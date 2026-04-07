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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 7 April 2026: वृश्चिक राशि नई पार्टनरशिप से लाभ, करियर में बड़ी उपलब्धि और सम्मान बढ़ेगा

Aaj ka Vrishchik Rashifal 7 April 2026: वृश्चिक राशि नई पार्टनरशिप से लाभ, करियर में बड़ी उपलब्धि और सम्मान बढ़ेगा

Vrishchik Rashifal 7 April 2026: वृश्चिक राशि के लिए 7 अप्रैल का दिन सफलता से भरा रहेगा. करियर में उन्नति, बिजनेस में लाभ और नई पार्टनरशिप के योग हैं, साथ ही आत्मविश्वास और सम्मान में वृद्धि होगी.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 07 Apr 2026 02:35 AM (IST)
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वृश्चिक राशि 7 अप्रैल 2026 राशिफल: आज आत्मविश्वास और पराक्रम से मिलेगी बड़ी सफलता, करियर में उन्नति, बिजनेस में नई पार्टनरशिप और समाज में बढ़ेगा मान-सम्मान. चन्द्रमा आपकी ही राशि में होने से आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी. आप अपने निर्णयों पर मजबूती से टिके रहेंगे और परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने में सफल होंगे.

स्वास्थ्य राशिफल
आज स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा. खासकर हड्डियों और जोड़ों के पुराने दर्द में राहत मिलेगी. कैल्शियम युक्त आहार लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. मानसिक रूप से भी आप खुद को मजबूत और संतुलित महसूस करेंगे.

व्यापार राशिफल
बिजनेसमैन के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा. वॉर और टैरिफ के बावजूद आपकी कॉस्ट कटिंग रणनीति सफल रहेगी. नई पार्टनरशिप के योग बन रहे हैं और दोपहर 12.15 से 2.00 बजे के बीच कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है.

नौकरी और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन शानदार है. आपकी अनुशासनप्रियता और मेहनत को देखते हुए बॉस आपको विभाग का हेड बना सकते हैं. यह आपके करियर के लिए बड़ी उपलब्धि साबित होगी. जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए फाइनल चयन के योग हैं.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल
परिवार में आपकी जिम्मेदारियों को आप अच्छे से निभाएंगे. बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और घर का माहौल सकारात्मक रहेगा. रिश्तों में विश्वास और समझ बढ़ेगी.

आर्थिक राशिफल
आज आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. बिजनेस में लाभ और नई पार्टनरशिप से आय बढ़ने के संकेत हैं. आपकी योजनाएं आपको भविष्य में बड़ा फायदा दिला सकती हैं.

शिक्षा और छात्र राशिफल
स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा. आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपकी प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सकती है. शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयास सफल होंगे.

भाग्यशाली अंक और रंग
लक्की नंबर: 5
लक्की रंग: ग्रीन
अनलक्की नंबर: 3

उपाय
आज भगवान शिव की पूजा करें और जल अर्पित करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और सफलता के मार्ग खुलेंगे.

FAQs

Q1. क्या आज वृश्चिक राशि वालों को करियर में सफलता मिलेगी?
हाँ, आज प्रमोशन और बड़ी जिम्मेदारी मिलने के योग हैं.

Q2. बिजनेस के लिए दिन कैसा रहेगा?
बिजनेस में लाभ और नई पार्टनरशिप के अच्छे संकेत हैं.

Q3. स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
स्वास्थ्य में सुधार होगा, खासकर हड्डियों और जोड़ों के दर्द में राहत मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Apr 2026 02:35 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope
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