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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 31 May 2026: कन्या राशि वाशि योग से दूर होंगी मैन्युफैक्चरिंग की दिक्कतें, डिफेक्ट्स कम होने से बढ़ेगी प्रोडक्शन क्षमता

Aaj ka Kanya Rashifal 31 May 2026: कन्या राशि वाशि योग से दूर होंगी मैन्युफैक्चरिंग की दिक्कतें, डिफेक्ट्स कम होने से बढ़ेगी प्रोडक्शन क्षमता

Virgo Horoscope 31 May 2026: वाशि योग से कन्या राशि वालों के मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स होंगे दूर, क्या रविवार को वर्क फ्रॉम होम टास्क लिस्ट क्लियर करने से बॉस होंगे खुश? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 31 May 2026 03:25 AM (IST)
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Aaj ka Kanya Rashifal 31 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथि फिर प्रतिपदा तिथि रहेगी. आज दोपहर 04:12 तक अनुराधा नक्षत्र फिर ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, सिद्ध योग का साथ मिलेगा. वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग व मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि है तो भद्र योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन उत्पादन क्षमताओं को मजबूत करने का है. मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में जो प्रॉब्लम सामने आ रही थी वो आज दूर होगी, मशीनें सही चलेंगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी; क्वालिटी कंट्रोल पर भी ध्यान रखिए, आज डिफेक्ट्स कम रहेंगे. वाशि योग से व्यावसायिक मोर्चे पर हालात सामान्य रहेंगे, दोपहर तक स्थितियां और हक में हो जाएंगी जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. बिजनेस की छोटी बारीकियों पर गंभीरता से विचार करें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से घर से काम कर रहे लोगों के लिए रविवार का दिन गजब की सफलताएं लेकर आने वाला है. आज प्रोडक्टिविटी हाई रहेगी, किसी कारणवश वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे उनकी डिस्ट्रैक्शन में कमी होगी; आप पहले टास्क लिस्ट बनाइए और एक-एक करके क्लियर करिए, बॉस खुश होगा. वर्कस्पेस पर किसी तकनीकी काम में सीनियर एंड बॉस से आपकी प्रशंसा की जा सकती है. हालांकि, काम के सिलसिले में नीरसता का अनुभव भी होगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन उपकरणों के प्रति सजगता बरतने का संदेश दे रहा है. तीसरा चंद्रमा आपके भीतर नया साहस जगाएगा. स्पोर्ट्स पर्सन को अपने कर्म-क्षेत्र सम्बन्धित किसी भी उपकरण या गैजेट्स को बहुत ही सावधानी से उपयोग में लेना चाहिए, लापरवाही से बचें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों की नई बहार लेकर आया है. शुक्र देव के पुनर्वसु नक्षत्र में होने से प्रेमजीवन में खुशी और प्रेम भरे पल आएंगे, मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी और लाइफ पार्टनर से निकटता बढ़ेगी. छोटी बहन की कम्पनी और उनकी संगति पर थोड़ी नजर रखें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तीसरा चंद्रमा आज आपको शारीरिक रूप से बेहद चुस्त-दुरुस्त और मजबूत बनाए रखेगा. मानसिक रूप से प्रोडक्टिविटी हाई रहने से आप खुद को बेहद संतुष्ट महसूस करेंगे. हालांकि, खेल के मैदान पर खिलाड़ियों को अपनी शारीरिक सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है.

भाग्यशाली रंग: ग्रे
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय: आज तीसरे चंद्रमा की शुभता पाने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए भगवान गणेश की आराधना करें. आज के दिन सुबह किसी मंदिर में जाकर भगवान को हरी इलायची और मिश्री का भोग लगाएं और गणेश चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 31 May 2026 03:25 AM (IST)
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