Aaj Ka Vrishchik Rashifal 4 August 2026: रिकॉर्डतोड़ कमाई के योग, आर्थिक मामलों में मिलेगी राहत

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 4 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात्रि 10:04 बजे तक रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी. रेवती नक्षत्र रात्रि 9:54 बजे तक रहेगा, फिर अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, धृति योग और सर्वामृत योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा रात्रि 9:54 बजे के बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे. इससे पहले चंद्रमा-शनि के विष दोष का प्रभाव रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 4 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से लाभदायक रहने वाला है. चंद्रमा पंचम भाव में होने से आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं. धृति और सर्वाअमृत योग के प्रभाव से ऑफलाइन और ऑनलाइन बिजनेस करने वालों को रिकॉर्डतोड़ कमाई मिलने की संभावना है. लंबे समय से रुके हुए काम संपर्कों के माध्यम से पूरे हो सकते हैं और आर्थिक मामलों में राहत मिलेगी.

यदि आप व्यापार के सिलसिले में विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं या यात्रा पर जा रहे हैं, तो उम्मीद के मुताबिक लाभ न मिलने से थोड़ी निराशा हो सकती है. ऐसे में धैर्य बनाए रखें, क्योंकि भविष्य में यही प्रयास बड़े अवसरों का रास्ता खोल सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सहयोग और टीमवर्क का रहेगा. ऑफिस में सहकर्मियों की मदद करने से आपकी अच्छी छवि बनेगी और टीम का मनोबल भी बढ़ेगा. हालांकि अनावश्यक कार्यों में समय अधिक खर्च होने के कारण शाम तक काम का दबाव महसूस हो सकता है. इसलिए शुरुआत से ही समय का सही प्रबंधन करें और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर रहने की संभावना है. अचानक धन लाभ या रुका हुआ पैसा मिलने से राहत मिलेगी. बिजनेस में नए संपर्क भी भविष्य में आय के नए स्रोत बना सकते हैं.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में माता-पिता के साथ किसी बात को लेकर बहस करने से बचें. यदि वे किसी बात पर नाराज भी हों, तो उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें. शांत व्यवहार और सम्मानपूर्ण संवाद से रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

हेल्थ राशिफल

मानसिक तनाव से बचने के लिए खुद को सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखें. पर्याप्त आराम करें और अनावश्यक भागदौड़ से बचें. ध्यान और योग भी मानसिक शांति प्रदान करेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का मन यदि पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो किसी प्रेरणादायक पुस्तक या अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन का सहारा लें. पढ़ाई हो या ऑफिस का काम, पूरी एकाग्रता के साथ किया गया प्रयास ही सफलता दिलाएगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: येलो

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 4

उपाय

भगवान शिव को पीले पुष्प अर्पित करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, कार्यों में सफलता मिलेगी और पारिवारिक संबंधों में मधुरता बनी रहेगी.

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