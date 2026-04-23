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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 23 April 2026: वृश्चिक राशि बिजनेस में रिस्क लेना पड़ सकता है भारी, छल और धोखे से बचने के लिए निवेश में बरतें गंभीरता

Aaj ka Vrishchik Rashifal 23 April 2026: वृश्चिक राशि बिजनेस में रिस्क लेना पड़ सकता है भारी, छल और धोखे से बचने के लिए निवेश में बरतें गंभीरता

Scorpio Horoscope: वृश्चिक राशिफल 23 अप्रैल 2026 मालव्य योग के बावजूद चंद्रमा के 8वें भाव में रहने से सावधानी बरतें. निवेश और रिस्क से दूर रहें. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 Apr 2026 02:35 AM (IST)
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  • वृश्चिक राशि को मालव्य योग से मिलेगा साहस, पर मानसिक शांति में बाधा।
  • व्यापार में 'रुको और देखो' नीति, निवेश से पहले सोच-विचार करें।
  • नौकरीपेशा कार्यस्थल पर दिखावे से बचें, वाणी पर नियंत्रण रखें।
  • छात्र ऊर्जा संरक्षण करें, खिलाड़ियों को संयम बरतने की सलाह।

Aaj ka Vrishchik Rashifal 23 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है. वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज मालव्य योग का विशेष प्रभाव रहेगा, जो आपको चुनौतियों से लड़ने का साहस देगा. हालांकि, चंद्रमा दोपहर 03:13 तक आपके 8वें भाव (8th House) में गोचर करेंगे, जिससे घर के जटिल मामलों और मानसिक शांति में कुछ बाधाएं आ सकती हैं.

धृति और सर्वार्थ सिद्धि योग के बावजूद आज आपको हर कदम फूंक-फूंक कर रखना होगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक का समय अनुकूल है. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा. दक्षिण दिशा की यात्रा सुखद रहेगी.

 बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन "रुको और देखो" की नीति अपनाने का है. बिजनेसमैन को इस समय किसी भी प्रकार का नया निवेश करने से पहले उसके लाभ-हानि का सूक्ष्म मूल्यांकन करना चाहिए. याद रखें, इस समय किसी भी प्रकार का रिस्क लेना भारी पड़ सकता है; आपके साथ कोई धोखा या छल होने की आशंका है. गंभीरता से सोच-विचार किए बिना किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें. आर्थिक लेन-देन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखें.

 करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन की शुरुआत थोड़ी कमजोर रह सकती है. वर्कस्पेस पर किसी समस्या के कारण तनाव बढ़ सकता है. एम्प्लॉइड पर्सन को आज ऑफिस में बॉस के सामने अपने काम की 'शेखी बघारने' से बचना चाहिए; आत्मप्रशंसा आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए उनकी वाणी ही पूंजी है, इसलिए किसी को सलाह देते समय बहुत सतर्क रहें. करियर में बदलाव के लिए फिलहाल अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखें.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal)
छात्रों के लिए आज का मंत्र "ऊर्जा का संरक्षण" है. आपको अपनी एनर्जी को व्यर्थ की बहसों या अनावश्यक कार्यों में बर्बाद करने के बजाय सही दिशा में लगाना चाहिए. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन संयम बरतने का है; प्रैक्टिस के दौरान किसी से भी झगड़ा न करें. विवाद की स्थिति में आपको शारीरिक चोट लग सकती है, जिसका असर आपके करियर पर पड़ेगा. अपनी तकनीक और अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करें.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज आप रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करेंगे. घर के जटिल मामलों में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी. जीवन में आपका साथ देने वाले लोगों का महत्व समझें और उन्हें समय दें. जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें ताकि गलतफहमियां दूर हों. संबंधों में गहराई लाने के लिए आज का दिन अच्छा है, बशर्ते आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें.

 स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
सेहत के मोर्चे पर आज का दिन गंभीर चेतावनी दे रहा है. अपनी दिनचर्या और खान-पान का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं. मानसिक तनाव को हावी न होने दें और पर्याप्त आराम करें. वाहन चलाते समय और मशीनरी का उपयोग करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें. योग और प्राणायाम आज आपके लिए अनिवार्य हैं.

 भाग्यशाली अंक, रंग एवं उपाय
 भाग्यशाली रंग: सफेद (White)
 भाग्यशाली अंक: 1
 अशुभ अंक: 6
 आज का उपाय: आज 'सर्वार्थ सिद्धि योग' में संकटमोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं.

FAQs

1. वृश्चिक राशि वालों को आज बिजनेस में किस बात से बचना चाहिए?
आज किसी भी प्रकार का रिस्क लेने या अपरिचित व्यक्ति पर भरोसा करने से बचें; छल या धोखे की आशंका है.

2. ऑफिस में करियर ग्रोथ के लिए आज क्या करें?
अपने काम को शांति से पूरा करें और दिखावे या शेखी बघारने से दूर रहें. विनम्रता ही आज आपका बचाव करेगी.

3. स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्या विशेष सावधानी रखें?
आज किसी भी तरह के वाद-विवाद से बचें, क्योंकि यह मानसिक तनाव और शारीरिक चोट का कारण बन सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 Apr 2026 02:35 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today

Frequently Asked Questions

वृश्चिक राशि वालों को आज बिजनेस में किस बात से बचना चाहिए?

आज किसी भी प्रकार का रिस्क लेने या अपरिचित व्यक्ति पर भरोसा करने से बचें; छल या धोखे की आशंका है.

ऑफिस में करियर ग्रोथ के लिए आज क्या करें?

अपने काम को शांति से पूरा करें और दिखावे या शेखी बघारने से दूर रहें. विनम्रता ही आज आपका बचाव करेगी.

स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्या विशेष सावधानी रखें?

आज किसी भी तरह के वाद-विवाद से बचें, क्योंकि यह मानसिक तनाव और शारीरिक चोट का कारण बन सकता है.

छात्रों को आज ऊर्जा का संरक्षण कैसे करना चाहिए?

अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बहसों या अनावश्यक कार्यों में बर्बाद न करें, बल्कि उसे सही दिशा में लगाएं.

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