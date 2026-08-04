Aaj Ka Tula Rashifal 4 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात्रि 10:04 बजे तक रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी. रेवती नक्षत्र रात्रि 9:54 बजे तक रहेगा, फिर अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, धृति योग और सर्वामृत योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा रात्रि 9:54 बजे के बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे. इससे पहले चंद्रमा-शनि के विष दोष का प्रभाव रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

तुला राशि के जातकों के लिए 4 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से काफी सकारात्मक रहने वाला है. चंद्रमा छठे भाव में होने से पुराने विवादों और अटके हुए मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं. धृति और सर्वाअमृत योग के प्रभाव से कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, जिससे लंबे समय से चली आ रही चिंता समाप्त होगी.

यदि आपका जीवनसाथी ही आपका बिजनेस पार्टनर है, तो उनके सुझावों को गंभीरता से लें. उनकी सलाह व्यापार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. हालांकि आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. बजट बनाकर चलेंगे तो आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी और भविष्य की योजनाएं भी आसानी से पूरी होंगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. ऑफिस में आपकी निर्णय लेने की क्षमता और तेज सोच आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएगी. जटिल कार्य भी समय पर पूरे करने में सफलता मिलेगी.

कुछ कर्मचारियों को नई पोस्ट, नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकता है. ऐसे में मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को तैयार रखें. आपकी मेहनत और जिम्मेदारी निभाने की क्षमता वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में समझदारी से आगे बढ़ना जरूरी होगा. आमदनी के अनुसार खर्च और बचत का संतुलन बनाए रखें. अनावश्यक खर्चों से बचेंगे तो भविष्य के लिए अच्छी बचत कर पाएंगे.

लव और फैमिली राशिफल

आज किसी सामाजिक या पारिवारिक निमंत्रण में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. पुराने दोस्तों से मुलाकात होने से मन प्रसन्न रहेगा और पुरानी यादें ताजा होंगी. जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और आपसी समझ रिश्ते को मजबूत बनाएगी.

हेल्थ राशिफल

गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. चलते-फिरते समय सतर्क रहें और नियमित रूप से डॉक्टर से स्वास्थ्य जांच करवाते रहें. बाकी लोगों के लिए भी फिटनेस और दिनचर्या पर ध्यान देना लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

खिलाड़ियों को वरिष्ठ खिलाड़ियों या कोच के साथ अभ्यास करने का अवसर मिलेगा. उनके अनुभव और मार्गदर्शन से प्रदर्शन में सुधार आएगा. विद्यार्थियों को भी अनुभवी लोगों की सलाह का लाभ मिलेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 6

उपाय

भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करें तथा "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता, करियर में उन्नति और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी.

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