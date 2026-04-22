Aaj Ka Vrishchik Rashifal 22 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है. चंद्रमा का 8वें भाव में गोचर आपके लिए मानसिक दबाव, अनिश्चितता और अचानक चुनौतियां लेकर आ सकता है. आज का दिन रिस्क लेने के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है.

ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि यदि आपने जल्दबाजी या लापरवाही की, तो नुकसान बढ़ सकता है. आज हर कदम सोच-समझकर उठाना जरूरी है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal): व्यापार के लिए आज का दिन बेहद संवेदनशील है. देश-विदेश में चल रहे बिजनेस पर ट्रेड वॉर जैसी स्थितियों का असर पड़ सकता है, जिससे आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कमजोर हो सकती है.

पार्टनरशिप बिजनेस में आपका पार्टनर कोई व्यक्तिगत डील कर सकता है, जिससे आपको आर्थिक नुकसान होने की आशंका है. आधुनिक तकनीक या अचानक बदलाव अपनाने की कोशिश आज उल्टा असर कर सकती है. बुजुर्ग या अनुभवी लोगों की सलाह को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है यही आज की सबसे बड़ी गलती होगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal): नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन तनावपूर्ण रहेगा. ऑफिस में गुप्त विरोधी सक्रिय रह सकते हैं जो आपकी पुरानी फाइलें या गलतियां निकालकर आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे.

इसलिए हर काम में सावधानी रखें और डॉक्यूमेंटेशन मजबूत करें. आज कोई भी बात हल्के में लेना आपको नुकसान में डाल सकता है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal): छात्रों के लिए आज का दिन कठिनाई भरा रह सकता है. पढ़ाई में एकाग्रता की कमी और मानसिक भटकाव महसूस होगा. अगर आप फोकस नहीं रखेंगे तो मेहनत बेकार जा सकती है.

आज “ॐ बं बुधाय नमः” मंत्र का 21 बार जाप करना मानसिक स्थिरता देने में मदद कर सकता है. लेकिन असल समाधान सिर्फ अनुशासन और लगातार अभ्यास है.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal): पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है. जीवनसाथी की खर्चीली आदतों की वजह से घर के बजट को लेकर विवाद होने की संभावना है. रिश्तों में संवाद की कमी स्थिति को और बिगाड़ सकती है.

अगर आप शांत नहीं रहे, तो छोटी बात बड़ा झगड़ा बन सकती है. आज ईगो छोड़कर समझदारी से बात करना जरूरी है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal): स्वास्थ्य के मामले में आज शरीर में थकान, पैरों की नसों में खिंचाव या पुराने जोड़ों के दर्द की समस्या बढ़ सकती है. लंबे समय तक खड़े रहने या ज्यादा भागदौड़ से बचें. शरीर के संकेतों को नजरअंदाज करना नुकसानदायक हो सकता है.

भाग्यशाली रंग: पर्पल (Purple)

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: आज हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाएं और जरूरतमंद को काले तिल दान करें, इससे नकारात्मक प्रभाव कम होंगे.

FAQs

1. क्या आज वृश्चिक राशि वालों के लिए बिजनेस सुरक्षित है?

नहीं, आज जोखिम और नुकसान की संभावना अधिक है, इसलिए कोई बड़ा निर्णय टालना बेहतर होगा.

2. क्या आज ऑफिस में समस्या आ सकती है?

हां, गुप्त विरोधी आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें.

3. क्या आज स्वास्थ्य को लेकर चिंता करनी चाहिए?

हां, खासकर पैरों और जोड़ों से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी है.

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