Vrishchik Rashifal 28 March 2026 in Hindi: वृश्चिक राशि आज चन्द्रमा आपके नवम भाव में स्थित हैं, जो भाग्य, धर्म और उच्च ज्ञान का भाव माना जाता है. इस कारण आज आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और आपकी पहचान में इजाफा होगा. आप लोगों के बीच अपनी अलग छवि बनाने में सफल रहेंगे, लेकिन कुछ मामलों में संयम और समझदारी जरूरी रहेगी.

करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा. आपको अपने काम पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा. वर्कप्लेस पर सहकर्मियों के साथ किसी भी प्रकार के विवाद से बचना जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी इमेज खराब हो सकती है और करियर पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. शांत और प्रोफेशनल व्यवहार ही आपको आगे बढ़ाएगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन संतुलन बनाकर चलने का है. बड़े और लंबे मुनाफे की लालच में छोटे-छोटे फायदे को नजरअंदाज करना नुकसानदायक साबित हो सकता है. इसलिए हर अवसर का सही आकलन करें. आय के साथ-साथ खर्च के रास्ते भी खुल सकते हैं, जिससे बजट बिगड़ सकता है. ऐसे में खर्चों पर नियंत्रण रखना और सोच-समझकर निवेश करना जरूरी होगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मामले में आज सावधानी बरतने की जरूरत है. जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें अपनी दवाइयां समय पर लेना नहीं भूलना चाहिए. नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार आपको स्वस्थ रखने में मदद करेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में सहयोग मिलेगा. परिवार के सदस्य आपकी समस्याओं को समझेंगे और उनका समाधान निकालने में आपकी मदद करेंगे. इसलिए अपने मन की बात परिवार के साथ साझा करना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन मानसिक शांति पाने का है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र पूजा-पाठ या धार्मिक पुस्तक पढ़कर अपने मन को शांत रख सकते हैं. इससे एकाग्रता बढ़ेगी और पढ़ाई में भी सुधार आएगा. नई पीढ़ी को अपनी बौद्धिक क्षमता का सही उपयोग करना चाहिए.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 5

लकी रंग: ब्राउन

अनलकी नंबर: 9

उपाय (Remedy)

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले वस्त्र धारण करें. इससे भाग्य मजबूत होगा और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी.

FAQs

Q1. क्या वृश्चिक राशि वालों की सामाजिक पहचान बढ़ेगी?

हाँ, आज आपके सामाजिक स्तर पर पहचान और सम्मान बढ़ेगा.

Q2. क्या बिजनेस में लाभ होगा?

लाभ के अवसर मिलेंगे, लेकिन सावधानी से निर्णय लेना जरूरी है.

Q3. स्वास्थ्य को लेकर क्या ध्यान रखें?

दवाइयों का समय पर सेवन करें और दिनचर्या का पालन करें.

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