Aaj ka Singh Rashifal 31 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथि फिर प्रतिपदा तिथि रहेगी. आज दोपहर 04:12 तक अनुराधा नक्षत्र फिर ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, सिद्ध योग का साथ मिलेगा. वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग व मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि है तो भद्र योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन सूझबूझ से काम लेने का है. आज आपकी कुंडली में सिद्ध योग सक्रिय रहने से बिजनेसमैन के लिए दिन मध्यम फलदायक रहेगा, लेकिन शाम होते-होते उन्हें कोई बड़ी डील मिल सकती है. बिजनेसमैन मार्केट की नस को पहचान लेंगे जिससे उन्हें काम में दिक्कत कम आएगी. इस संडे बिजनेस में पारिवारिक सहयोग भी मिलेगा, जिससे राहत महसूस होगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए रविवार का दिन करियर में नई जिम्मेदारी लाने वाला साबित हो सकता है. संडे के दिन आज ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है जो करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होगी; स्ट्रैटेजिक रोल या बिजनेस डिसीजन मेकिंग में इंवॉल्वमेंट बढ़ेगा, इसे अपॉर्चुनिटी की तरह लें. जॉब में लगन से काम को अंजाम देंगे, ऑफिस को एक्स्ट्रा टाइम देकर भी पेंडिंग वर्क पूरा करेंगे; को-वर्कर्स आपके कार्य से अत्यधिक प्रभावित होंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन टाइम मैनेजमेंट को मजबूत करने का है. चतुर्थ चंद्रमा मन को शांत रखेगा. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स एग्जाम को लेकर प्रॉपर तैयारी में जुट जाएंगे, तब ही आप अपने कर्म में सफल होंगे; अपनी पढ़ाई का सही टाइम-टेबल बनाइए.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन भूमि-भवन के मामले सुलझाने वाला रहेगा. आपको किसी कार्य में बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा जिससे सफलता प्राप्त करेंगे. परिवार में आपके बड़े भाई का सहयोग किसी तरह आपके लिए उपयोगी साबित होगा, लाइफ पार्टनर के साथ भावनात्मक लगाव और गहरा होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन शारीरिक रूप से सुदृढ़ बना रहेगा. मानसिक रूप से जमीन-जायदाद के मामले सुलझने से आप खुद को बेहद शांत और तनावमुक्त महसूस करेंगे. दफ्तर में एक्स्ट्रा टाइम देने के कारण रात को हल्की शारीरिक थकान हो सकती है.

भाग्यशाली रंग: ग्रे

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 8

आज का विशेष उपाय: आज चतुर्थ चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और करियर में बड़ी जिम्मेदारी पाने के लिए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें. आज के दिन सुबह तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर उसमें रोली, अक्षत और मिश्री डालकर सूर्य देव को अर्पित करें और मस्तक पर लाल चंदन का तिलक लगाएं.

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