Vrishchik Rashifal 9 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके ग्यारहवें भाव में स्थित है, जिससे लाभ, मित्रों का सहयोग और सामाजिक पहचान बढ़ेगी. यह दिन आपको अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझकर आगे बढ़ने का संदेश दे रहा है.

स्वास्थ्य राशिफल

आज सेहत के मामले में दिन आपके पक्ष में रहेगा. यदि पिछले कुछ दिनों से कोई परेशानी थी तो उसमें सुधार देखने को मिलेगा. मानसिक रूप से भी आप हल्का और सकारात्मक महसूस करेंगे. फिर भी नियमित दिनचर्या और संतुलित भोजन बनाए रखें.

बिजनेस राशिफल

दिन की शुरुआत व्यापारियों के लिए शुभ संकेत लेकर आएगी. मन मुताबिक लाभ मिलने की संभावना है और रुके हुए सौदे भी आगे बढ़ सकते हैं. हालांकि बिजनेस को विस्तार देने की योजना अभी टाल देना बेहतर होगा. मलमास चल रहा है, इसलिए 14 जनवरी के बाद ही बड़े फैसले लें. फिलहाल पुराने क्लाइंट और नेटवर्क को मजबूत करने पर ध्यान दें.

करियर और नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल है. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी और सफलता आपके कदम चूमेगी. कुछ लोगों को जॉब चेंज या नई जिम्मेदारी का अवसर भी मिल सकता है, जो भविष्य में करियर ग्रोथ देगा.

फाइनेंस राशिफल

आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं. अतिरिक्त इनकम या कोई अटका हुआ पैसा मिलने की संभावना है. हालांकि बड़े निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले अभी रोक कर रखें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन

लव और मैरिड लाइफ में चली आ रही गलतफहमियां दूर होंगी. इससे रिश्तों में रोमांस और उत्साह बढ़ेगा. पार्टनर के साथ समय बिताने से भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. परिवार के साथ ट्रैवलिंग की प्लानिंग भी बन सकती है, जो रिश्तों को और मजबूत करेगी.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड से जुड़े छात्रों के लिए दिन शानदार है. प्रोजेक्ट और असाइनमेंट समय पर पूरे होंगे और शिक्षक भी आपके प्रयासों से संतुष्ट रहेंगे.

सामाजिक और राजनीतिक जीवन

राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों का आज किसी कार्यक्रम में जोरदार स्वागत हो सकता है. आपकी लोकप्रियता और प्रभाव बढ़ेगा, जिससे समाज में आपका कद और ऊंचा होगा.

शुभ रंग: रेड

शुभ अंक: 6 | अशुभ अंक: 8

उपाय: सुबह हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और “ॐ हनुमते नमः” का 11 बार जाप करें. इससे साहस, स्वास्थ्य और सफलता में वृद्धि होगी.

FAQs

1. क्या आज जॉब चेंज करना सही रहेगा?

हाँ, आज करियर से जुड़े नए अवसर मिल सकते हैं, यह समय आपके लिए अनुकूल है.

2. क्या बिजनेस एक्सपेंशन अभी करना चाहिए?

नहीं, 14 जनवरी के बाद करना ज्यादा लाभदायक रहेगा.

3. क्या आज पारिवारिक यात्रा शुभ रहेगी?

हाँ, फैमिली के साथ ट्रैवलिंग से रिश्तों में मजबूती और खुशी आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.