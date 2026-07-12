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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya Rashifal 12 July 2026: कन्या राशि वालों को लक्ष्मी-वृद्धि योग से मिलेगा बड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर, चमकेगा एक्सपोर्ट का बिजनेस

Kanya Rashifal 12 July 2026: कन्या राशि वालों को लक्ष्मी-वृद्धि योग से मिलेगा बड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर, चमकेगा एक्सपोर्ट का बिजनेस

Virgo Horoscope 12 July 2026: आज कन्या राशि वालों को मिलेगा लक्ष्मी योग का बड़ा लाभ, एक्सपोर्ट बिजनेस में होगा बंपर धन लाभ. जानें पंचांग, शुभ अंक-रंग, उपाय और संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 12 Jul 2026 05:18 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal: 12 जुलाई 2026, रविवार के दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात्रि 10:30 तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि की शुरुआत होगी. पंचांग के अनुसार आज सुबह 08:29 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, फिर मृगशिरा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और वृद्धि योग का महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज शाम 07:06 तक आपके 9वें भाव (नवम भाव) यानी भाग्य व धर्म स्थान में संचार करेंगे, जिसके बाद वे मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे. चंद्रमा की इस शुभ स्थिति के कारण कन्या राशि वाले जातकों का आज धर्म व अध्यात्म की तरफ विशेष झुकाव रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया सर्वश्रेष्ठ है, जबकि दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा अनुकूल रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Horoscope)

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन कन्या राशि के व्यापारियों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आया है. अंतरराष्ट्रीय टैरिफ में विशेष रियायत मिलने से आज आपका एक्सपोर्ट (निर्यात) बिजनेस अचानक चमक उठेगा. इस क्षेत्र में आज किया गया कोई भी निवेश भविष्य में आपको बड़ा रिटर्न (मुनाफा) देगा. वृद्धि और लक्ष्मी योग के बनने से बिजनेसमैन को आज कोई बड़ी और महत्वपूर्ण डील मिल सकती है, जिससे आपकी आर्थिक योजनाएं पूरी तरह सफल रहेंगी. खुदरा या रिटेल व्यापारियों के लिए भी आज का दिन शानदार है; आज कस्टमर आपकी दुकान या शोकेस में रखे प्राॅडक्ट्स को देखकर अत्यधिक अट्रैक्ट (आकर्षित) होंगे, जिससे आपकी काउंटर सेल और बिक्री में भारी वृद्धि होगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और करियर बनाने में जुटे लोगों के लिए आज का दिन प्रगति का है. यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो आज किसी मेंटर या एक्सपर्ट की सलाह से आपका रिज्यूमे (Resume) बहुत प्रोफेशनल लगेगा; यह सुधार आपकी जॉब सर्च की प्रक्रिया को काफी तेज कर देगा. टीचिंग (शिक्षण), ट्रेनिंग और वकालत (कानूनी क्षेत्र) के पेशे से जुड़े लोगों का समाज और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा; आज आपकी दी गई कोई खास सलाह कंपनी के लिए वरदान साबित होगी. चूंकि आज रविवार है, इसलिए यह दिन आपके लिए आत्म-चिंतन का रहेगा, जिससे आप भविष्य के लिए नई और बेहतर रणनीति बना पाएंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students Horoscope)

प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों और सामान्य स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल है. घर के शोर-शराबे से दूर, प्रतियोगी छात्र आज किसी लाइब्रेरी या शांत स्थान में जाकर बहुत अच्छी और एकाग्रता से पढ़ाई कर सकेंगे. आज पढ़ा हुआ कोई भी जटिल टॉपिक आपको लंबे समय तक याद रहेगा, जो आने वाली परीक्षाओं में बड़ी सफलता दिलाएगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन एकजुटता और खुशियों से भरा रहेगा. आज घर की ऑर्गेनाइजेशन (सुव्यवस्था) और क्लीनिंग (सफाई) के काम में पूरा परिवार एक साथ शामिल होगा. संडे की छुट्टी का उपयोग करके घर की अच्छी तरह सफाई करिए, पुरानी और अनुपयोगी चीज़ें बाहर हटाइए और घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए स्पेस (जगह) बनाइए. जीवनसाथी और लव पार्टनर के साथ संबंध मधुर रहेंगे, और एक-दूसरे के प्रति सम्मान की भावना बढ़ेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

अध्यात्म और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ने से आज आप मानसिक रूप से बेहद शांत और सकारात्मक महसूस करेंगे. शारीरिक रूप से भी आज आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी. घर की सफाई और व्यवस्था करने के कारण थोड़ी शारीरिक थकावट हो सकती है, लेकिन मानसिक रूप से आप पूरी तरह तरोताजा रहेंगे.

  • भाग्यशाली रंग: पर्पल (Purple)
  • भाग्यशाली अंक: 2
  • अशुभ अंक: 7
  • आज का उपाय: रविवार के दिन सुबह के समय भगवान सूर्य नारायण को जल का अर्घ्य दें और तांबे के पात्र से जल पिएं. गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना और किसी जरूरतमंद को गेहूं का दान करना आपके भाग्य को और अधिक मजबूत करेगा.

FAQs 

Q1. 12 जुलाई 2026 को कन्या राशि के व्यापारियों को क्या बड़ा लाभ मिलने वाला है?
Ans. आज लक्ष्मी और वृद्धि योग के कारण अंतरराष्ट्रीय टैरिफ में छूट मिलेगी, जिससे एक्सपोर्ट बिजनेस चमकेगा और शोकेस के प्रोडक्ट्स से आकर्षित होकर ग्राहक भारी मुनाफा कराएंगे.

Q2. आज कन्या राशि के नौकरीपेशा लोगों को करियर में क्या सुधार करना चाहिए?
Ans. आज किसी एक्सपर्ट के मार्गदर्शन से अपने रिज्यूमे को अपग्रेड करें, जिससे आपकी जॉब सर्च तेज होगी. साथ ही टीचिंग और वकालत से जुड़े लोगों का सम्मान बढ़ेगा.

Q3. आज संडे के दिन कन्या राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?
Ans. आज पूरा परिवार मिलकर घर की सफाई और सुव्यवस्था में हाथ बंटाएगा, जिससे पारिवारिक रिश्तों में आपसी तालमेल, सहयोग और प्रेम की भावना मजबूत होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Jul 2026 05:18 AM (IST)
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