Vrishchik Rashifal 26 June 2026: पंचांग के अनुसार आज रात्रि 10:23 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा. नक्षत्रों की बात करें तो आज शाम 07:16 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो कई महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता दिलाने में सहायक होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे दोपहर 12:33 के बाद आपकी ही राशि यानी वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा.

राहुकाल: सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

पुश्तैनी या पैतृक व्यापार (Ancestral Business) से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल रहेगा. बिजनेस के किसी बहुत ही महत्वपूर्ण मामले में आज आपकी व्यक्तिगत समझ और तजुर्बा काम आएगा. बहुत दिनों के बाद आज आपको अपने बिजनेस में फैमिली मेंबर्स का फुल सपोर्ट मिलेगा, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा. आज आपकी पुरानी गहरी रिसर्च और रणनीतिक प्लानिंग (Strategic Planning) का बेहतरीन फल मिलने वाला है, जिससे आप अपने बिजनेस को एक नए स्तर पर ऊपर उठाने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन निवेश के लिए उत्तम अवसर लेकर आया है. यदि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट (Long-Term Investment) की प्लानिंग बना रहे हैं, तो आज के दो शुभ मुहूर्त इसके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं. सुबह 08:15 से 10:15 बजे के बीच या फिर दोपहर 01:15 से 02:15 बजे के मध्य किया गया निवेश आपके लिए भविष्य में बेहद सफल और मुनाफेदार साबित होगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

वर्कप्लेस पर कामकाजी लोगों (Employed Person) की सहनशक्ति और सहनशीलता आज बेहतरीन बनी रहेगी. इस सकारात्मकता के बल पर आप ऑफिस के कठिन से कठिन काम को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे. दफ्तर की किसी बहुत ही जटिल समस्या का समाधान आज आपके द्वारा निकाला जाएगा, जिससे आप अपनी टीम और सहकर्मियों के सिर पर लटकी बड़ी परेशानी को दूर करेंगे. इसके प्रभाव से आपको पर्दे के पीछे रहकर किए गए काम के लिए भी एक विशेष पहचान और सम्मान मिलेगा. आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आएगा और आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे. यह पॉजिटिव चेंज आपकी वर्किंग स्टाइल के साथ-साथ वर्किंग लाइफ को भी पूरी तरह सुधार देगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education and Student Rashifal)

छात्रों के लिए आज का दिन शोध और नई तकनीक को सीखने के लिए बेहतरीन है. यदि आप किसी कठिन विषय या प्रोजेक्ट को लेकर परेशान थे, तो आज वरिष्ठों की मदद से वह समस्या दूर होगी. एकाग्रता और धैर्य बनाए रखने से आपको अपनी पढ़ाई में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

प्रेम संबंधों के मामले में आज का दिन बेहद खास और गहराइयों से भरा रहेगा. लव लाइफ में आज तीव्रता और जुनून अपने चरम पर होगा. साथी के साथ आपका एक बेहद मजबूत भावनात्मक जुड़ाव बनेगा, जिससे आप दोनों आत्मा के स्तर पर एक अटूट बंधन महसूस करेंगे. परिवार में काफी समय बाद सभी का सहयोग मिलने से घर की सुख-शांति बढ़ेगी.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

चंद्रमा के आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर करने के कारण आज मानसिक रूप से आपका मन थोड़ा विचलित और दुखी रह सकता है, जिससे स्वभाव में थोड़ा भारीपन महसूस होगा. हालांकि, आपकी शारीरिक सहनशीलता मजबूत रहेगी. मानसिक अशांति से बचने के लिए नकारात्मक विचारों से दूर रहें और खुद को व्यस्त रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: शुक्रवार के दिन चंद्रमा के विचलन को शांत करने के लिए शिवलिंग पर शहद और जल अर्पित करें. इसके साथ ही "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का मानसिक जाप करें और किसी जरूरतमंद को सफेद अन्न का दान करें. इससे भीतरी शांति मिलेगी और मानसिक भ्रम दूर होंगे.

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