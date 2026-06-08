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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 8 June 2026: वृश्चिक राशि चौथे चंद्रमा पर ग्रहण दोष से उभरेगा फैमिली मैटर, ऐन वक्त पर कैंसिल होगी पारिवारिक ट्रिप

Aaj ka Vrishchik Rashifal 8 June 2026: वृश्चिक राशि चौथे चंद्रमा पर ग्रहण दोष से उभरेगा फैमिली मैटर, ऐन वक्त पर कैंसिल होगी पारिवारिक ट्रिप

Scorpio Horoscope 8 June 2026: वृश्चिक राशि वालों को उधारी लेनदेन और स्टाफ मनमर्जी से रहना होगा अलर्ट, क्या ग्रहण दोष की वजह से टल सकती है परिवार की ट्रिप? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 08 Jun 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj ka Vrishchik Rashifal 8 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:10 तक शतभिषा नक्षत्र फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, विष्कुम्भ योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा कुंभ राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नहीं है. सूर्योदय से दोपहर 03:09 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. शुक्र शाम 05:43 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मामलों में अत्यधिक सावधानी बरतने और बड़े क्लाइंट्स को संभालने का संकेत दे रहा है. बाजार में आज कस्टमर्स (ग्राहकों) की आवाजाही थोड़ी कम रहेगी; इसलिए अपने बचे समय में स्टाफ को माल को सही स्थान पर लगाकर व्यवस्थित करने में लगाएं और वस्तुओं का बढ़िया डिस्प्ले करने का काम करें, बिक्री बढ़ेगी. 

शुक्र के नवम भाव में होने से बिजनेसमैन को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि ज्यादा माल लेने वाली आपकी मुख्य 'बड़ी पार्टी' से संबंध किसी भी कीमत पर खराब होने न पाएं. ज्योतिषाचार्य की सख्त सलाह है कि यदि आज बाजार में आपसे कोई बड़ा 'उधार' मांगने आए, तो उससे पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि आज दी हुई रकम लंबे समय के लिए बुरी तरह फंस सकती है जिससे आर्थिक तंगी होगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और टीम को लीड कर रहे लोगों के लिए सोमवार का दिन कड़े अनुशासन में रहने और गुप्त तनाव से बचने की बड़ी चेतावनी दे रहा है. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को आज ऑफिस में काम करते हुए बहुत सी कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है; यदि आपने सूझबूझ और बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं किया तो बड़ी परेशानी खड़ी होगी. यदि आप किसी प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं और टीम लीडर हैं, तो आज आपके स्टाफ के लोग आपकी बात को न मानकर मनमर्जी के कार्य कर सकते हैं जिससे काम प्रभावित होगा. 

जो लोग करियर में टॉप पर आकर किसी कारणवश अधरझूल में फंसे हैं, वे आज बहुत भारी फ्रस्ट्रेशन (कुंठित महसूस करना) में रहेंगे; जूनियर्स को अपने से आगे निकलता देखकर मन में 'सेल्फ-डाउट' (आत्म-संदेह) की भावना बहुत तेजी से बढ़ेगी; ऐसी स्थिति में इमोशनल (भावुक) होने के बजाय केवल अपनी स्किल्स अपग्रेड करने पर अपना पूरा फोकस करें. वर्कप्लेस पर अत्यधिक एक्स्ट्रा वर्क करने के बाद भी आज आपके कार्यों की उचित सराहना नहीं होगी, धैर्य बनाए रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़े आत्म-संयम का रहेगा. चौथा चंद्रमा मन को अशांत रखेगा. आज स्टूडेंट्स अपनी एकाग्रता की कमी और घरेलू तनाव के चलते अपने पेरेंट्स (माता-पिता) की उम्मीदों पर पूरी तरह खरे नहीं उतर पाएंगे, जिससे मन दुखी रह सकता है; गलत और कामचोर दोस्तों से तुरंत दूरी बना लें, तभी पढ़ाई पटरी पर लौटेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन बहुत ही संभलकर संवाद करने और वाणी पर नियंत्रण रखने का है. चौथे भाव में चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष सक्रिय रहने के कारण, आज किसी गंभीर 'फैमिली मैटर' (घरेलू कलह या संपत्ति के पुराने विवाद) के अचानक उभरने के कारण, परिवार के साथ काफी समय से बनी बनाई किसी सुंदर ट्रिप या यात्रा पर जाने की पूरी प्लानिंग ऐन वक्त पर अचानक कैंसिल (निरस्त) हो सकती है, जिससे घर का माहौल उदास रहेगा. 

सोशल लेवल पर आज आपके कड़े बिहेवियर (व्यवहार) के कारण किसी बाहरी व्यक्ति से छोटा-मोटा झगड़ा संभव है, वाणी में मधुरता रखें. घर में माता जी या किसी महिला सदस्य की सेहत बिगड़ने से चिंता बढ़ेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चौथे चंद्रमा और ग्रहण दोष के कारण आज अत्यधिक मानसिक तनाव, फ्रस्ट्रेशन, ब्लड प्रेशर और सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है. खुद को पूरी तरह शांत रखने और सेहत में बड़ा सुधार लाने के लिए आज से ही 'मेडिटेशन' (ध्यान) और योग को अपनी दैनिक दिनचर्या में अनिवार्य रूप से शामिल करें, हल्का भोजन लें.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 8
आज का विशेष उपाय: आज चौथे चंद्रमा के ग्रहण दोष के कुप्रभावों को शांत करने और मानसिक शांति के लिए भगवान शिव के महाकाल या रुद्रावतार स्वरूप की विशेष आराधना करें. आज सोमवार के दिन सुबह या शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर काले तिल मिश्रित शुद्ध जल अर्पित करें और शिव अष्टक का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Jun 2026 03:35 AM (IST)
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