Dhanu Rashifal 24 March 2026 in Hindi: धनु राशि आज चन्द्रमा आपके षष्ठम भाव में स्थित हैं, जो कर्ज, शत्रु, रोग और सेवा से जुड़ा होता है. इस कारण आज का दिन आपके लिए समस्याओं से मुक्ति और प्रगति का संकेत लेकर आया है. मेहनत का फल मिलेगा और कई परेशानियों का समाधान होगा.

करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा. आपकी जॉब प्रोफाइल में स्थिरता आएगी, जिससे जो लोग नौकरी की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, उन्हें राहत मिलेगी. आपकी मेहनत और कार्यशैली की सराहना बॉस की मीटिंग में हो सकती है. आपकी मैनेजमेंट स्किल्स और रिसोर्स एलोकेशन की समझ से कंपनी का खर्च कम होगा, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. यह दिन आपके करियर को मजबूत करने वाला साबित होगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत लाभदायक है. आपके प्रोडक्ट की मार्केट में जबरदस्त डिमांड रहेगी, जिससे स्टॉक जल्दी खत्म हो सकता है और आय में वृद्धि होगी. ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने से वेस्टेज कम होगा और आपका नेट प्रॉफिट लगभग 15% तक बढ़ सकता है. यदि आप नया ऑफिस या गोदाम खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो बैंक लोन की प्रक्रिया आज पूरी हो सकती है. पुराना कर्ज चुकाने में भी सफलता मिलेगी, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मामले में सुधार देखने को मिलेगा. घुटनों के दर्द में राहत मिल सकती है. रात को हल्का और संतुलित भोजन करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. नियमित व्यायाम और सही दिनचर्या से आप खुद को अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ मिलकर आप भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और घर का माहौल सकारात्मक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा है. उन्हें इंटर्नशिप या प्रैक्टिकल अनुभव का मौका मिल सकता है, जो उनके करियर के लिए फायदेमंद साबित होगा. पढ़ाई में ध्यान बना रहेगा और आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 9

लकी रंग: ऑरेंज

अनलकी नंबर: 5

उपाय (Remedy)

आज भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे कर्ज मुक्ति और समृद्धि मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या आज धनु राशि वालों को कर्ज से राहत मिलेगी?

हाँ, आज पुराने कर्ज को चुकाने और आर्थिक स्थिति सुधारने के योग हैं.

Q2. क्या बिजनेस में फायदा होगा?

जी हाँ, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी और मुनाफा अच्छा होगा.

Q3. क्या नौकरी सुरक्षित रहेगी?

हाँ, आज जॉब सिक्योरिटी को लेकर राहत मिलेगी और स्थिरता आएगी.

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