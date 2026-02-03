Vrishchik Rashifal 3 February 2026 in Hindi: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा. चंद्रमा की स्थिति आपके पराक्रम में वृद्धि करेगी, लेकिन मंगल के प्रभाव के कारण स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन या गुस्सा आ सकता है. आज अपने शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे, लेकिन वाणी पर संयम रखना अनिवार्य है.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के लिहाज से आज आपको रक्त संबंधी समस्याओं या ब्लड प्रेशर के प्रति सचेत रहना चाहिए. अधिक तैलीय भोजन से बचें. यदि जिम या भारी व्यायाम करते हैं, तो मांसपेशियों में खिंचाव (Muscle strain) की संभावना है, इसलिए सावधानी बरतें. मानसिक शांति के लिए ध्यान (Meditation) का सहारा लें.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मध्यम है. व्यापार में नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन बड़े निवेश के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा. किसी को उधार देने से बचें, क्योंकि पैसा वापस मिलने में कठिनाई हो सकती है. प्रॉपर्टी से जुड़े कामों में सावधानी रखें, कागजी कार्रवाई को अच्छी तरह जांच लें.

नौकरी और करियर (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. ऑफिस में सहकर्मियों के साथ प्रतिस्पर्धा (Competition) बढ़ेगी. अपनी कार्यक्षमता को साबित करने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. अधिकारियों से बातचीत करते समय अपनी टोन नरम रखें. तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए पदोन्नति के योग बन सकते हैं.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत का है. एकाग्रता (Focus) बनाए रखने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है. जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपने कमजोर विषयों पर अधिक समय देने की जरूरत है. शॉर्टकट के चक्कर में न पड़ें, मेहनत ही रंग लाएगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में छोटे-मोटे मतभेद उभर सकते हैं. घर के बड़ों की बातों को अनसुना न करें. प्रेम संबंधों में पार्टनर के साथ थोड़ा तनाव हो सकता है, जिसका मुख्य कारण आपका जिद्दी स्वभाव हो सकता है. आज अपने साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें, इससे रिश्ते में मधुरता आएगी.

भाग्यशाली रंग: गहरा लाल (Maroon)

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 2

2 आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें. इससे मानसिक संताप दूर होगा.

(FAQs)

1. वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का सबसे शुभ समय क्या है?

आज सुबह 10:30 से 11:45 के बीच का समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अनुकूल रहेगा.

2. करियर में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए क्या करें?

काम के प्रति अपनी गंभीरता दिखाएं और "प्रोक्रैस्टिनेशन" (टालमटोल) से बचें. सूर्य को जल देना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

3. आज क्या करने से बचना चाहिए?

आज किसी भी प्रकार के वाद-विवाद या कानूनी मामलों में उलझने से बचें. विशेषकर अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, वरना बनी बनाई बात बिगड़ सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.