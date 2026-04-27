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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 27 April 2026: वृश्चिक राशि मनचाही जॉब का मिलेगा ऑफर, नई तकनीक से सुरक्षित होगा व्यापार

Aaj ka Vrishchik Rashifal 27 April 2026: वृश्चिक राशि मनचाही जॉब का मिलेगा ऑफर, नई तकनीक से सुरक्षित होगा व्यापार

Scorpio Horoscope 27 April 2026: वृश्चिक राशि पुराने कोवर्कर से अट्रैक्टिव जॉब ऑफर मिलेगा. इनोवेशन के लिए बॉस का सपोर्ट मिलेगा. एड़ी के दर्द और फ्लैट फुट की समस्या से राहत मिलेगी.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Apr 2026 02:35 AM (IST)
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Aaj ka Vrishchik Rashifal 27 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी है. वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 10वें भाव (कर्म स्थान) में गोचर कर रहे हैं. हालांकि चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष बना हुआ है, लेकिन ध्रुव योग और मालव्य योग का प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र में सफलता और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत दे रहा है. आज पिता या बुजुर्गों की सलाह आपके लिए 'भाग्य बदलने वाली' साबित होगी.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन "सामाजिक साख" (Social Image) बनाने का है. बिजनेसमैन आज किसी बड़ी चैरिटी या सामाजिक कार्य से जुड़ सकते हैं, जिससे मार्केट में आपकी कंपनी की साख बढ़ेगी और बड़े इन्वेस्टर्स आपकी ओर आकर्षित होंगे. वित्तीय सुरक्षा के मामले में आज आप सजग रहेंगे; डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए नई तकनीक अपनाना भविष्य के साइबर फ्रॉड से आपको सुरक्षित रखेगा. निवेश के लिए बुजुर्गों का मार्गदर्शन लें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन "सपनों की उड़ान" जैसा हो सकता है. जो लोग घर से दूर रहकर जॉब कर रहे हैं, उन्हें किसी पुराने कोवर्कर के माध्यम से अट्रैक्टिव और मनचाही जॉब का ऑफर मिल सकता है. ऑफिस में सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप किसी बड़े इनोवेशन (नवाचार) को लागू कर पाएंगे. आपकी यह रचनात्मक आजादी आपको कार्यस्थल पर दूसरों से अलग और प्रभावशाली बनाएगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए आज का दिन "बौद्धिक विजय" का है. ध्रुव योग के प्रभाव से आपकी तर्कशक्ति बहुत प्रखर रहेगी. आप कठिन और पेचीदा सवालों को बहुत ही कम समय में हल कर लेंगे, जिससे आप अपनी टीम या क्लास के 'जीनियस' कहलाएंगे. जो छात्र डेटा साइंस या कोडिंग से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों भरा रह सकता है.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज बड़ों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन छाया रहेगा. 10वें भाव का चंद्रमा घर और बाहर दोनों जगह संतुलन बनाने में मदद करेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी, हालांकि ग्रहण दोष के कारण रात्रि में किसी पुरानी बात पर चर्चा करने से बचें. शाम के समय परिवार के साथ समय बिताना आपको मानसिक शांति देगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन राहत भरा है. जो जातक एड़ी के दर्द या फ्लैट फुट की समस्या से लंबे समय से परेशान थे, उन्हें आज सही फुटवियर और उचित एक्सरसाइज के चुनाव से स्थाई आराम मिल सकता है. शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी. ग्रहण दोष के प्रभाव से बचने के लिए प्राणायाम और ध्यान का सहारा लें, जिससे मानसिक स्पष्टता बनी रहे.

  • भाग्यशाली रंग: ब्राउन (स्थिरता और गहराई का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 8
  • अशुभ अंक: 4
  • आज का उपाय: मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाएं. ग्रहण दोष की शांति के लिए किसी मंदिर में नारियल दान करें या शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें.

(FAQs)

1. मनचाही जॉब का ऑफर मिलने पर क्या तुरंत निर्णय लेना सही है?
    आज परिस्थितियां अनुकूल हैं, लेकिन शाम 06:16 तक भद्रा होने के कारण दस्तावेजों पर अंतिम मुहर शाम के बाद ही लगाएं.

2. बिजनेस में चैरिटी से क्या लाभ होगा?
    इससे आपकी कंपनी की "सोशल ब्रांडिंग" होगी, जो भविष्य में बड़े टेंडर या इन्वेस्टर्स को जोड़ने में मदद करेगी.

3. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा श्रेष्ठ है?
    पंचांग के अनुसार आज पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ और सफलतादायक रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Apr 2026 02:35 AM (IST)
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