Makar Rashifal 17 March 2026 in Hindi: मकर राशि आज चन्द्रमा आपके दूसरे भाव में स्थित हैं, जिससे धन, परिवार और पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी. आज का दिन संयम और समझदारी से निर्णय लेने का संकेत दे रहा है. परिवार और कार्यक्षेत्र दोनों में संतुलन बनाए रखना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज ऑफिस में टीमवर्क का दिन रहेगा. सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से किसी बड़े प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है. यदि आप नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं तो सभी की राय लेकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा. काम के दौरान पूरी एकाग्रता बनाए रखें, क्योंकि छोटी-सी लापरवाही भी कार्यस्थल को नुकसान पहुंचा सकती है. टू-डू लिस्ट बनाकर काम करना आपके लिए लाभदायक साबित होगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन थोड़ा सतर्क रहने का संकेत दे रहा है. किसी नए काम की शुरुआत करने से फिलहाल बचना बेहतर रहेगा, क्योंकि समय पूरी तरह अनुकूल नहीं है. किसी भी व्यक्ति के साथ अनावश्यक बहस से बचें, अन्यथा विवाद बढ़ सकता है और इसका असर व्यापार पर भी पड़ सकता है.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलने की संभावना है. हालांकि क्रोध और अहंकार से बचना जरूरी होगा, क्योंकि छोटी-सी बात भी रिश्तों में दूरी पैदा कर सकती है. धैर्य और समझदारी से बात करने से पारिवारिक माहौल बेहतर बना रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स को अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए. सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ समय बिताने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और पढ़ाई में मन लगाने में मदद मिलेगी.

हेल्थ राशिफल

यदि आपको शुगर की समस्या है तो स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें. खानपान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें, ताकि सेहत संतुलित बनी रहे.

लकी नंबर: 7

लकी कलर: ग्रे

अनलकी नंबर: 3

आज का उपाय

आज भगवान शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जरूरतमंद लोगों को दान करें. इससे नकारात्मकता कम होगी और जीवन में स्थिरता आएगी.

FAQs

1. क्या मकर राशि वालों के लिए आज ऑफिस में टीमवर्क जरूरी रहेगा?

हाँ, सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से बड़े प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है.

2. क्या मकर राशि के व्यापारियों को आज नया काम शुरू करना चाहिए?

नहीं, फिलहाल नए काम की शुरुआत करने से बचना बेहतर रहेगा.

3. मकर राशि के लिए आज का शुभ रंग क्या है?

आज मकर राशि के लिए ग्रे रंग शुभ माना गया है.

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