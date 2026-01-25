हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vrishchik Rashifal 25 January 2026: वृश्चिक राशि के लिए अचानक आर्थिक लाभ, ऑनलाइन काम में तेजी

Scorpio Horoscope 25 January 2026: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 25 Jan 2026 03:15 AM (IST)
Preferred Sources

Vrishchik Rashifal 25 January 2026 in Hindi: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास, परिश्रम और सही निर्णयों से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. चन्द्रमा के छठे भाव में होने से मानसिक रूप से राहत मिलेगी और लंबे समय से चली आ रही उलझनों से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा.

स्वास्थ्य राशिफल
मानसिक बीमारी या तनाव से छुटकारा मिलने के योग बन रहे हैं, लेकिन शारीरिक रूप से आपको पेट दर्द, बुखार या सिरदर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं. इसलिए खानपान में सावधानी रखें और पर्याप्त आराम करें. योग, ध्यान और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करने से शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहेगा. आर्टिस्ट, लर्नर, स्पोर्ट्स पर्सन और स्टूडेंट्स के लिए कुछ समय एकांत में बिताना मन की शांति देगा.

बिजनेस राशिफल
यदि आप नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो सुबह 10.15 से 12.15 और दोपहर 2.00 से 3.00 बजे के बीच प्लानिंग करना आपके लिए लाभकारी रहेगा. ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए समय बेहद अनुकूल है. रिवेन्यू का ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, जो आपकी मेहनत और सही रणनीति का परिणाम होगा. हार्ड वर्क से की गई किसी पुरानी प्लानिंग में भी सफलता मिल सकती है.

करियर और जॉब राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए समय निर्णायक है. जिन लोगों के पास ऑफर लेटर पहले से मौजूद है, उन्हें जॉब चेंज में देरी नहीं करनी चाहिए. यह बदलाव आपके करियर को नई दिशा दे सकता है. वहीं वर्कस्पेस पर बॉस किसी कार्य को लेकर आपसे नाराज हो सकते हैं, इसलिए अपने काम पर पूरा फोकस रखें और लापरवाही से बचें.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति के लिहाज से दिन शुभ है. अनएक्सपेक्टेड धन लाभ के योग बन रहे हैं, जिससे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग मजबूत होगी. हालांकि अचानक मिले धन को सोच-समझकर खर्च करें और भविष्य के लिए बचत पर भी ध्यान दें.

लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन में सामान्य स्थिति बनी रहेगी. परिवार का सहयोग आपको मानसिक संबल देगा. प्रेम संबंधों में भावनाओं को संतुलित रखें और किसी भी बात को बेवजह तूल न दें. संवाद बनाए रखने से रिश्तों में मधुरता रहेगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल
स्टूडेंट्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए समय आत्ममंथन का है. एकांत में पढ़ाई करने से एकाग्रता बढ़ेगी और परिणाम बेहतर होंगे. मेहनत का फल धीरे-धीरे मिलता दिखाई देगा.

भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग वाइट
भाग्यशाली अंक 3
अनलकी अंक 7

उपाय
सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें और सफेद वस्तु का दान करें. इससे मानसिक शांति और कार्यों में सफलता मिलेगी.

FAQs
प्रश्न 1 क्या जॉब चेंज करना सही रहेगा?
उत्तर हां यदि आपके पास ऑफर लेटर है तो बदलाव आपके करियर के लिए लाभकारी रहेगा.

प्रश्न 2 स्वास्थ्य में सुधार कैसे होगा?
उत्तर नियमित योग, ध्यान और सही खानपान से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

प्रश्न 3 ऑनलाइन बिजनेस में लाभ होगा या नहीं?
उत्तर हां ऑनलाइन बिजनेस में रिवेन्यू बढ़ने के स्पष्ट योग बन रहे हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 25 Jan 2026 03:15 AM (IST)
Embed widget