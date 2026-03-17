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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Tula Rashifal 17 March 2026: तुला राशि ऑफिस में आपकी बातों को मिलेगी अहमियत, बुजुर्गों की सेहत का रखें ख्याल

Aaj Ka Tula Rashifal 17 March 2026: तुला राशि ऑफिस में आपकी बातों को मिलेगी अहमियत, बुजुर्गों की सेहत का रखें ख्याल

Libra Horoscope 17 March 2026: तुला राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 17 Mar 2026 06:57 AM (IST)
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Tula Rashifal 17 March 2026 in Hindi: तुला राशि आज चन्द्रमा आपके 5वें भाव में स्थित हैं, जिससे पढ़ाई और रचनात्मक कार्यों में थोड़ी बाधा आ सकती है. दिन की शुरुआत सामान्य रह सकती है, लेकिन धैर्य और मेहनत से आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर सकते हैं.

करियर और जॉब राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सकारात्मक रह सकता है. ऑफिस में आपकी बातों को महत्व मिलेगा और सीनियर्स से लेकर बॉस तक आपकी राय से सहमत दिखाई दे सकते हैं. कार्यस्थल पर आपको चुस्ती और फुर्ती के साथ काम करना होगा, तभी आप अपने सभी कार्य समय पर पूरे कर पाएंगे और दिन का संतुलन बना रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यापारियों को आज कस्टमर रिलेशन को मजबूत बनाने पर ध्यान देना चाहिए. ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाने से वे बार-बार आपकी दुकान या बिजनेस से जुड़ना पसंद करेंगे. यदि आप बिजनेस में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो पहले परिस्थितियों का सही आकलन करें और उसके बाद ही कोई बड़ा निर्णय लें.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में सहयोग और समझ बनाए रखना जरूरी रहेगा. घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. यदि परिवार के सदस्यों के बीच कोई मनमुटाव चल रहा है, तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश करें. इससे घर का माहौल बेहतर रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स को पढ़ाई में ध्यान लगाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है. ऐसे में नियमित अभ्यास और एकाग्रता बनाए रखने की कोशिश करें. स्पोर्ट्स पर्सन को अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी मेहनत और क्षमता का उपयोग करना होगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में आज सुधार के संकेत मिल सकते हैं. पुराने रोगों में राहत मिलने से आप खुद को पहले से ज्यादा स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

लकी नंबर: 1
लकी कलर: वाइट
अनलकी नंबर: 6

आज का उपाय

आज मां लक्ष्मी की पूजा करें और घर में सफेद फूल अर्पित करें. इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी.

FAQs

1. क्या आज तुला राशि वालों को ऑफिस में सम्मान मिल सकता है?
हाँ, आज आपकी बातों को ऑफिस में महत्व मिल सकता है और सीनियर्स भी आपकी राय से सहमत हो सकते हैं.

2. क्या तुला राशि के व्यापारियों को आज निवेश करना चाहिए?
निवेश करने से पहले परिस्थितियों का सही आकलन करना जरूरी होगा.

3. तुला राशि के लिए आज का शुभ रंग क्या है?
आज तुला राशि के लिए वाइट रंग शुभ माना गया है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 Mar 2026 01:50 AM (IST)
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Horoscope Today Libra Horoscope Aaj Ka Tula Rashifal
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