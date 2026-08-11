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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishchik Rashifal 11 August 2026: नए काम के मिलेंगे मौके, करियर में बढ़ेगी तरक्की

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 11 August 2026: नए काम के मिलेंगे मौके, करियर में बढ़ेगी तरक्की

Scorpio Horoscope Today: क्या आज वृश्चिक राशि वाले नए सेक्टर में काम शुरू कर सकते हैं? बिजनेस में सितारों का साथ मिलेगा, नौकरी में पैकेज बढ़ने के संकेत हैं, लेकिन रिश्तों में मतभेद से बचना होगा.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 11 Aug 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishchik Rashifal 11 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पूरे दिन रहेगी. पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 10:09 बजे तक रहेगा, इसके बाद पुष्य नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और सिद्धि योग जैसे संयोग बन रहे हैं. 

चंद्रमा अलसुबह 4:43 बजे के बाद कर्क राशि में रहेंगे. आज शुभ कार्य के लिए कोई विशेष शुभ समय नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण काम करते समय पंचांग के अन्य संकेतों का ध्यान रखना बेहतर रहेगा. आइए, राहुकाल, भद्रा और शुभ दिशा के साथ जानते हैं. 

आज के प्रमुख समय

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
भद्रा: सूर्योदय से दोपहर 3:23 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज कारोबार में नए अवसर सामने आ सकते हैं. चंद्रमा नौवें भाव में होने से आध्यात्म और सकारात्मक सोच की ओर झुकाव बढ़ेगा. नए सेक्टर में हाथ आजमाने के लिए ग्रहों का साथ मिल सकता है.

अगर आप कोई नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 2:00 बजे के बीच शुरुआत करना आपके लिए बेहतर रहेगा. नई दिशा में उठाया गया कदम भविष्य में कारोबार के विस्तार में मदद कर सकता है.

अगर किसी कारोबारी मामले को लेकर लंबे समय से कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, तो अब धीरे-धीरे राहत मिलने की उम्मीद है. जरूरी कागजी कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया को लेकर लापरवाही न करें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन करियर में अच्छी खबर लेकर आ सकता है. आपकी मौजूदा परफॉर्मेंस से खुश होकर कंपनी आपका पैकेज रिवाइज करने पर विचार कर सकती है.

वर्कस्पेस पर काम करते समय पूरा ध्यान काम पर ही रखें. बातचीत और काम एक साथ करने से छोटी-सी गलती भी बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है.

जो लोग वीकेंड पर घर जाते हैं, उन्हें अपना जरूरी काम पहले से पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए. काम अधूरा रहने पर छुट्टी के दिन भी ऑफिस का काम करना पड़ सकता है.

फाइनेंस राशिफल

करियर में पैकेज बढ़ने की संभावना और नए काम के अवसर आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं. कारोबार में भी नई दिशा से लाभ मिलने की उम्मीद है.

हालांकि किसी भी नए क्षेत्र में पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी जुटाएं. कानूनी मामलों से जुड़े खर्च भी फिलहाल बने रह सकते हैं, इसलिए बजट संभालकर चलें.

लव और फैमिली राशिफल

दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं. छोटी बातों को लेकर बहस करने से बचें और पार्टनर की बात को भी समझने की कोशिश करें.

अगर दोनों एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे, तो तनाव को आसानी से कम किया जा सकता है. परिवार में भी बातचीत के दौरान संयम बनाए रखें.

हेल्थ राशिफल

आज ऊर्जा सामान्य से बेहतर रह सकती है और काम पर ध्यान केंद्रित करने में आसानी होगी. लगातार काम करने के बीच पर्याप्त आराम लेना जरूरी है.

आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बिताने से मानसिक शांति मिल सकती है. मेडिटेशन या कुछ समय शांत वातावरण में बिताना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना चाहिए. पढ़ाई के दौरान बार-बार ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी रखें.

कानून, उत्पादन, बिक्री या तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े विद्यार्थियों के लिए अपने विषय में नियमित अभ्यास करना फायदेमंद रहेगा. स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट भी अपने क्षेत्र पर पूरा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 9

उपाय

आज भगवान शिव की पूजा करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें. कुछ समय ध्यान और आध्यात्मिक चिंतन में बिताएं. किसी जरूरतमंद को भोजन या आवश्यक वस्तु का दान करना भी शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Aug 2026 03:35 AM (IST)
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