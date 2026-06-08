Aaj ka Vrishchik Rashifal 8 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:10 तक शतभिषा नक्षत्र फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, विष्कुम्भ योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा कुंभ राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नहीं है. सूर्योदय से दोपहर 03:09 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. शुक्र शाम 05:43 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मामलों में अत्यधिक सावधानी बरतने और बड़े क्लाइंट्स को संभालने का संकेत दे रहा है. बाजार में आज कस्टमर्स (ग्राहकों) की आवाजाही थोड़ी कम रहेगी; इसलिए अपने बचे समय में स्टाफ को माल को सही स्थान पर लगाकर व्यवस्थित करने में लगाएं और वस्तुओं का बढ़िया डिस्प्ले करने का काम करें, बिक्री बढ़ेगी.

शुक्र के नवम भाव में होने से बिजनेसमैन को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि ज्यादा माल लेने वाली आपकी मुख्य 'बड़ी पार्टी' से संबंध किसी भी कीमत पर खराब होने न पाएं. ज्योतिषाचार्य की सख्त सलाह है कि यदि आज बाजार में आपसे कोई बड़ा 'उधार' मांगने आए, तो उससे पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि आज दी हुई रकम लंबे समय के लिए बुरी तरह फंस सकती है जिससे आर्थिक तंगी होगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और टीम को लीड कर रहे लोगों के लिए सोमवार का दिन कड़े अनुशासन में रहने और गुप्त तनाव से बचने की बड़ी चेतावनी दे रहा है. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को आज ऑफिस में काम करते हुए बहुत सी कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है; यदि आपने सूझबूझ और बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं किया तो बड़ी परेशानी खड़ी होगी. यदि आप किसी प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं और टीम लीडर हैं, तो आज आपके स्टाफ के लोग आपकी बात को न मानकर मनमर्जी के कार्य कर सकते हैं जिससे काम प्रभावित होगा.

जो लोग करियर में टॉप पर आकर किसी कारणवश अधरझूल में फंसे हैं, वे आज बहुत भारी फ्रस्ट्रेशन (कुंठित महसूस करना) में रहेंगे; जूनियर्स को अपने से आगे निकलता देखकर मन में 'सेल्फ-डाउट' (आत्म-संदेह) की भावना बहुत तेजी से बढ़ेगी; ऐसी स्थिति में इमोशनल (भावुक) होने के बजाय केवल अपनी स्किल्स अपग्रेड करने पर अपना पूरा फोकस करें. वर्कप्लेस पर अत्यधिक एक्स्ट्रा वर्क करने के बाद भी आज आपके कार्यों की उचित सराहना नहीं होगी, धैर्य बनाए रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़े आत्म-संयम का रहेगा. चौथा चंद्रमा मन को अशांत रखेगा. आज स्टूडेंट्स अपनी एकाग्रता की कमी और घरेलू तनाव के चलते अपने पेरेंट्स (माता-पिता) की उम्मीदों पर पूरी तरह खरे नहीं उतर पाएंगे, जिससे मन दुखी रह सकता है; गलत और कामचोर दोस्तों से तुरंत दूरी बना लें, तभी पढ़ाई पटरी पर लौटेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन बहुत ही संभलकर संवाद करने और वाणी पर नियंत्रण रखने का है. चौथे भाव में चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष सक्रिय रहने के कारण, आज किसी गंभीर 'फैमिली मैटर' (घरेलू कलह या संपत्ति के पुराने विवाद) के अचानक उभरने के कारण, परिवार के साथ काफी समय से बनी बनाई किसी सुंदर ट्रिप या यात्रा पर जाने की पूरी प्लानिंग ऐन वक्त पर अचानक कैंसिल (निरस्त) हो सकती है, जिससे घर का माहौल उदास रहेगा.

सोशल लेवल पर आज आपके कड़े बिहेवियर (व्यवहार) के कारण किसी बाहरी व्यक्ति से छोटा-मोटा झगड़ा संभव है, वाणी में मधुरता रखें. घर में माता जी या किसी महिला सदस्य की सेहत बिगड़ने से चिंता बढ़ेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चौथे चंद्रमा और ग्रहण दोष के कारण आज अत्यधिक मानसिक तनाव, फ्रस्ट्रेशन, ब्लड प्रेशर और सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है. खुद को पूरी तरह शांत रखने और सेहत में बड़ा सुधार लाने के लिए आज से ही 'मेडिटेशन' (ध्यान) और योग को अपनी दैनिक दिनचर्या में अनिवार्य रूप से शामिल करें, हल्का भोजन लें.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 8

आज का विशेष उपाय: आज चौथे चंद्रमा के ग्रहण दोष के कुप्रभावों को शांत करने और मानसिक शांति के लिए भगवान शिव के महाकाल या रुद्रावतार स्वरूप की विशेष आराधना करें. आज सोमवार के दिन सुबह या शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर काले तिल मिश्रित शुद्ध जल अर्पित करें और शिव अष्टक का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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