 2026 06:10 AM (IST)
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