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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 16 July 2026: नवम भाव का चंद्रमा, भाग्य देगा साथ, व्यापार विस्तार के बनेंगे प्रबल योग

Aaj ka Vrishchik Rashifal 16 July 2026: नवम भाव का चंद्रमा, भाग्य देगा साथ, व्यापार विस्तार के बनेंगे प्रबल योग

Scorpio Horoscope: क्या 16 जुलाई 2026 को वृश्चिक राशि वालों को व्यापार में बड़ा लाभ, नौकरी में सफलता और संपत्ति खरीदने के शुभ अवसर मिलेंगे? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 16 Jul 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj ka Vrishchik Rashifal 16 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 8:53 बजे तक रहेगी, इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ होगी. 

आश्लेषा नक्षत्र शाम 7:52 बजे तक रहेगा, फिर मघा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक
शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक
शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल

वृश्चिक राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभ और विस्तार के नए अवसर लेकर आया है. नवम भाव में चंद्रमा और सिद्धि व गजकेसरी योग के प्रभाव से भाग्य आपका पूरा साथ देगा. व्यापार में रुकी हुई कोई पुरानी डील अचानक फाइनल हो सकती है, जिससे अच्छा आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है. बड़े उद्योगपतियों या प्रभावशाली व्यापारिक समूहों के साथ जॉइंट वेंचर पर चर्चा आगे बढ़ सकती है. यदि कारोबार का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, तो आज उसकी रणनीति बनाने के लिए समय अनुकूल रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा. कार्यस्थल पर सिस्टम अपडेट या नई कार्यप्रणाली अपनाने से आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और मल्टीटास्किंग में सफलता मिलेगी. वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आपकी छवि मजबूत होगी और भविष्य में नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना बनेगी. टीम के साथ बेहतर तालमेल आपको हर चुनौती का समाधान निकालने में मदद करेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार में मुनाफा बढ़ने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. यदि संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज उस दिशा में सकारात्मक प्रगति हो सकती है. निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें और दीर्घकालिक योजनाओं पर ध्यान दें. बचत में वृद्धि होने के भी संकेत हैं.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा. ऑफिस के बाद परिवार के साथ समय बिताने और घर की सजावट या घरेलू जरूरतों की खरीदारी करने का अवसर मिलेगा. इससे घर का वातावरण और अधिक सुखद बनेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में विश्वास तथा अपनापन बढ़ेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. खिलाड़ियों और फिटनेस से जुड़े लोगों को योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए. इससे एकाग्रता बढ़ेगी और प्रदर्शन बेहतर रहेगा. संतुलित भोजन और पर्याप्त आराम आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन प्रेरणादायक रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और नई चीजें सीखने की उत्सुकता बढ़ेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को नियमित अभ्यास और अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से सफलता मिलने की संभावना है.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: पिंक (Pink)
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 5

उपाय

आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुलाबी रंग का वस्त्र, मिठाई या फल दान करें. इससे भाग्य का साथ मिलेगा, व्यापार में उन्नति होगी और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 16 Jul 2026 03:35 AM (IST)
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