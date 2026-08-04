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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Tula Rashifal 4 August 2026: कोर्ट केस में मिल सकती है जीत, करियर में बढ़ेंगी जिम्मेदारियां

Aaj Ka Tula Rashifal 4 August 2026: कोर्ट केस में मिल सकती है जीत, करियर में बढ़ेंगी जिम्मेदारियां

Libra Horoscope Today: क्या 4 अगस्त 2026 को तुला राशि वालों को कोर्ट केस, नौकरी और बिजनेस में सफलता मिलेगी? जानें व्यापार, धन, करियर, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 04 Aug 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj Ka Tula Rashifal 4 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात्रि 10:04 बजे तक रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी. रेवती नक्षत्र रात्रि 9:54 बजे तक रहेगा, फिर अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, धृति योग और सर्वामृत योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा रात्रि 9:54 बजे के बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे. इससे पहले चंद्रमा-शनि के विष दोष का प्रभाव रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

तुला राशि के जातकों के लिए 4 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से काफी सकारात्मक रहने वाला है. चंद्रमा छठे भाव में होने से पुराने विवादों और अटके हुए मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं. धृति और सर्वाअमृत योग के प्रभाव से कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, जिससे लंबे समय से चली आ रही चिंता समाप्त होगी.

यदि आपका जीवनसाथी ही आपका बिजनेस पार्टनर है, तो उनके सुझावों को गंभीरता से लें. उनकी सलाह व्यापार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. हालांकि आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. बजट बनाकर चलेंगे तो आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी और भविष्य की योजनाएं भी आसानी से पूरी होंगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. ऑफिस में आपकी निर्णय लेने की क्षमता और तेज सोच आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएगी. जटिल कार्य भी समय पर पूरे करने में सफलता मिलेगी.

कुछ कर्मचारियों को नई पोस्ट, नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकता है. ऐसे में मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को तैयार रखें. आपकी मेहनत और जिम्मेदारी निभाने की क्षमता वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में समझदारी से आगे बढ़ना जरूरी होगा. आमदनी के अनुसार खर्च और बचत का संतुलन बनाए रखें. अनावश्यक खर्चों से बचेंगे तो भविष्य के लिए अच्छी बचत कर पाएंगे.

लव और फैमिली राशिफल

आज किसी सामाजिक या पारिवारिक निमंत्रण में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. पुराने दोस्तों से मुलाकात होने से मन प्रसन्न रहेगा और पुरानी यादें ताजा होंगी. जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और आपसी समझ रिश्ते को मजबूत बनाएगी.

हेल्थ राशिफल

गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. चलते-फिरते समय सतर्क रहें और नियमित रूप से डॉक्टर से स्वास्थ्य जांच करवाते रहें. बाकी लोगों के लिए भी फिटनेस और दिनचर्या पर ध्यान देना लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

खिलाड़ियों को वरिष्ठ खिलाड़ियों या कोच के साथ अभ्यास करने का अवसर मिलेगा. उनके अनुभव और मार्गदर्शन से प्रदर्शन में सुधार आएगा. विद्यार्थियों को भी अनुभवी लोगों की सलाह का लाभ मिलेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 6

उपाय

भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करें तथा "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता, करियर में उन्नति और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 04 Aug 2026 03:30 AM (IST)
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