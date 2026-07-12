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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTula Rashifal 12 July 2026: तुला राशि वाले आज वाद-विवाद और आर्थिक फैसलों में बरतें बड़ी सावधानी, बढ़ सकता है मानसिक तनाव

Tula Rashifal 12 July 2026: तुला राशि वाले आज वाद-विवाद और आर्थिक फैसलों में बरतें बड़ी सावधानी, बढ़ सकता है मानसिक तनाव

Libra Horoscope 12 July 2026: आज तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा का 8वें भाव में गोचर लाएगा अनचाही समस्याएं, आर्थिक फैसलों में रहें सतर्क. जानें पंचांग, शुभ अंक-रंग, उपाय और संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 12 Jul 2026 05:26 AM (IST)
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Aaj Ka Tula Rashifal: 12 जुलाई 2026, रविवार के दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात्रि 10:30 तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि की शुरुआत होगी. पंचांग के अनुसार आज सुबह 08:29 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, फिर मृगशिरा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है.

चंद्रमा आज शाम 07:06 तक आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव) यानी संकट स्थान में संचार करेंगे, जिसके बाद वे मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे. चंद्रमा के अष्टम भाव में रहने से आज तुला राशि वाले जातकों के जीवन में अचानक अनचाही समस्याएं खड़ी हो सकती हैं. शुभ कार्यों या किसी भी गंभीर चर्चा के लिए आज सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, जबकि दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Horoscope)

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन तुला राशि के व्यापारियों के लिए काफी संभलकर चलने का है. मार्केट में चल रहे कड़े कंपटीशन (प्रतियोगिता) के चलते आज आपको मजबूरी में अपनी सर्विस की क्वालिटी से थोड़ा समझौता करना पड़ सकता है, जिसका सीधा असर आपकी बाजार की गुडविल (प्रतिष्ठा) पर पड़ेगा. नए सरकारी टैरिफ और कड़े नियमों के कारण लॉजिस्टिक्स और माल ढुलाई का खर्च अचानक बढ़ जाएगा, जिससे छोटे व्यापारियों के लिए आज अपना दैनिक बजट संभालना काफी मुश्किल साबित होगा. वित्तीय मामलों में आज पारदर्शिता की कमी के कारण बड़ा नुकसान होने के संकेत हैं; इसलिए आज के दिन कोई भी नया एग्रीमेंट या महत्वपूर्ण डील साइन न करें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज रविवार की छुट्टी का दिन होने के बावजूद मानसिक तनाव बना रहेगा. आप आज छुट्टी का आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बॉस का अचानक आया कॉल आपको काम पर वापस लौटने या घर से ही काम करने के लिए मजबूर कर सकता है. वर्कप्लेस या आपके प्रोजेक्ट्स पर आज आपके काम में बेवजह कमियां निकाली जा सकती हैं, जिससे आपका मनोबल काफी गिरेगा और आप अपने करियर के भविष्य को लेकर काफी चिंतित महसूस करेंगे. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भी आज का दिन काफी तनावपूर्ण रहने वाला है; हाथ में आया कोई अच्छा अवसर आज अचानक फिसल सकता है.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students Horoscope)

जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम (प्रतियोगी परीक्षाओं) में अपनी रैंक को इम्प्रूव (सुधारना) करना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन रणनीति बनाने का है. आज आपको अपने वीक पॉइंट्स (कमजोर क्षेत्रों) पर विशेष काम करना चाहिए. जो सेक्शन या विषय आपका सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, आज केवल उसी पर टारगेटेड प्रैक्टिस करिए. अपनी स्ट्रेंथ (मजबूत विषयों) पर समय बर्बाद करने के बजाय आज अपनी वीकनेस को फिक्स (कमजोरी दूर) करने पर ध्यान केंद्रित करें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. परिवार के किसी सदस्य की अचानक बिगड़ती बीमारी आपको मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान कर सकती है. आज आपकी किसी पुरानी या नई गलती के कारण घर के बड़े-बुजुर्ग आप पर काफी नाराज हो सकते हैं या चिल्ला सकते हैं. इन सब कारणों से आपके वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में आज तनाव की स्थिति बनी रहेगी. पार्टनर के साथ बातचीत करते समय संयम रखें और विवादों को बढ़ने न दें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

चंद्रमा के 8वें भाव में गोचर करने और पारिवारिक व नौकरी के तनाव के कारण आज आपकी सेहत पर विपरीत असर पड़ सकता है. मानसिक चिंताएं आपको सिरदर्द या ब्लड प्रेशर की समस्या दे सकती हैं. आज वाहन चलाते समय या यात्रा करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें, क्योंकि दुर्घटना या चोट लगने की आशंका बनी हुई है.

  • भाग्यशाली रंग: ग्रीन (Green)
  • भाग्यशाली अंक: 9
  • अशुभ अंक: 3
  • आज का उपाय: रविवार के दिन सुबह के समय तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके साथ ही हनुमान जी के सामने बैठकर संकटमोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें, इससे आपके जीवन पर आए सभी संकट और अनचाही समस्याएं दूर होंगी.

FAQs

Q1. 12 जुलाई 2026 को तुला राशि के व्यापारियों को वित्तीय मामलों में क्या सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. आज पारदर्शिता की कमी के कारण बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है, इसलिए आज कोई भी नया बिजनेस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पूरी तरह बचें.

Q2. आज तुला राशि के नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में क्या चुनौती मिल सकती है?
Ans. आज रविवार को अचानक बॉस का कॉल आने से छुट्टी का मजा किरकिरा हो सकता है और काम में कमियां निकाले जाने से आपका मनोबल गिर सकता है.

Q3. आज के दिन तुला राशि वालों को पारिवारिक जीवन में किस वजह से तनाव झेलना पड़ सकता है?
Ans. किसी सदस्य की बीमारी और आपकी किसी गलती पर बड़े-बुजुर्गों की नाराजगी के कारण आज घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Jul 2026 05:26 AM (IST)
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