Aaj ka Vrishchik Rashifal 10 July 2026: व्यापार में बनेंगी बड़ी डील्स, नौकरी में बढ़ेगा प्रभाव, विरोधियों पर मिलेगी जीत
Scorpio Horoscope: क्या 10 जुलाई 2026 को वृश्चिक राशि वालों को व्यापार में बड़ी सफलता मिलेगी, क्या नौकरी, प्रेम जीवन और करियर में नए अवसर मिलने के साथ विरोधियों पर जीत मिलेगी? जानें पूरा राशिफल.
Aaj ka Vrishchik Rashifal 10 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि सुबह 8:17 बजे तक रहेगी, इसके बाद योगिनी एकादशी तिथि प्रारंभ होगी.
भरणी नक्षत्र दोपहर 1:15 बजे तक रहेगा, फिर कृतिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, धृति योग और शूल योग जैसे संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक
राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन व्यस्त दिनचर्या के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और संतुलित भोजन लें. नियमित योग, प्राणायाम और हल्का व्यायाम करने से ऊर्जा बनी रहेगी. तनाव को खुद पर हावी न होने दें और सकारात्मक सोच बनाए रखें.
बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए दिन अत्यंत शुभ रहेगा. आपकी समझदारी और बेहतर रणनीति से कई नई और बड़ी व्यापारिक डील्स फाइनल हो सकती हैं. किसी पुराने व्यापारिक विवाद का समाधान होने से कारोबार में नई गति आएगी. यदि नई फ्रेंचाइजी शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो सुबह 08:15 से 10:15 बजे तथा दोपहर 01:15 से 02:15 बजे का समय शुभ रहेगा. बाजार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपके क्षेत्र के अन्य व्यापारी भी आपकी सलाह को महत्व देंगे. सरकारी स्तर की किसी बड़ी डील में भी आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. कार्यस्थल की राजनीति में आपका पक्ष मजबूत रहेगा और विरोधी भी आपकी रणनीति और कार्यशैली को स्वीकार करने के लिए मजबूर होंगे. मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोगों को विदेश यात्रा या अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण का अवसर मिल सकता है. सहकर्मियों के बीच आपकी छवि एक मार्गदर्शक और मेंटॉर के रूप में मजबूत होगी, जिससे सम्मान और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे.
लव और फैमिली राशिफल
प्रेम जीवन में खुशियां बनी रहेंगी. जीवनसाथी या प्रेमी के साथ भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा. साथ में किसी विशेष डिनर या लग्जरी डेट की योजना बन सकती है. पारिवारिक वातावरण भी सुखद रहेगा और घर के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा. रिश्तों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार से अच्छी आय होने के संकेत हैं और नए अनुबंध भविष्य में बड़ा लाभ दे सकते हैं. यदि किसी नई योजना में निवेश करना चाहते हैं, तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर आगे बढ़ें. आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी और बचत में भी वृद्धि होगी.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. साहित्य, मनोविज्ञान और रिसर्च से जुड़े छात्रों की विश्लेषण क्षमता शानदार रहेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं. नियमित अभ्यास और एकाग्रता आपको सफलता के करीब ले जाएगी.
भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: सिल्वर.
अशुभ अंक: 9.
उपाय:
आज भगवान हनुमान को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें तथा "ॐ हनुमते नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मसूर की दाल या लाल फल का दान करें. इससे शत्रुओं पर विजय मिलेगी, करियर में सफलता बढ़ेगी और व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.