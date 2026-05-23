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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishchik Rashifal: वृश्चिक राशि वाले आज दफ्तर में आलस्य से बंद न करें तरक्की के द्वार; जानें काम का बोझ घटाने का ज्योतिषीय गणित

Aaj Ka Vrishchik Rashifal: वृश्चिक राशि वाले आज दफ्तर में आलस्य से बंद न करें तरक्की के द्वार; जानें काम का बोझ घटाने का ज्योतिषीय गणित

Scorpio Horoscope 23 May 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का शनिवार लाया है करियर में बड़ा बदलाव! जॉब प्रोफाइल बदलने से होगा लाभ और होलसेलर्स को मिलेगा बड़ा मुनाफा. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 May 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj ka Vrishchik Rashifal 23 May 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तिथि और शनिवार का दिन है. इस सप्ताहांत वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 10वें भाव (कर्म, करियर, यश और व्यावसायिक प्रतिष्ठा के स्थान) में गोचर कर रहे हैं. ग्रहों की इस मजबूत स्थिति के साथ आज आपको ध्रुव योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का भी प्रभाव देखने को मिलेगा.

आज का दिन आपके लिए कार्यस्थल पर एक नई ऊर्जा फूंकने, अपनी रणनीतियों को व्यावहारिक बनाने और डिजिटल जीवनशैली में थोड़ा संतुलन लाने की मांग करता है.

व्यापार और वित्त: होलसेलर्स के लिए बड़े मुनाफे का समय और रिटेलर्स को बजट मैनेजमेंट की सलाह

वर्तमान बाजार की बदलती परिस्थितियों के बीच, आज का दिन वृश्चिक राशि के व्यापारियों के लिए दो अलग-अलग वित्तीय अनुभव लेकर आ रहा है. जो जातक होलसेल बिजनेस (थोक व्यापार) से जुड़े हैं, उनके लिए आज कोई बड़ी डील होने से बड़ा मुनाफा (Big Profit) कमाने के प्रबल योग बने हुए हैं. वहीं दूसरी ओर, रिटेलर बिजनेसमैन (खुदरा व्यापारियों) के लिए आज का दिन आमदनी से ज्यादा खर्चों से भरा हो सकता है; इसलिए आज अपने बजट और इन्वेंट्री को बहुत सोच-समझकर मैनेज करें.

आज के दौर में बाजार में उतार-चढ़ाव आना स्वाभाविक है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, बिजनेसमैन को आज किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में अपना धैर्य (Patience) नहीं खोना चाहिए. धंधे में लाभ-हानि का चक्र चलता रहता है, लेकिन यदि आपने इस समय हड़बड़ाहट या गुस्से में आकर कोई निर्णय लिया, तो बना-बनाया काम बिगड़ सकता है और बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.

नौकरी और करियर: जॉब प्रोफाइल में बदलाव से लाभ और आलस्य से दूरी

10वें भाव का चंद्रमा आपके करियर के लिए बहुत ही सकारात्मक करवट लेने के संकेत दे रहा है. यदि आपके दफ्तर में आपकी जॉब प्रोफाइल (Job Profile), जिम्मेदारियों या विभाग में कोई बदलाव होने जा रहा है, तो उससे घबराएं नहीं; यह बदलाव भविष्य में आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा.

इस वीकेंड पर वर्कप्लेस या फील्ड में कार्य करते समय आपको अपने भीतर के आलस्य को कोसों दूर भगाना होगा. दफ्तर में पूरी तरह एक्टिव होकर अपने काम में जुट जाएं; यदि आज आपने टालमटोल की नीति अपनाई, तो आप अपने ही हाथों अपनी उन्नति और प्रमोशन के दरवाजे बंद कर सकते हैं. एंप्लॉयड पर्सन आज काम के बढ़ते दबाव से परेशान होने के बजाय अपनी सूझबूझ और स्मार्ट वर्क से काम के बोझ को धीरे-धीरे घटाने का प्रयास करें.

शिक्षा और छात्र: गहरी स्टडी की जरूरत और भटकाव से बचाव

प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी में लगे विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का समय अपनी पढ़ाई की गहराई को जांचने का है. केवल ऊपरी तौर पर पढ़ने से काम नहीं चलेगा; आज आपको अपनी स्टडी पर पहले से कहीं अधिक ध्यान और फोकस देने की आवश्यकता है. सप्ताहांत की छुट्टियों के मूड में आकर अपनी पढ़ाई का समय खराब न होने दें; आज का अनुशासित शेड्यूल आपको परीक्षा में बढ़त दिलाएगा.

पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य: स्क्रीन टाइम को कहें अलविदा, अपनों को दें वक्त

दफ्तर और बिजनेस के काम से फ्री होने के बाद इस वीकेंड पर अपना खाली समय सोशल मीडिया या डिजिटल गैजेट्स पर बर्बाद करने के बजाय, घर के सदस्यों के साथ व्यतीत करने की कोशिश करें. परिवार के साथ बैठकर बातचीत करना और उनके करीब रहना आपको मानसिक रूप से पूरी तरह रीचार्ज कर देगा.

आज के समय में जब हमारा अधिकतर काम स्क्रीन्स पर होता है, वृश्चिक राशि वालों को आज अपनी सेहत के लिहाज से मोबाइल और टीवी से दूरी (Digital Detox) बनानी होगी. स्क्रीन पर अत्यधिक समय बिताने के कारण आज आपको आंखों में दर्द, सूखापन और जलन की गंभीर समस्या (Digital Eye Strain) परेशान कर सकती है. काम के बीच-बीच में आंखों को आराम दें और ठंडे पानी से धोते रहें.

  • सकारात्मक रंग: ब्लू (यह रंग आज आपको मानसिक शांति, गंभीरता और काम पर गहरी एकाग्रता प्रदान करेगा)
  • सहायक अंक: 7 (जो आपकी तार्किक क्षमता और आंतरिक सूझबूझ को मजबूती देगा)
  • असंतुलन का अंक: 4 (आज किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों या निराशा को अपने ऊपर हावी न होने दें)

  • आज का व्यावहारिक उपाय: शनिवार के दिन दोपहर 04:41 तक मृत्युलोक की भद्रा का प्रभाव रहेगा और सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इन अशुभ समयों में कोई भी महत्वपूर्ण वित्तीय सौदा या नया काम शुरू न करें. शाम के समय शनि चालीसा का पाठ करें और पूर्व दिशा की ओर की गई यात्राएं आपके दृष्टिकोण को नया विस्तार देंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 May 2026 03:35 AM (IST)
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