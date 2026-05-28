Aaj ka Kanya Rashifal 28 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी तिथि फिर त्र्रोदशी तिथि रहेगी. आज सुबह 08:08 तक चित्रा नक्षत्र फिर स्वाति नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वरियान योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय note कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नए बाजारों में अपनी धाक जमाने और भविष्य की बड़ी नीतियां तैयार करने का है. द्वितीय भाव का चंद्रमा होने से आज आपको सत्कर्म व पुण्य कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी, जिससे समाज में आपकी साख बढ़ेगी. आज व्यावसायिक गतिविधियां बिल्कुल यथावत चलती रहेंगी; दिन की शुरुआत में कुछ मानसिक भागा-दौड़ी जरूर रह सकती है, लेकिन दोपहर के बाद परिस्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में हो जाएंगी.

जो बिजनेसमैन अपने व्यापार के विस्तार के लिए किसी नई 'फ्रेंचाइजी' (Franchise) या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ाने की लंबे समय से सोच रहे हैं, वे आज ही संबंधित पार्टियों से बातचीत शुरू कर दें; ग्रहों की अनुकूल स्थिति बता रही है कि आज का दिन आपके लिए बहुत उत्तम है, नए मार्केट में एंट्री का फुल प्रूफ प्लान बनाइए, सफलता मिलेगी. यदि बिजनेस में नए इक्विपमेंट (आधुनिक उपकरण या मशीनें) परचेज करने का आपका मानस बन रहा है, तो आज विशेष शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें, बड़ा लाभ होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए गुरुवार का दिन अत्यधिक सावधानी बरतने और खुद के व्यक्तित्व को निखारने का रहेगा. ऑफिस में नौकरी के दौरान पेपर संबंधी कार्यों (दस्तावेजों और फाइलिंग) को बहुत अधिक ध्यान पूर्वक करें, क्योंकि आज ग्रहों की चाल बता रही है कि आपकी एक छोटी सी लापरवाही दफ्तर में आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है; इसलिए हस्ताक्षर करने से पहले री-चेक जरूर करें.

एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारी) इन दिनों अपने व्यक्तित्व और व्यवहार को और ज्यादा निखारने के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं, आज उसमें उन्हें अवश्य बड़ी सफलता मिलेगी. आज ऑफिस में अत्यधिक व्यस्तता की वजह से एंप्लॉयड पर्सन को शाम को थोड़ी शारीरिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए अपनी दिनचर्या और खान-पान को उचित बनाकर रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखने जैसा साबित होगा. द्वितीय भाव का चंद्रमा आपकी बुद्धि और एकाग्रता को चरम पर ले जाएगा. स्टूडेंट्स के लिए आज बहुत ही ज्यादा 'प्रोडक्टिव दिन' है; आज आपकी मेमोरी (याददाश्त) बेहद शार्प रहेगी, जिसके कारण आज आप जो भी पढ़ेंगे, वह आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा. आज अपनी पढ़ाई के मुख्य नोट्स बनाइए और रिवीजन पर पूरा फोकस रखिए; क्रिएटिव सब्जेक्ट्स के छात्र भी आज गजब का परफॉर्म करेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन मधुरता और असीम सुख लेकर आया है. आज पति-पत्नी के संबंध बेहद मधुर और गहरे रहेंगे तथा घर का पूरा पारिवारिक वातावरण पूरी तरह खुशनुमा और शांतिपूर्ण बना रहेगा, जिससे मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा रहेगा. दोपहर के बाद परिस्थितियां अनुकूल होने से मानसिक तनाव पूरी तरह दूर हो जाएगा. हालांकि, दफ्तर की अत्यधिक व्यस्तता के कारण शाम को पैरों में दर्द या शारीरिक थकान रह सकती है. समय पर भोजन लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं.

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 6

आज का विशेष उपाय: आज वरियान योग की शुभता पाने और पेपरवर्क की बाधाओं को दूर करने के लिए माता सरस्वती व मां लक्ष्मी के चरणों में सफेद इत्र और खीर का भोग लगाएं. आज के दिन किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पढ़ने की सामग्री (किताबें या पेन) दान करना आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी रहेगा.

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