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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Singh Rashifal 28 March 2026: सिंह राशि करियर में शानदार सफलता, बिजनेस में सटीक निर्णय और रिश्तों में मजबूती

Aaj Ka Singh Rashifal 28 March 2026: सिंह राशि करियर में शानदार सफलता, बिजनेस में सटीक निर्णय और रिश्तों में मजबूती

Leo Horoscope 28 March 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सिंह राशि के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 28 Mar 2026 02:20 AM (IST)
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Singh Rashifal 28 March 2026 in Hindi: सिंह राशि आज चन्द्रमा आपके द्वादश भाव में स्थित हैं, जो खर्च, विदेश और मानसिक स्थिति का भाव माना जाता है. इस कारण दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. खासतौर पर विदेशी संपर्क और बाहरी कार्यों में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में धैर्य और संयम बनाए रखना जरूरी होगा.

करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन तनावपूर्ण हो सकता है. कंपनी में मर्जर या छंटनी की खबरें मानसिक दबाव बढ़ा सकती हैं. मीटिंग्स में आपकी बातों को दबाने की कोशिश की जा सकती है, इसलिए आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज और शब्दों पर पूरा नियंत्रण रखना होगा. आज किसी भी तरह की बहस या विवाद से दूर रहना ही बेहतर रहेगा. पेंडिंग फाइलों का बोझ बढ़ सकता है, जिससे आपको अतिरिक्त समय देना पड़ेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारियों के लिए आज का दिन सावधानी बरतने वाला है. कॉम्पिटिटर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की नकल कर सकते हैं, जिससे आपकी सेल में गिरावट आ सकती है. साथ ही, डेटा प्राइवेसी से जुड़े नियमों का उल्लंघन होने पर आपके ग्लोबल ऑपरेशन पर असर पड़ सकता है. मार्केट में आपकी छवि खराब करने के लिए नेगेटिव रिव्यूज फैलाए जा सकते हैं, इसलिए अपनी ब्रांड इमेज को संभालकर रखें और हर कदम सोच-समझकर उठाएं.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन कमजोर रह सकता है. मानसिक तनाव के कारण माइग्रेन या सिरदर्द बढ़ सकता है. अधिक स्क्रीन टाइम से आंखों में जलन और सूखापन महसूस हो सकता है. नियमित ब्रेक लेना और आंखों की देखभाल करना जरूरी होगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है. खासकर भाई-बहनों के साथ पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ सकता है. ऐसे में शांत रहकर बातचीत से समस्या सुलझाने की कोशिश करें. प्रेम संबंधों में भी आज संयम और समझदारी की जरूरत होगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
छात्रों के लिए आज का दिन थोड़ा कठिन रह सकता है. एकाग्रता की कमी के कारण मॉक टेस्ट या पढ़ाई में अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाएंगे. ध्यान और नियमित अभ्यास से स्थिति को बेहतर किया जा सकता है.

लकी नंबर और लकी रंग
लकी नंबर: 4
लकी रंग: रेड
अनलकी नंबर: 6

उपाय (Remedy)
आज सूर्य देव को जल अर्पित करें और “ॐ सूर्याय नमः” मंत्र का जाप करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और नकारात्मकता दूर होगी.

FAQs

Q1. क्या आज सिंह राशि वालों के लिए दिन कठिन है?
हाँ, करियर और बिजनेस में चुनौतियां आ सकती हैं, सतर्क रहना जरूरी है.

Q2. क्या नौकरी में समस्या आ सकती है?
छंटनी या दबाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन धैर्य से काम लें.

Q3. सेहत को लेकर क्या सावधानी रखें?
तनाव कम रखें, स्क्रीन टाइम घटाएं और आंखों का विशेष ध्यान रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 Mar 2026 02:20 AM (IST)
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