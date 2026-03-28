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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Tula Rashifal 28 March 2026: तुला राशि करियर में जबरदस्त सफलता, बिजनेस में स्मार्ट रणनीति और आर्थिक मजबूती

Aaj Ka Tula Rashifal 28 March 2026: तुला राशि करियर में जबरदस्त सफलता, बिजनेस में स्मार्ट रणनीति और आर्थिक मजबूती

Libra Horoscope 28 March 2026: तुला राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 28 Mar 2026 02:30 AM (IST)
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Tula Rashifal 28 March 2026 in Hindi: तुला राशि आज चन्द्रमा आपके दशम भाव में स्थित हैं, जो करियर, प्रतिष्ठा और कर्म का भाव माना जाता है. इस कारण आज आपके अंदर काम करने का जोश और उत्साह भरपूर रहेगा. आप अपने कार्यक्षेत्र में पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे और सफलता हासिल करेंगे.

करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा. ऑफिस में आपकी मैनेजमेंट स्किल्स की परीक्षा होगी, जिसमें आप शानदार प्रदर्शन करेंगे. आपकी कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएगी. आपके हार्ड वर्क और डेडिकेशन को देखते हुए कंपनी में आपकी स्थिति और मजबूत होगी. आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आपके करियर को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद लाभकारी रहेगा. आपकी बनाई गई रणनीति आपको मंदी के दौर में भी सही निर्णय लेने में मदद करेगी. “मेक इन इंडिया” जैसी नीतियों का लाभ आपके स्थानीय व्यापार को मिलेगा, जिससे आपका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा. कॉर्पोरेट टैक्स में मिलने वाली छूट आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगी. आज आप किसी पुराने कर्ज या देनदारी को चुकाने में सफल रहेंगे, जिससे मन में संतोष रहेगा और बैलेंस शीट मजबूत होगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन राहत देने वाला रहेगा. घुटनों और जोड़ों के पुराने दर्द में सुधार महसूस होगा. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपको फिट बनाए रखेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और आप दोनों मिलकर जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे. इससे रिश्तों में मजबूती आएगी और घर का माहौल सकारात्मक बना रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
छात्रों और कलाकारों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा. आर्टिस्ट अपने क्षेत्र में कोई ‘मास्टरपीस’ तैयार कर सकते हैं और उन्हें सफलता मिलेगी. पढ़ाई में भी आपका ध्यान केंद्रित रहेगा और अच्छे परिणाम मिलेंगे.

लकी नंबर और लकी रंग
लकी नंबर: 8
लकी रंग: नेवी ब्लू
अनलकी नंबर: 4

उपाय (Remedy)
आज माँ लक्ष्मी की पूजा करें और सफेद मिठाई का दान करें. इससे आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी और सफलता के मार्ग खुलेंगे.

FAQs

Q1. क्या तुला राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ है?
हाँ, करियर और बिजनेस में सफलता मिलने के प्रबल योग हैं.

Q2. क्या आर्थिक स्थिति में सुधार होगा?
जी हाँ, पुराने कर्ज चुकाने और लाभ मिलने के संकेत हैं.

Q3. स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
घुटनों और जोड़ों के दर्द में राहत मिलेगी और आप बेहतर महसूस करेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 Mar 2026 02:30 AM (IST)
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