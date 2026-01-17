हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vrishchik Rashifal 17 January 2026: वृश्चिक राशि को विदेश यात्रा और सम्मान का योग, गुस्सा बन सकता है बाधा

Scorpio Horoscope 17 January 2026: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े वृश्चिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 17 Jan 2026 02:30 AM (IST)
Preferred Sources

Vrishchik Rashifal 17 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके द्वितीय भाव में स्थित है, जिससे धन, वाणी और पारिवारिक मामलों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा. पैतृक संपत्ति से जुड़े कागजातों को संभालकर रखने की आवश्यकता है. कोई भी दस्तावेज लापरवाही से इधर-उधर न रखें, क्योंकि छोटी सी चूक आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकती है.

करियर और जॉब राशिफल
नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन उपलब्धियों भरा रह सकता है. ऑफिस के किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश जाने का अवसर मिल सकता है, जो भविष्य में आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा. वर्कस्पेस पर आपका सहयोगी स्वभाव आपको सभी का चहेता बना सकता है और आप एक “हेल्पिंग हीरो” के रूप में पहचाने जाएंगे. कामकाज में आ रही पुरानी समस्याएं भी धीरे-धीरे दूर होंगी.

बिजनेस राशिफल
व्यापारियों को आज बिजनेस के सिलसिले में छोटी-मोटी यात्रा करनी पड़ सकती है. जिस पार्टी से मिलने जा रहे हैं, उसे पहले से सूचना देना लाभदायक रहेगा. व्यवसाय में केवल धन कमाने पर नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा और भरोसे पर भी ध्यान दें. आपकी छवि जितनी मजबूत होगी, उतने ही नए अवसर मिलेंगे.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. खर्च और आय के बीच संतुलन बनाए रखने से आप भविष्य के लिए सुरक्षित महसूस करेंगे. पैतृक संपत्ति या परिवार से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय आज आसानी से लिया जा सकता है. निवेश से पहले सभी दस्तावेज अच्छे से जांच लें.

लव और फैमिली राशिफल
दांपत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए बातचीत के दौरान विनम्र और शांत भाषा का प्रयोग करें. गुस्से पर नियंत्रण रखना आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगा. परिवार में बड़े फैसले लेने में आप सफल रहेंगे और सभी सदस्य आपके निर्णयों का सम्मान करेंगे.

हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन क्रोध और तनाव से बचना जरूरी है. स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को अपनी डाइट पर विशेष ध्यान देना चाहिए, तभी प्रदर्शन बेहतर रहेगा. पर्याप्त नींद और संतुलित आहार आपको फिट रखेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल
न्यू जनरेशन और छात्र वर्ग के लिए सलाह है कि किसी भी वाद-विवाद या झगड़े से दूर रहें. बीच-बचाव में पड़ने से परेशानी बढ़ सकती है. पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

भाग्यशाली रंग, अंक और उपाय
भाग्यशाली रंग गोल्डन रहेगा. भाग्यशाली अंक 9 है और 2 से दूरी बनाए रखें.
उपाय: आज घर में लक्ष्मी जी के सामने दीपक जलाएं और मीठा भोग अर्पित करें.

FAQs
प्रश्न 1 क्या आज विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं?
उत्तर: हां, नौकरीपेशा लोगों के लिए विदेश से जुड़ा अवसर मिल सकता है.

प्रश्न 2 बिजनेस में किस बात का विशेष ध्यान रखें?
उत्तर: सामाजिक प्रतिष्ठा और विश्वास बनाए रखना जरूरी होगा.

प्रश्न 3 पारिवारिक मामलों में दिन कैसा रहेगा?
उत्तर: बड़े फैसले आसानी से ले पाएंगे और परिवार का सहयोग मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 17 Jan 2026 02:30 AM (IST)
Horoscope Today Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Rashifal 2026
