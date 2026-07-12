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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishchik Rashifal 12 July 2026: वृश्चिक राशि वालों को मिलेगी प्रमोशन की गुप्त खबर, लक्ष्मी-वृद्धि योग से बिजनेस में बड़ी जीत

Vrishchik Rashifal 12 July 2026: वृश्चिक राशि वालों को मिलेगी प्रमोशन की गुप्त खबर, लक्ष्मी-वृद्धि योग से बिजनेस में बड़ी जीत

Scorpio Horoscope 12 July 2026: आज वृश्चिक राशि वालों को मिलेगा लक्ष्मी योग का महालाभ, नौकरी में प्रमोशन की गुप्त खबर से चमकेगा करियर. जानें पंचांग, शुभ अंक-रंग, उपाय और संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 12 Jul 2026 05:33 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishchik Rashifal:  12 जुलाई 2026, रविवार के दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात्रि 10:30 तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि की शुरुआत होगी. पंचांग के अनुसार आज सुबह 08:29 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, फिर मृगशिरा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और वृद्धि योग का अद्भुत महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज शाम 07:06 तक आपके 7वें भाव (सप्तम भाव) यानी साझेदारी व व्यापार स्थान में संचार करेंगे, जिसके बाद वे मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे. चंद्रमा की इस शुभ स्थिति के कारण वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन करियर और लव लाइफ दोनों में ही बड़ी खुशियां और मजबूती लेकर आने वाला है. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया सर्वश्रेष्ठ है, जबकि दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए भाग्यशाली रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Horoscope)

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन वृश्चिक राशि के व्यापारियों के लिए ऐतिहासिक सफलताओं से भरा रहने वाला है. वृद्धि और लक्ष्मी योग के शुभ प्रभाव से आज आपको अपने बिजनेस में बड़ी सफलता मिलेगी और मार्केट के कड़े कंपटीशन (प्रतिस्पर्धा) में आपकी जीत पूरी तरह निश्चित है. सरकार की किसी नई पॉलिसी या नीति में आए बदलाव सीधे तौर पर आपके व्यापारिक मुनाफे को कई गुना बढ़ाएंगे. आज के दिन नई मशीनरी या तकनीकी उपकरणों में निवेश करना आपके लिए भविष्य में बेहद फायदेमंद साबित होगा. आज बिजनेस में आपका अंतर्ज्ञान (Intuition) और आपकी रचनात्मकता (Creativity) का एकदम सही और सटीक मिश्रण काम करेगा, जिससे आपको अद्भुत सफलता और भारी धन लाभ होने के योग हैं.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन भाग्य का पूरा साथ दिलाने वाला है. आज संडे (रविवार) के दिन भी एंप्लॉयड पर्सन को मैनेजमेंट या सीनियर्स की तरफ से उनके प्रमोशन (Promotion) या बड़ी सैलरी इंक्रीमेंट की खबर किसी गुप्त तरीके से मिल सकती है, जिससे आपकी पुरानी मेहनत पूरी तरह सफल होगी. नौकरी में आज आपके द्वारा दिए गए अनोखे और इनोवेटिव विचारों को भरपूर सराहना मिलेगी. इसके साथ ही आज आपको कंपनी की किसी बड़ी इंटरनेशनल टीम में शामिल होने का सुनहरा मौका मिल सकता है, जो आपकी करियर प्रोफाइल को बेहद मजबूत बनाएगा. रविवार की छुट्टी होने के बावजूद आज आप अपना समय करियर से जुड़ी नई स्किल्स (Skills) सीखने में बिताएंगे, जो आपको प्रोफेशनल जगत में दूसरों से हमेशा एक कदम आगे रखेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Players) के लिए आज का दिन भविष्य की नींव रखने का है. आज के दिन आपको अपने करियर को लेकर पूरी तरह सचेत और गंभीर हो जाना चाहिए. आने वाले समय में बड़ी सफलता पाने के लिए आज ही से अपने करियर के बारे में एक ठोस और सटीक प्लानिंग (योजना) बनाना शुरू कर दें. आज बनाई गई रणनीति आपके आने वाले भविष्य को संवारने में मील का पत्थर साबित होगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ के मामले में आज का दिन बेहद खूबसूरत रहने वाला है. चंद्रमा के 7वें भाव में होने से आज आपकी लव लाइफ में आपसी बॉन्डिंग (Bonding) बहुत अधिक मजबूत होगी. पार्टनर के साथ आपसी समझ, विश्वास और प्रेम में गहरापन आएगा. वैवाहिक जीवन में भी सुख-शांति बनी रहेगी और जीवनसाथी के साथ वीकेंड का भरपूर आनंद लेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

आज आपकी सेहत बहुत शानदार रहेगी. करियर में मिल रही बड़ी सफलताओं और इंक्रीमेंट की खबरों से आप मानसिक रूप से अत्यधिक उत्साहित और तनावमुक्त महसूस करेंगे. नई स्किल्स सीखने की ललक आपको शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान बनाए रखेगी.

  • भाग्यशाली रंग: येलो (Yellow)
  • भाग्यशाली अंक: 8
  • अशुभ अंक: 6
  • आज का उपाय: रविवार के दिन सुबह के समय तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़े से लाल फूल, रोली और गुड़ मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके साथ ही गायत्री मंत्र का यथासंभव जाप करें और किसी जरूरतमंद को मसूर की दाल या लाल कपड़े का दान करें, इससे आपकी तरक्की की रफ्तार और तेज होगी.

FAQs 

Q1. 12 जुलाई 2026 को वृश्चिक राशि के व्यापारियों को किस निवेश से बड़ा लाभ होगा?
Ans. आज लक्ष्मी और वृद्धि योग के कारण बिजनेस में मशीनरी या नई टेक्नोलॉजी में निवेश करना बेहद फायदेमंद रहेगा, साथ ही सरकारी नीतियों के बदलाव से बंपर मुनाफा होगा.

Q2. आज वृश्चिक राशि के नौकरीपेशा लोगों को करियर में क्या बड़ी खुशखबरी मिल सकती है?
Ans. आज रविवार को आपको प्रमोशन या बड़ी सैलरी इंक्रीमेंट की खबर किसी गुप्त माध्यम से मिल सकती है, साथ ही इंटरनेशनल टीम में शामिल होने का मौका भी मिल सकता है.

Q3. आज वृश्चिक राशि के छात्रों और खिलाड़ियों को क्या सलाह दी गई है?
Ans. आज छात्रों और प्लेयर्स को अपने करियर के प्रति पूरी तरह सचेत होकर भविष्य के लिए एक मजबूत और व्यावहारिक प्लानिंग बनानी चाहिए, जो आगे बेहद काम आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Jul 2026 05:33 AM (IST)
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