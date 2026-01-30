Vrishchik Rashifal 30 January 2026: वृश्चिक राशि रिश्तों में टकराव, खर्च से बढ़ेगी टेंशन

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal):
आज शारीरिक और मानसिक तनाव दोनों महसूस हो सकते हैं. पेट संबंधी दिक्कत, थकान या बेचैनी रह सकती है. खान-पान हल्का रखें, पानी ज्यादा पिएं और पर्याप्त नींद लें. योग व ध्यान से राहत मिलेगी.
बिजनेस राशिफल (Business Rashifal):
पार्टनरशिप बिजनेस में कोई बड़ा निर्णय टालें. गलत समय में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है. सरकारी कामकाज या लाइसेंस, टेंडर आदि में रुकावट आ सकती है. खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट प्लानिंग जरूरी है.
जॉब व करियर राशिफल (Job & Career Rashifal):
ऑफिस में नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से दूरी रखें. आपके प्रयासों का तुरंत परिणाम नहीं मिलेगा, पर धैर्य बनाए रखें. प्रशासनिक या सरकारी पदों पर कार्यरत लोगों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता देर से मिलेगी.
फाइनेंस राशिफल (Finance Rashifal):
अचानक खर्च सामने आ सकते हैं. निवेश या बड़े लेन-देन से बचें. आर्थिक मामलों में सावधानी और सोच-समझकर कदम उठाना फायदेमंद रहेगा.
लव व फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal):
जीवनसाथी से भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है. बातचीत की कमी गलतफहमियां बढ़ा सकती है. प्रेम संबंधों में धोखे की संभावना है, इसलिए आंख मूंदकर भरोसा न करें. परिवार के बड़ों से भी मतभेद हो सकते हैं, शांत रहकर बात करें.
शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल (Education & Students):
स्टूडेंट्स दूसरों की सफलता देखकर निराश हो सकते हैं, लेकिन तुलना से बचें. अपनी मेहनत पर भरोसा रखें. न्यू जनरेशन को दोस्तों की संगति सोच-समझकर चुननी होगी, किसी कानूनी विवाद में फंसने से बचें.
भाग्यशाली रंग व अंक:
लक्की कलर – क्रीम
लक्की नंबर – 5
अनलक्की नंबर – 7
उपाय (Upay):
- भगवान शिव को जल अर्पित करें.
- काले तिल का दान करें.
- “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें.
FAQs:
1. क्या आज निवेश करना सही है?
नहीं, आज जोखिम से बचें.
2. लव लाइफ में सावधानी क्यों?
धोखे या गलतफहमी की संभावना है.
3. तनाव कम कैसे करें?
योग, ध्यान और पर्याप्त आराम लें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.