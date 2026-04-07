हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 7 April 2026: कन्या राशि विदेशी निवेश और करियर में बड़ी सफलता, आपकी प्रतिभा दिलाएगी पहचान

Aaj ka Kanya Rashifal 7 April 2026: कन्या राशि विदेशी निवेश और करियर में बड़ी सफलता, आपकी प्रतिभा दिलाएगी पहचान

Kanya Rashifal 7 April 2026: कन्या राशि आज का दिन सफलता और उन्नति लेकर आएगा. बिजनेस में लाभ, करियर में पहचान और छात्रों को अवसर मिलेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 07 Apr 2026 02:25 AM (IST)
Preferred Sources

कन्या राशि 7 अप्रैल 2026 राशिफल: आज पराक्रम और बुद्धिमत्ता से मिलेगा बड़ा लाभ, करियर और बिजनेस में सफलता, नई सोच दिलाएगी पहचान और उन्नति. चन्द्रमा 3वें भाव में होने से आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी. आप अपने प्रयासों से हर चुनौती को अवसर में बदलने में सफल रहेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल
आज स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा. खासकर नसों और ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी समस्याओं में राहत मिलेगी. ताजी हवा में टहलना और हल्की एक्सरसाइज आपके लिए फायदेमंद रहेगी.

व्यापार राशिफल
बिजनेसमैन के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. विदेशी निवेश मिलने के योग हैं और आपकी रिसर्च टीम टैरिफ से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकाल सकती है. नेटवर्किंग और समाज कल्याण के कार्यों के जरिए आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है. डिजिटल करेंसी और नई रणनीतियां लाभ दिला सकती हैं.

नौकरी और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज सफलता का दिन है. आपकी आउट-ऑफ-द-बॉक्स सोच ऑफिस की बड़ी समस्या को हल कर सकती है. आपकी कार्यशैली की सराहना होगी और सोशल मीडिया पर भी आपकी उपलब्धियों की चर्चा हो सकती है. आपकी टीम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवॉर्ड मिलने के योग हैं.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल
दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. प्रेम संबंधों में गहराई और समझ बढ़ेगी. परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा और रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा.

आर्थिक राशिफल
आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. निवेश से लाभ मिलेगा और नए आय के स्रोत बन सकते हैं. आपकी योजनाएं आपको अच्छा मुनाफा दिला सकती हैं.

शिक्षा और छात्र राशिफल
स्टूडेंट्स के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा. किसी बड़ी संस्था से जॉब या ट्रेनिंग का ऑफर मिल सकता है. युवाओं को सही दिशा देने में आप सफल रहेंगे और आपकी मेहनत रंग लाएगी.

भाग्यशाली अंक और रंग
लक्की नंबर: 1
लक्की रंग: रेड
अनलक्की नंबर: 9

उपाय
आज भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें. इससे बुद्धि और सफलता में वृद्धि होगी.

FAQs

Q1. क्या आज कन्या राशि वालों को बिजनेस में लाभ होगा?
हाँ, आज बिजनेस में बड़ा कॉन्ट्रैक्ट और निवेश मिलने के योग हैं.

Q2. करियर में क्या खास रहेगा?
करियर में आपकी प्रतिभा की सराहना होगी और बड़ी उपलब्धि मिल सकती है.

Q3. छात्रों के लिए क्या संकेत हैं?
छात्रों को जॉब या ट्रेनिंग के अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 07 Apr 2026 02:25 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kanya Rashifal Virgo Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Kanya Rashifal 7 April 2026: कन्या राशि विदेशी निवेश और करियर में बड़ी सफलता, आपकी प्रतिभा दिलाएगी पहचान
कन्या राशि विदेशी निवेश और करियर में बड़ी सफलता, आपकी प्रतिभा दिलाएगी पहचान
राशिफल
Aaj ka Singh Rashifal 7 April 2026: सिंह राशि काम में रुकावट, ऑफिस में विवाद और पारिवारिक तनाव बढ़ने के संकेत
सिंह राशि काम में रुकावट, ऑफिस में विवाद और पारिवारिक तनाव बढ़ने के संकेत
राशिफल
Aaj ka Kark Rashifal 7 April 2026: कर्क राशि निवेश से लाभ, करियर में प्रमोशन और प्रेम जीवन में खुशखबरी
कर्क राशि निवेश से लाभ, करियर में प्रमोशन और प्रेम जीवन में खुशखबरी
राशिफल
Aaj ka Mithun Rashifal 7 April 2026: मिथुन राशि शत्रुओं पर विजय, बिजनेस में रिकॉर्ड कमाई और करियर में बढ़ेगा मान-सम्मान
मिथुन राशि शत्रुओं पर विजय, बिजनेस में रिकॉर्ड कमाई और करियर में बढ़ेगा मान-सम्मान
Advertisement

