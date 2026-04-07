धनु राशि 7 अप्रैल 2026 राशिफल: आज सावधानी और संयम से ही मिलेगी सफलता, करियर और बिजनेस में चुनौतियां, सोच-समझकर उठाएं हर कदम. चन्द्रमा 12वें भाव में होने से दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कानूनी और आर्थिक मामलों में विशेष सतर्कता रखने की जरूरत है.

स्वास्थ्य राशिफल

आज स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें. ब्लड प्रेशर और सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है. तनाव से दूर रहने की कोशिश करें और पर्याप्त आराम लें. योग और ध्यान आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

व्यापार राशिफल

बिजनेसमैन के लिए दिन सावधानी भरा रहेगा. आक्रामक रवैया व्यापारिक सौदों में बाधा बन सकता है, इसलिए शांत रहकर निर्णय लें. अचानक बढ़े रेट्स से मुनाफे की गणना बिगड़ सकती है. बिना सोचे-समझे किया गया विज्ञापन खर्च नुकसान दे सकता है, बजट पर नियंत्रण रखें.

नौकरी और करियर राशिफल

ऑफिस में आज वाणी पर संयम रखना बेहद जरूरी है. बॉस के साथ बहस की स्थिति बन सकती है, जिससे आपकी छवि प्रभावित हो सकती है. नई नौकरी के इंटरव्यू में तकनीकी समस्या या गलत जानकारी के कारण रुकावट आ सकती है. टीम वर्क में ईगो क्लैश से प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

परिवार में थोड़ा तनाव रह सकता है. भाई-बहनों के साथ पैतृक संपत्ति को लेकर मनमुटाव हो सकता है. समझदारी और शांत व्यवहार से स्थिति संभालें. रिश्तों को बिगड़ने से बचाना जरूरी है.

आर्थिक राशिफल

आज आर्थिक मामलों में सतर्कता बेहद जरूरी है. नई प्रॉपर्टी या शोरूम के लिए निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है. खर्चों पर नियंत्रण रखें और बड़े फैसले टालना ही बेहतर रहेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल

स्टूडेंट्स के लिए दिन थोड़ा कठिन रह सकता है. प्रैक्टिकल कार्यों में परेशानी आ सकती है और आर्टिस्ट को प्रेरणा की कमी महसूस होगी. मेहनत जारी रखें और हार न मानें.

भाग्यशाली अंक और रंग

लक्की नंबर: 2

लक्की रंग: व्हाइट

अनलक्की नंबर: 7

उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले वस्त्र या भोजन का दान करें. इससे मानसिक शांति और सकारात्मकता बढ़ेगी.

FAQs

Q1. क्या आज धनु राशि वालों को निवेश करना चाहिए?

नहीं, आज निवेश टालना ही बेहतर रहेगा क्योंकि नुकसान की संभावना है.

Q2. करियर में क्या सावधानी रखें?

बॉस और सहकर्मियों के साथ विवाद से बचें और वाणी पर नियंत्रण रखें.

Q3. स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

ब्लड प्रेशर और सिरदर्द की समस्या हो सकती है, इसलिए तनाव से दूर रहें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.