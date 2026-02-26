Aaj ka Vrishchik Rashifal 26 February 2026: वृश्चिक राशि सावधानी जरूरी, तनाव बढ़ने के संकेत

स्वास्थ्य राशिफल: आंखों में जलन, थकान या सिर दर्द की समस्या हो सकती है. स्क्रीन टाइम कम करें और पर्याप्त नींद लें. योग और प्राणायाम करने से मानसिक तनाव भी कम होगा.

बिजनेस और करियर राशिफल: व्यापार में दिखावे या अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी है, अन्यथा बजट बिगड़ सकता है. पार्टनरशिप बिजनेस में अहंकार और जल्दबाजी से विवाद होने की संभावना है, इसलिए शांत रहकर निर्णय लें. नौकरीपेशा लोगों को बॉस के साथ प्राइवेट मीटिंग का मौका मिलेगा, जो सकारात्मक हो सकता है, आपको नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकता है. कार्यस्थल पर चल रही समस्याओं से मानसिक दबाव महसूस होगा, लेकिन धैर्य से काम लेने पर स्थिति सुधरेगी.

लव और फैमिली राशिफल: पारिवारिक माहौल कुछ तनावपूर्ण रह सकता है. जीवनसाथी के साथ बहस होने की संभावना है, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. परिवार की अपेक्षाओं को समझने की कोशिश करें, इससे रिश्तों में सुधार आएगा.

फाइनेंस राशिफल: आर्थिक मामलों में सोच-समझकर खर्च करें. किसी बड़े निवेश या निर्णय से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना लाभकारी रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल: स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन निरंतर प्रयास ही सफलता दिलाएंगे. आज का दिन सीखने और अपनी कमजोरियों को पहचानने के लिए अच्छा है.

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रंग: वाइट

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें.

FAQs

1. क्या आज यात्रा करना सुरक्षित है?

जरूरी हो तो ही यात्रा करें और वाहन चलाते समय सावधानी रखें.

2. नौकरी में क्या कोई अच्छा अवसर मिलेगा?

हाँ, बॉस के साथ मीटिंग से नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं.

3. क्या आज निवेश करना सही रहेगा?

बड़ा निवेश टालें और पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें.