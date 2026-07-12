Kanya Rashifal 12 July 2026: कन्या राशि वालों को लक्ष्मी-वृद्धि योग से मिलेगा बड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर, चमकेगा एक्सपोर्ट का बिजनेस
Virgo Horoscope 12 July 2026: आज कन्या राशि वालों को मिलेगा लक्ष्मी योग का बड़ा लाभ, एक्सपोर्ट बिजनेस में होगा बंपर धन लाभ. जानें पंचांग, शुभ अंक-रंग, उपाय और संपूर्ण राशिफल.
Aaj Ka Kanya Rashifal: 12 जुलाई 2026, रविवार के दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात्रि 10:30 तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि की शुरुआत होगी. पंचांग के अनुसार आज सुबह 08:29 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, फिर मृगशिरा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और वृद्धि योग का महासंयोग बन रहा है.
चंद्रमा आज शाम 07:06 तक आपके 9वें भाव (नवम भाव) यानी भाग्य व धर्म स्थान में संचार करेंगे, जिसके बाद वे मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे. चंद्रमा की इस शुभ स्थिति के कारण कन्या राशि वाले जातकों का आज धर्म व अध्यात्म की तरफ विशेष झुकाव रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया सर्वश्रेष्ठ है, जबकि दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा अनुकूल रहेगी.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Horoscope)
बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन कन्या राशि के व्यापारियों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आया है. अंतरराष्ट्रीय टैरिफ में विशेष रियायत मिलने से आज आपका एक्सपोर्ट (निर्यात) बिजनेस अचानक चमक उठेगा. इस क्षेत्र में आज किया गया कोई भी निवेश भविष्य में आपको बड़ा रिटर्न (मुनाफा) देगा. वृद्धि और लक्ष्मी योग के बनने से बिजनेसमैन को आज कोई बड़ी और महत्वपूर्ण डील मिल सकती है, जिससे आपकी आर्थिक योजनाएं पूरी तरह सफल रहेंगी. खुदरा या रिटेल व्यापारियों के लिए भी आज का दिन शानदार है; आज कस्टमर आपकी दुकान या शोकेस में रखे प्राॅडक्ट्स को देखकर अत्यधिक अट्रैक्ट (आकर्षित) होंगे, जिससे आपकी काउंटर सेल और बिक्री में भारी वृद्धि होगी.
नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और करियर बनाने में जुटे लोगों के लिए आज का दिन प्रगति का है. यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो आज किसी मेंटर या एक्सपर्ट की सलाह से आपका रिज्यूमे (Resume) बहुत प्रोफेशनल लगेगा; यह सुधार आपकी जॉब सर्च की प्रक्रिया को काफी तेज कर देगा. टीचिंग (शिक्षण), ट्रेनिंग और वकालत (कानूनी क्षेत्र) के पेशे से जुड़े लोगों का समाज और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा; आज आपकी दी गई कोई खास सलाह कंपनी के लिए वरदान साबित होगी. चूंकि आज रविवार है, इसलिए यह दिन आपके लिए आत्म-चिंतन का रहेगा, जिससे आप भविष्य के लिए नई और बेहतर रणनीति बना पाएंगे.
शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students Horoscope)
प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों और सामान्य स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल है. घर के शोर-शराबे से दूर, प्रतियोगी छात्र आज किसी लाइब्रेरी या शांत स्थान में जाकर बहुत अच्छी और एकाग्रता से पढ़ाई कर सकेंगे. आज पढ़ा हुआ कोई भी जटिल टॉपिक आपको लंबे समय तक याद रहेगा, जो आने वाली परीक्षाओं में बड़ी सफलता दिलाएगा.
लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन एकजुटता और खुशियों से भरा रहेगा. आज घर की ऑर्गेनाइजेशन (सुव्यवस्था) और क्लीनिंग (सफाई) के काम में पूरा परिवार एक साथ शामिल होगा. संडे की छुट्टी का उपयोग करके घर की अच्छी तरह सफाई करिए, पुरानी और अनुपयोगी चीज़ें बाहर हटाइए और घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए स्पेस (जगह) बनाइए. जीवनसाथी और लव पार्टनर के साथ संबंध मधुर रहेंगे, और एक-दूसरे के प्रति सम्मान की भावना बढ़ेगी.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
अध्यात्म और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ने से आज आप मानसिक रूप से बेहद शांत और सकारात्मक महसूस करेंगे. शारीरिक रूप से भी आज आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी. घर की सफाई और व्यवस्था करने के कारण थोड़ी शारीरिक थकावट हो सकती है, लेकिन मानसिक रूप से आप पूरी तरह तरोताजा रहेंगे.
- भाग्यशाली रंग: पर्पल (Purple)
- भाग्यशाली अंक: 2
- अशुभ अंक: 7
- आज का उपाय: रविवार के दिन सुबह के समय भगवान सूर्य नारायण को जल का अर्घ्य दें और तांबे के पात्र से जल पिएं. गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना और किसी जरूरतमंद को गेहूं का दान करना आपके भाग्य को और अधिक मजबूत करेगा.
FAQs
Q1. 12 जुलाई 2026 को कन्या राशि के व्यापारियों को क्या बड़ा लाभ मिलने वाला है?
Ans. आज लक्ष्मी और वृद्धि योग के कारण अंतरराष्ट्रीय टैरिफ में छूट मिलेगी, जिससे एक्सपोर्ट बिजनेस चमकेगा और शोकेस के प्रोडक्ट्स से आकर्षित होकर ग्राहक भारी मुनाफा कराएंगे.
Q2. आज कन्या राशि के नौकरीपेशा लोगों को करियर में क्या सुधार करना चाहिए?
Ans. आज किसी एक्सपर्ट के मार्गदर्शन से अपने रिज्यूमे को अपग्रेड करें, जिससे आपकी जॉब सर्च तेज होगी. साथ ही टीचिंग और वकालत से जुड़े लोगों का सम्मान बढ़ेगा.
Q3. आज संडे के दिन कन्या राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?
Ans. आज पूरा परिवार मिलकर घर की सफाई और सुव्यवस्था में हाथ बंटाएगा, जिससे पारिवारिक रिश्तों में आपसी तालमेल, सहयोग और प्रेम की भावना मजबूत होगी.
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