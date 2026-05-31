Aaj ka Kanya Rashifal 31 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथि फिर प्रतिपदा तिथि रहेगी. आज दोपहर 04:12 तक अनुराधा नक्षत्र फिर ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, सिद्ध योग का साथ मिलेगा. वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग व मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि है तो भद्र योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन उत्पादन क्षमताओं को मजबूत करने का है. मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में जो प्रॉब्लम सामने आ रही थी वो आज दूर होगी, मशीनें सही चलेंगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी; क्वालिटी कंट्रोल पर भी ध्यान रखिए, आज डिफेक्ट्स कम रहेंगे. वाशि योग से व्यावसायिक मोर्चे पर हालात सामान्य रहेंगे, दोपहर तक स्थितियां और हक में हो जाएंगी जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. बिजनेस की छोटी बारीकियों पर गंभीरता से विचार करें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से घर से काम कर रहे लोगों के लिए रविवार का दिन गजब की सफलताएं लेकर आने वाला है. आज प्रोडक्टिविटी हाई रहेगी, किसी कारणवश वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे उनकी डिस्ट्रैक्शन में कमी होगी; आप पहले टास्क लिस्ट बनाइए और एक-एक करके क्लियर करिए, बॉस खुश होगा. वर्कस्पेस पर किसी तकनीकी काम में सीनियर एंड बॉस से आपकी प्रशंसा की जा सकती है. हालांकि, काम के सिलसिले में नीरसता का अनुभव भी होगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन उपकरणों के प्रति सजगता बरतने का संदेश दे रहा है. तीसरा चंद्रमा आपके भीतर नया साहस जगाएगा. स्पोर्ट्स पर्सन को अपने कर्म-क्षेत्र सम्बन्धित किसी भी उपकरण या गैजेट्स को बहुत ही सावधानी से उपयोग में लेना चाहिए, लापरवाही से बचें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों की नई बहार लेकर आया है. शुक्र देव के पुनर्वसु नक्षत्र में होने से प्रेमजीवन में खुशी और प्रेम भरे पल आएंगे, मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी और लाइफ पार्टनर से निकटता बढ़ेगी. छोटी बहन की कम्पनी और उनकी संगति पर थोड़ी नजर रखें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तीसरा चंद्रमा आज आपको शारीरिक रूप से बेहद चुस्त-दुरुस्त और मजबूत बनाए रखेगा. मानसिक रूप से प्रोडक्टिविटी हाई रहने से आप खुद को बेहद संतुष्ट महसूस करेंगे. हालांकि, खेल के मैदान पर खिलाड़ियों को अपनी शारीरिक सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है.

भाग्यशाली रंग: ग्रे

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: आज तीसरे चंद्रमा की शुभता पाने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए भगवान गणेश की आराधना करें. आज के दिन सुबह किसी मंदिर में जाकर भगवान को हरी इलायची और मिश्री का भोग लगाएं और गणेश चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

यह भी पढ़े- Numerology: जून में जन्मे लोग पैसे को कैसे देखते हैं? मूलांक 1 से 9 तक की आर्थिक सोच को समझिए

यह भी पढ़े- Vastu Shastra: अनुष्ठान शुरू करने से पहले जान लें ये 10 जरूरी नियम, वरना साधना का पूरा लाभ नहीं मिल पाता

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.