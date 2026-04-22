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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 22 April 2026: वृश्चिक राशि के लिए आज सावधानी जरूरी! क्या बिजनेस और रिश्तों में बड़ा नुकसान टल सकता है?

Aaj ka Vrishchik Rashifal 22 April 2026: वृश्चिक राशि के लिए आज सावधानी जरूरी! क्या बिजनेस और रिश्तों में बड़ा नुकसान टल सकता है?

Scorpio Horoscope: आज वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन मुश्किल संकेत दे रहा है. चंद्रमा 8वें भाव में है, जिससे छिपे शत्रु, आर्थिक दबाव और पारिवारिक तनाव बढ़ सकते हैं. जानिए पूरा विश्लेषण.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 22 Apr 2026 04:10 AM (IST)
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  • स्वास्थ्य में थकान, जोड़ों के दर्द की समस्या बढ़ सकती है।

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 22 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है. चंद्रमा का 8वें भाव में गोचर आपके लिए मानसिक दबाव, अनिश्चितता और अचानक चुनौतियां लेकर आ सकता है. आज का दिन रिस्क लेने के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है.

ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि यदि आपने जल्दबाजी या लापरवाही की, तो नुकसान बढ़ सकता है. आज हर कदम सोच-समझकर उठाना जरूरी है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal): व्यापार के लिए आज का दिन बेहद संवेदनशील है. देश-विदेश में चल रहे बिजनेस पर ट्रेड वॉर जैसी स्थितियों का असर पड़ सकता है, जिससे आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कमजोर हो सकती है.

पार्टनरशिप बिजनेस में आपका पार्टनर कोई व्यक्तिगत डील कर सकता है, जिससे आपको आर्थिक नुकसान होने की आशंका है. आधुनिक तकनीक या अचानक बदलाव अपनाने की कोशिश आज उल्टा असर कर सकती है. बुजुर्ग या अनुभवी लोगों की सलाह को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है यही आज की सबसे बड़ी गलती होगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal): नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन तनावपूर्ण रहेगा. ऑफिस में गुप्त विरोधी सक्रिय रह सकते हैं जो आपकी पुरानी फाइलें या गलतियां निकालकर आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे.

इसलिए हर काम में सावधानी रखें और डॉक्यूमेंटेशन मजबूत करें. आज कोई भी बात हल्के में लेना आपको नुकसान में डाल सकता है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal): छात्रों के लिए आज का दिन कठिनाई भरा रह सकता है. पढ़ाई में एकाग्रता की कमी और मानसिक भटकाव महसूस होगा. अगर आप फोकस नहीं रखेंगे तो मेहनत बेकार जा सकती है.

आज “ॐ बं बुधाय नमः” मंत्र का 21 बार जाप करना मानसिक स्थिरता देने में मदद कर सकता है. लेकिन असल समाधान सिर्फ अनुशासन और लगातार अभ्यास है.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal): पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है. जीवनसाथी की खर्चीली आदतों की वजह से घर के बजट को लेकर विवाद होने की संभावना है. रिश्तों में संवाद की कमी स्थिति को और बिगाड़ सकती है.

अगर आप शांत नहीं रहे, तो छोटी बात बड़ा झगड़ा बन सकती है. आज ईगो छोड़कर समझदारी से बात करना जरूरी है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal): स्वास्थ्य के मामले में आज शरीर में थकान, पैरों की नसों में खिंचाव या पुराने जोड़ों के दर्द की समस्या बढ़ सकती है. लंबे समय तक खड़े रहने या ज्यादा भागदौड़ से बचें. शरीर के संकेतों को नजरअंदाज करना नुकसानदायक हो सकता है.

भाग्यशाली रंग: पर्पल (Purple)
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: आज हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाएं और जरूरतमंद को काले तिल दान करें, इससे नकारात्मक प्रभाव कम होंगे.

FAQs

1. क्या आज वृश्चिक राशि वालों के लिए बिजनेस सुरक्षित है?
नहीं, आज जोखिम और नुकसान की संभावना अधिक है, इसलिए कोई बड़ा निर्णय टालना बेहतर होगा.

2. क्या आज ऑफिस में समस्या आ सकती है?
हां, गुप्त विरोधी आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें.

3. क्या आज स्वास्थ्य को लेकर चिंता करनी चाहिए?
हां, खासकर पैरों और जोड़ों से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Apr 2026 04:10 AM (IST)
Tags :
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Frequently Asked Questions

स्वास्थ्य के मामले में आज वृश्चिक राशि वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है?

स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में थकान, पैरों की नसों में खिंचाव या पुराने जोड़ों के दर्द की समस्या बढ़ सकती है. लंबे समय तक खड़े रहने से बचें.

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