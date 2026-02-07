Aaj ka Vrishchik Rashifal 7 February 2026: वृश्चिक राशि धोखे का रेड अलर्ट! नई डील में फँसने का डर, सेहत को लेकर न बरतें ढिलाई!
orpio Horoscope 7 February 2026: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए वृश्चिक राशि के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?
Vrishchik Rashifal 7 February 2026 in Hindi: आज चंद्रमा दोपहर 01:22 तक आपकी राशि से 11वें भाव (Income House) में रहेंगे, जिसके बाद वे 12वें भाव में प्रवेश करेंगे. 11वें भाव का चंद्रमा आपको धन लाभ और मित्रों का सहयोग दिलाएगा. शूल योग के प्रभाव से आपके पुराने अटके हुए काम पूरे होंगे और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.
स्वास्थ्य (Health)
सेहत के मामले में आज का दिन शानदार है. आपको अपनी पुरानी शारीरिक समस्याओं और पुराने दर्द से राहत मिलेगी. आरोग्य बना रहेगा और आप खुद को काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे. अपनी फिटनेस को बनाए रखने के लिए आज से नई व्यायाम प्रणाली शुरू करना आपके लिए फायदेमंद होगा.
बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "संकटमोचक" साबित होगा.
- बचत का लाभ: पूर्व में किया गया निवेश या बचत आज आपके व्यापार की वर्तमान जरूरतों को पूरा करेगी.
- रुके कार्य: शूल योग के कारण बिजनेस में जो काम लंबे समय से पेंडिंग थे, वे आज पूरे होंगे. नए ऑर्डर मिलने से आपकी आर्थिक चिंताएं काफी हद तक कम हो जाएंगी.
- निवेश: इन्वेस्टमेंट के लिए आज दोपहर 12:15 से 01:30 (अभिजीत मुहूर्त) और 02:30 से 03:30 का समय सबसे अनुकूल है.
नौकरी और करियर (Job & Career)
करियर के मोर्चे पर आज आपकी कार्यकुशलता की प्रशंसा होगी.
- मनचाही जिम्मेदारी: ऑफिस में आपको अपनी पसंद का काम या प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिससे आप शांति और सुकून महसूस करेंगे.
- परफॉर्मेंस: किसी मीटिंग में आपका प्रस्तुतीकरण (Performance) आपके लिए उन्नति के द्वार खोल सकता है. अधिकारी वर्ग आपकी बातों को महत्व देगा.
शिक्षा और छात्र (Education & Students)
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन भाग्यशाली है. ग्रह-नक्षत्र आपके पक्ष में होने के कारण आप प्रतियोगिता में अन्य लोगों से काफी आगे रहेंगे. जो छात्र विदेश में शिक्षा या स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है.
प्रेम और परिवार (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में आज "खट्टे-मीठे" अनुभव रहेंगे.
-
दांपत्य जीवन: जीवनसाथी के साथ किसी छोटी बात पर बहस हो सकती है, लेकिन प्रेम बना रहेगा. यह बहस रिश्तों में स्पष्टता लाएगी.
-
मित्रों का सहयोग: पुराने मित्रों से मुलाकात या बातचीत से मन प्रसन्न रहेगा. घर के बड़ों का आशीर्वाद आज आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा.
- शुभ समय (Muhurat): दोपहर 12:15 से 01:30 (अभिजीत मुहूर्त) और दोपहर 02:30 से 03:30 (लाभ-अमृत).
- राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 (इस समय नया काम शुरू न करें).
- भाग्यशाली रंग: लाल (Red) या केसरिया
- भाग्यशाली अंक: 9
- अशुभ अंक: 3
- विशेष उपाय: आज पूर्व दिशा की यात्रा करना मंगलकारी रहेगा. हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और सुंदरकांड का पाठ करें.
(FAQs)
1. वृश्चिक राशि वालों के लिए आज धन प्राप्ति के क्या योग हैं?
आज 11वें भाव का चंद्रमा अचानक लाभ (Windfall Gain) की स्थिति बना रहा है. आपके पुराने फंसे हुए पैसे वापस मिल सकते हैं या किसी पुराने निवेश से तगड़ा रिटर्न मिल सकता है.
2. करियर में आ रहे उतार-चढ़ाव को कैसे संभालें?
आज केवल अपनी कार्यक्षमता (Skill) पर ध्यान दें. ऑफिस की राजनीति से दूर रहें. आपकी मेहनत खुद-ब-खुद विरोधियों का मुंह बंद कर देगी.
3. वैवाहिक जीवन में शांति कैसे लाएं?
आज जीवनसाथी की बातों को बिना काटे सुनें. दोपहर के बाद चंद्रमा के राशि परिवर्तन से स्वभाव में कोमलता आएगी और विवाद खुद समाप्त हो जाएगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
