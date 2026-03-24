Tula Rashifal 24 March 2026 in Hindi: तुला राशि आज चन्द्रमा आपके अष्टम भाव में स्थित हैं, जो अचानक घटनाओं, तनाव और परिवर्तन का संकेत देता है. इसलिए आज का दिन थोड़ा सावधानी और धैर्य से बिताने की जरूरत है. छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा.

करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन संघर्षपूर्ण हो सकता है. ऑफिस में आपको अपनी योग्यता साबित करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी. संभावना है कि आपके काम का श्रेय कोई और लेने की कोशिश करे, जिससे मन खिन्न हो सकता है. कुछ लोगों को रोल चेंज या छंटनी का डर सता सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. शांत रहकर अपने काम पर ध्यान देना ही आपको सुरक्षित रखेगा. नई तकनीकों को सीखने में देरी के कारण आप खुद को पीछे महसूस कर सकते हैं, इसलिए अपने स्किल्स को अपडेट करना बेहद जरूरी है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन जोखिम भरा हो सकता है. पुराने स्टॉक की बिक्री न होने से पेमेंट अटक सकता है, जिससे कैश फ्लो प्रभावित होगा. मार्केट में अपनी साख बनाए रखने के लिए आपको डिस्काउंट देना पड़ सकता है. आज कोई बड़ा निवेश करने से बचें, क्योंकि सरकारी नियमों में बदलाव आपके एक्सपोर्ट बिजनेस को प्रभावित कर सकता है. क्लाइंट्स के साथ बातचीत के दौरान संयम रखें, क्योंकि छोटी सी कड़वाहट बड़ा नुकसान करा सकती है और कोई महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मामले में आज सावधानी जरूरी है. गर्दन या कमर के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत हो सकती है, इसलिए भारी सामान उठाने से बचें. खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है. नियमित स्ट्रेचिंग और हल्की एक्सरसाइज से राहत मिल सकती है.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है. ननिहाल पक्ष में किसी से मनमुटाव हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. जीवनसाथी के साथ छोटी बात को बड़ा विवाद न बनने दें, अन्यथा रिश्तों में दूरी आ सकती है. अविवाहित लोगों के लिए रिश्ते की बातचीत में रुकावट आ सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. पढ़ाई में मन कम लगेगा और ध्यान भटक सकता है. नई तकनीक या विषय को समझने में कठिनाई आ सकती है, लेकिन निरंतर अभ्यास से सुधार संभव है.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 2

लकी रंग: पिंक

अनलकी नंबर: 6

उपाय (Remedy)

आज माँ दुर्गा की पूजा करें और “ॐ दुं दुर्गायै नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे नकारात्मकता दूर होगी और मानसिक शक्ति बढ़ेगी.

FAQs

Q1. क्या आज तुला राशि वालों को आर्थिक नुकसान हो सकता है?

हाँ, गलत निवेश या खराब कैश फ्लो के कारण नुकसान हो सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है.

Q2. क्या नौकरी में परेशानी आएगी?

आज काम का दबाव और ऑफिस पॉलिटिक्स से चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य से काम लें.

Q3. क्या रिश्तों में तनाव रहेगा?

हाँ, छोटी बातों पर विवाद हो सकता है, इसलिए शांत रहना और संवाद बनाए रखना जरूरी है.

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