Aaj ka Vrishchik Rashifal 18 June 2026: आज शाम 06:59 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि फिर पंचमी तिथि रहेगी. आज सुबह 11:32 तक पुष्य नक्षत्र फिर आश्लेषा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, व्याघात योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आधुनिक डिजिटल प्रमोशन के बल पर बाजार में छा जाने का साबित होगा. बिजनेसमैन के लिए आज 'क्रिएटिव मार्केटिंग' (Creative Marketing) का सबसे बेहतरीन दिन है; आधुनिक वीडियो कंटेंट (Video Content) या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के जरिए अपने ब्रांड को सोशल मीडिया पर तेजी से प्रमोट करें, जिससे आपकी सेल्स कई गुना बढ़ जाएगी.

आपकी कम्युनिकेशन स्किल (संवाद शैली) पहले से बहुत ज्यादा बेटर होगी; जिससे मार्केट में आपकी पकड़ बेहद मजबूत रहेगी और कुछ बड़े-बड़े नए ऑर्डर्स भी आपके हाथ अचानक लग सकते हैं. गुरु पुष्य नक्षत्र के महासंयोग के प्रभाव से, यदि आप निवेश के तौर पर कोई बड़ी 'अचल संपत्ति' (कमर्शियल प्रॉपर्टी या जमीन) खरीदने का गंभीर विचार बना रहे हैं, तो आज कदम आगे बढ़ा सकते हैं.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए गुरुवार का दिन अपनी निष्ठा और सिद्धांतों पर अडिग रहकर बड़ी पहचान बनाने का रहेगा. आज ऑफिस में एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारी) अधिकारियों की हर बात पर आँख मूंदकर हाँ में हां मिलाने के बजाय, पूरी तरह 'न्यायपूर्ण और तर्कसंगत' बात करेंगे; आपकी यही निडरता और ईमानदारी कार्यस्थल पर कई बड़े अधिकारियों को बेहद पसंद आएगी और वे आपकी खुलकर प्रशंसा भी करेंगे.

वर्कस्पेस पर प्रजेंट (वर्तमान) में चल रहे किसी पुराने प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करके, आज आप किसी बिल्कुल 'न्यू प्रोजेक्ट' (New Project) पर काम बहुत ही उत्साह से स्टार्ट कर सकते हैं; आपके काम करने का यह अनमोल तरीका वर्कप्लेस पर को-वर्कर्स (सहकर्मियों) को भी व्यापक रूप से प्रभावित करने वाला है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन सूझबूझ से आगे बढ़ने और सफलता पाने का रहेगा. नौवां चंद्रमा भाग्य को मजबूत करेगा. आज आपकी कुंडली में आनन्दादि योग सक्रिय रहने से, स्टूडेंट्स अपनी प्रखर बुद्धिमत्ता के बल पर अपनी पढ़ाई या प्रोजेक्ट्स की किसी भी बड़ी व जटिल प्रॉब्लम (समस्या) का सॉल्यूशन बहुत ही 'इजीली' (आसानी से) और खुद के दम पर कर पाने में पूरी तरह सफल सिद्ध होंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और मानसिक शांति देने वाला साबित होगा. नवम चंद्रमा के प्रभाव से साख मजबूत होगी. आपके निजी जीवन में अपने 'लाइफ पार्टनर' (जीवनसाथी) के साथ पिछले काफी समय से जो भी अनचाही गलतफहमी या वैचारिक अनबन चल रही थी, आज उस पुरानी कड़वाहट पर हमेशा के लिए पूरी तरह 'फुल स्टॉप' (विराम) लग जाएगा जिससे दांपत्य सुखी होगा. सामाजिक कार्यों के सिलसिले में आज आपकी कोई लंबी यात्रा या ट्रैवलिंग की प्लानिंग अचानक बन सकती है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम, स्फूर्तिदायक और मजबूत बना रहेगा. नौवें भाव का चंद्रमा आपको मानसिक रूप से पूरी तरह रिलैक्स रखेगा. व्यापार में नए ऑर्डर्स मिलने और जीवनसाथी से कड़वाहट दूर होने से आप खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: ब्लू

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 2

आज का विशेष उपाय: वृश्चिक राशि के जातक आज नवम चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और गुरु पुष्य नक्षत्र के महाशुभ फल प्राप्त करने के लिए भगवान नारायण (विष्णु जी) की आराधना करें. आज गुरुवार के दिन सुबह भगवान विष्णु के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाकर उन्हें पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें. दक्षिण दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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