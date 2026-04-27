Aaj ka Vrishchik Rashifal 27 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी है. वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 10वें भाव (कर्म स्थान) में गोचर कर रहे हैं. हालांकि चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष बना हुआ है, लेकिन ध्रुव योग और मालव्य योग का प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र में सफलता और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत दे रहा है. आज पिता या बुजुर्गों की सलाह आपके लिए 'भाग्य बदलने वाली' साबित होगी.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन "सामाजिक साख" (Social Image) बनाने का है. बिजनेसमैन आज किसी बड़ी चैरिटी या सामाजिक कार्य से जुड़ सकते हैं, जिससे मार्केट में आपकी कंपनी की साख बढ़ेगी और बड़े इन्वेस्टर्स आपकी ओर आकर्षित होंगे. वित्तीय सुरक्षा के मामले में आज आप सजग रहेंगे; डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए नई तकनीक अपनाना भविष्य के साइबर फ्रॉड से आपको सुरक्षित रखेगा. निवेश के लिए बुजुर्गों का मार्गदर्शन लें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन "सपनों की उड़ान" जैसा हो सकता है. जो लोग घर से दूर रहकर जॉब कर रहे हैं, उन्हें किसी पुराने कोवर्कर के माध्यम से अट्रैक्टिव और मनचाही जॉब का ऑफर मिल सकता है. ऑफिस में सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप किसी बड़े इनोवेशन (नवाचार) को लागू कर पाएंगे. आपकी यह रचनात्मक आजादी आपको कार्यस्थल पर दूसरों से अलग और प्रभावशाली बनाएगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए आज का दिन "बौद्धिक विजय" का है. ध्रुव योग के प्रभाव से आपकी तर्कशक्ति बहुत प्रखर रहेगी. आप कठिन और पेचीदा सवालों को बहुत ही कम समय में हल कर लेंगे, जिससे आप अपनी टीम या क्लास के 'जीनियस' कहलाएंगे. जो छात्र डेटा साइंस या कोडिंग से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों भरा रह सकता है.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज बड़ों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन छाया रहेगा. 10वें भाव का चंद्रमा घर और बाहर दोनों जगह संतुलन बनाने में मदद करेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी, हालांकि ग्रहण दोष के कारण रात्रि में किसी पुरानी बात पर चर्चा करने से बचें. शाम के समय परिवार के साथ समय बिताना आपको मानसिक शांति देगा.

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन राहत भरा है. जो जातक एड़ी के दर्द या फ्लैट फुट की समस्या से लंबे समय से परेशान थे, उन्हें आज सही फुटवियर और उचित एक्सरसाइज के चुनाव से स्थाई आराम मिल सकता है. शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी. ग्रहण दोष के प्रभाव से बचने के लिए प्राणायाम और ध्यान का सहारा लें, जिससे मानसिक स्पष्टता बनी रहे.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (स्थिरता और गहराई का प्रतीक)

ब्राउन (स्थिरता और गहराई का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 8

8 अशुभ अंक: 4

4 आज का उपाय: मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाएं. ग्रहण दोष की शांति के लिए किसी मंदिर में नारियल दान करें या शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें.

(FAQs)

1. मनचाही जॉब का ऑफर मिलने पर क्या तुरंत निर्णय लेना सही है?

आज परिस्थितियां अनुकूल हैं, लेकिन शाम 06:16 तक भद्रा होने के कारण दस्तावेजों पर अंतिम मुहर शाम के बाद ही लगाएं.

2. बिजनेस में चैरिटी से क्या लाभ होगा?

इससे आपकी कंपनी की "सोशल ब्रांडिंग" होगी, जो भविष्य में बड़े टेंडर या इन्वेस्टर्स को जोड़ने में मदद करेगी.

3. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा श्रेष्ठ है?

पंचांग के अनुसार आज पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ और सफलतादायक रहेगा.

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