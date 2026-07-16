Aaj ka Vrishchik Rashifal 16 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 8:53 बजे तक रहेगी, इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ होगी.

आश्लेषा नक्षत्र शाम 7:52 बजे तक रहेगा, फिर मघा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक

शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक

शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल

वृश्चिक राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभ और विस्तार के नए अवसर लेकर आया है. नवम भाव में चंद्रमा और सिद्धि व गजकेसरी योग के प्रभाव से भाग्य आपका पूरा साथ देगा. व्यापार में रुकी हुई कोई पुरानी डील अचानक फाइनल हो सकती है, जिससे अच्छा आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है. बड़े उद्योगपतियों या प्रभावशाली व्यापारिक समूहों के साथ जॉइंट वेंचर पर चर्चा आगे बढ़ सकती है. यदि कारोबार का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, तो आज उसकी रणनीति बनाने के लिए समय अनुकूल रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा. कार्यस्थल पर सिस्टम अपडेट या नई कार्यप्रणाली अपनाने से आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और मल्टीटास्किंग में सफलता मिलेगी. वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आपकी छवि मजबूत होगी और भविष्य में नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना बनेगी. टीम के साथ बेहतर तालमेल आपको हर चुनौती का समाधान निकालने में मदद करेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार में मुनाफा बढ़ने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. यदि संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज उस दिशा में सकारात्मक प्रगति हो सकती है. निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें और दीर्घकालिक योजनाओं पर ध्यान दें. बचत में वृद्धि होने के भी संकेत हैं.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा. ऑफिस के बाद परिवार के साथ समय बिताने और घर की सजावट या घरेलू जरूरतों की खरीदारी करने का अवसर मिलेगा. इससे घर का वातावरण और अधिक सुखद बनेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में विश्वास तथा अपनापन बढ़ेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. खिलाड़ियों और फिटनेस से जुड़े लोगों को योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए. इससे एकाग्रता बढ़ेगी और प्रदर्शन बेहतर रहेगा. संतुलित भोजन और पर्याप्त आराम आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन प्रेरणादायक रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और नई चीजें सीखने की उत्सुकता बढ़ेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को नियमित अभ्यास और अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से सफलता मिलने की संभावना है.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: पिंक (Pink)

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 5

उपाय

आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुलाबी रंग का वस्त्र, मिठाई या फल दान करें. इससे भाग्य का साथ मिलेगा, व्यापार में उन्नति होगी और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

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