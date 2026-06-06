Aaj ka Vrishchik Rashifal 6 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि रहेगी. आज सुबह 06:03 तक श्रवण नक्षत्र फिर धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, ऐन्द्र योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा शाम 07:04 के बाद कुंभ राशि में रहेंगे. शुभ समय: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने और लाभकारी यात्राएं करने का है. बिजनेस के सिलसिले में आज आपको कोई छोटी-मोटी यात्रा करनी पड़ सकती है; ध्यान रखें कि जिस भी पार्टी या क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, उन्हें पहले से सूचित करना बिल्कुल न भूलें. गर् करण होने से बिजनेसमैन को बाजार में अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि केवल पैसा कमाना ही काफी नहीं है; आपका हेल्पिंग रवैया बाजार में आपकी साख को मजबूत करेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए शनिवार का दिन इंटरनेशनल एक्सपोज़र (विदेशी अवसर) और कूटनीतिक व्यवहार से बड़ी तरक्की दिलाने वाला साबित होगा. ऐन्द्र और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से ऑफिस में अपोजिट जेंडर (विपरीत लिंग) के को-वर्कर्स से बातचीत करते समय अपना बिहेवियर पूरी तरह पॉलाइट (विनम्र) रखें, यह आपके प्रोफेशन के लिए उत्तम रहेगा.

एंप्लॉयड पर्सन को आज ऑफिस के किसी बड़े प्रोजेक्ट या केस के सिलसिले में विदेश जाने का शानदार अवसर मिल सकता है, जो आगे चलकर आपके करियर के लिए काफी लाभदायक साबित होगा; कामकाज में आ रही पुरानी रुकावटें पूरी तरह दूर होंगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन अनुशासन में रहकर अपनी प्रतिभा को निखारने का रहेगा. तीसरा चंद्रमा आपके भीतर नए प्रयोगों को करने का साहस जगाएगा. स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ी) आज अपने खेल के मैदान पर बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए अपनी डाइट (पौष्टिक आहार) और फिटनेस का प्रॉपर ध्यान रखें, लापरवाही से बचें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और सामंजस्य बढ़ाने वाला रहेगा. तीसरे चंद्रमा के प्रभाव से आज आप परिवार के भविष्य और संपत्ति से जुड़े कई बड़े व महत्वपूर्ण डिसीजंस (फैसले) बेहद आसानी से ले पाएंगे, जिसमें बड़ों का पूरा सपोर्ट मिलेगा. हालांकि, आज बाहर समाज में यदि कहीं व्यर्थ का वाद-विवाद हो रहा हो, तो एंप्लॉयड पर्सन को उससे पूरी तरह दूर रहने में ही भलाई है, अन्यथा बीच-बचाव के चक्कर में आप खुद कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम बना रहेगा. आपके भीतर अद्भुत शारीरिक स्फूर्ति और नया जोश रहेगा. विदेशी यात्रा के योग बनने से मन प्रसन्न रहेगा; बस यात्रा के दौरान बाहर के खान-पान से थोड़ा परहेज रखें.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 2

आज का विशेष उपाय: आज शनिवार के दिन तीसरे चंद्रमा की शुभता पाने और करियर की बाधाओं को दूर करने के लिए हनुमान जी की शरण में जाएं. आज शाम के समय किसी हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उन्हें बूंदी का भोग लगाकर हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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