वीडियोज

Iran Vs US-Israel War: ईरान की 'Missile City'! क्यों भेदने में US का Advance Satellite भी फेल ?
Iran Vs US-Israel War: ईरान की सेना IRGC अपने ही देश के खिलाफ बगावत करेगी? Reza Pahlavi का दांव!
Trump Final Ultimatum to Iran: ट्रंप का 'धमकी मीटर'..Iran को बार-बार चेता रहे! | Iran Israel War
Iran US-Israel War: Shadow War तो बस झांकी थी,अब 'Epic Fury' ! क्या दहल जाएगा मिडिल ईस्ट?
Iran US-Israel War: ईरान की नाक के नीचे से पायलट को निकाल ले गया इजरायल! | Pilot Rescue
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘नेताओं की हत्या से नहीं रुकेगा ईरान’, US अटैक पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का बड़ा बयान
‘नेताओं की हत्या से नहीं रुकेगा ईरान’, US अटैक पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का बड़ा बयान
दिल्ली NCR
कार का दरवाजा खोलते समय हुआ हादसा तो कौन होगा जिम्मेदार? दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया ये आदेश
कार का दरवाजा खोलते समय हुआ हादसा तो कौन होगा जिम्मेदार? दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया ये आदेश
इंडिया
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लामबंद विपक्ष को झटका, महाभियोग नोटिस खारिज, भड़के डेरेक ओ'ब्रायन बोले- BJP ने बनाया मजाक
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लामबंद विपक्ष को झटका, महाभियोग नोटिस खारिज, भड़के डेरेक ओ'ब्रायन
आईपीएल 2026
KKR vs PBKS: अगर कट-ऑफ टाइम तक शुरू नहीं हुआ 5-5 ओवर का मैच? तो कैसे होगा विजेता का फैसला
अगर कट-ऑफ टाइम तक शुरू नहीं हुआ 5-5 ओवर का मैच? तो कैसे होगा विजेता का फैसला
विश्व
Explained: अब नहीं चलेगी अमेरिका की हुकूमत! मल्टीपोलर की ओर बढ़ रहा वर्ल्ड ऑर्डर, कैसे ईरान जंग ने बदला हवा का रुख
अब नहीं चलेगी अमेरिका की हुकूमत! कैसे ईरान युद्ध के बाद मल्टीपोलर की ओर बढ़ रहा वर्ल्ड ऑर्डर?
हेल्थ
Excessive Yawning Causes: बार-बार आ रही है जम्हाई तो हल्के में न लें, जानें किन-किन बीमारियों का खतरा?
बार-बार आ रही है जम्हाई तो हल्के में न लें, जानें किन-किन बीमारियों का खतरा?
इंडिया
पिता-बेटे को पुलिस कस्टडी में बर्बरता और मौत पर चला कानून का डंडा, 9 पुलिसवालों को मौत की सजा
पिता-बेटे को पुलिस कस्टडी में बर्बरता और मौत पर चला कानून का डंडा, 9 पुलिसवालों को मौत की सजा
ऑटो
पेट्रोल-डीजल की टेंशन के बीच कम फ्यूल में कैसे चलाएं गाड़ी? आज ही अपनाएं ये जरूरी टिप्स
पेट्रोल-डीजल की टेंशन के बीच कम फ्यूल में कैसे चलाएं गाड़ी? आज ही अपनाएं ये जरूरी टिप्स
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget