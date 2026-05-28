Aaj ka Singh Rashifal 28 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी तिथि फिर त्र्रोदशी तिथि रहेगी. आज सुबह 08:08 तक चित्रा नक्षत्र फिर स्वाति नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वरियान योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अत्यधिक जोखिम भरे फैसलों से बचने और सुव्यवस्थित मार्केटिंग रणनीतियों पर काम करने का है. बिजनेसमैन के लिए सितारों की चाल यह बता रही है कि इस समय किसी भी तरह का बड़ा या अनावश्यक रिस्क (जोखिम) लेना आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है; इसलिए किसी भी प्रकार की नई इन्वेस्टमेंट (निवेश) करते समय अपने बजट का विशेष ध्यान अवश्य रखें, चादर देखकर ही पैर पसारें. व्यापार में इस समय पारंपरिक तरीकों के बजाय डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन गतिविधियों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, यही आपको मुनाफा देगी. बिजनेसमैन अपने सभी पुराने ऑर्डर्स को बिल्कुल टाइम पर डिलीवर करने की कोशिश करें और कस्टमर सेटिस्फेक्शन (ग्राहकों की संतुष्टि) पर ही अपना पूरा फोकस रखिए.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए गुरुवार का दिन करियर में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है. आज ऑफिस में आपको अपनी अद्भुत लीडरशिप क्वालिटी (नेतृत्व क्षमता) दिखाने का एक शानदार मौका मिलेगा; ऑफिस का कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट या टास्क (महत्वपूर्ण कार्य) सीधे टॉप मैनेजमेंट द्वारा आपको असाइन किया जा सकता है.

इस प्रोजेक्ट को अपनी पूरी लगन से अच्छे से हैंडल करिए, क्योंकि यह आपकी तरक्की और प्रमोशन (पदोन्नति) की नई राह आसानी से खोल सकता है. ऑफिस में यदि आपका कोई पुराना प्रोजेक्ट काफी समय से अटका हुआ था, तो आज अपना पूरा ध्यान उस पर केंद्रित करें, उसमें बड़ी उपलब्धि हासिल होगी. दफ्तर में सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर ही काम करना चाहिए.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और विशेष रूप से चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन कड़ी परीक्षा का रहेगा. तीसरा चंद्रमा पराक्रम तो देगा, लेकिन लक्ष्य भेदने के लिए मेहनत दोगुनी करनी होगी. मेडिकल एग्जाम (Medical Exam) की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को आज अपनी स्टडी में अपना शत-प्रतिशत लगाना होगा, पूरी एकाग्रता के साथ जुट जाएं, तभी वे अपने मुख्य लक्ष्य को भेद पाने में पूरी तरह सफल हो पाएंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने और वाणी पर नियंत्रण रखने का संकेत दे रहा है. तीसरे चंद्रमा के कारण आज घर के सदस्यों के बीच किसी पुरानी बात या पारिवारिक मुद्दे को लेकर अचानक कुछ कहासुनी होने की आशंका बनी हुई है; ऐसी स्थिति में गुस्से पर काबू रखें और पूरी समझदारी से काम लें. छोटे भाई की संगति पर भी थोड़ी पैनी नजर रखना आपके लिए हितकर रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य रहेगा. पारिवारिक कहासुनी के कारण मानसिक रूप से थोड़ा तनाव महसूस हो सकती है. खुद को शांत रखने के लिए ध्यान का सहारा लें. आंखों और सिर की सुरक्षा के लिए स्क्रीन टाइम को थोड़ा सीमित रखें.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज प्रमोशन की बाधाओं को दूर करने और करियर में उन्नति के लिए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें. आज के दिन सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल चंदन, गुड़ और लाल फूल मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करें और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.

यह भी पढ़े- Kal ka Rashifal 28 May 2026: मेष और कन्या राशि वालों पर होगी धनवर्षा, इंटरव्यू में मिलेगी मनचाही सफलता. पढ़ें कल का राशिफल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.