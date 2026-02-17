हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Vrishchik Rashifal 17 February 2026: वृश्चिक राशि प्रॉपर्टी के मामलों में उलझन, व्यापार में निवेश से पहले दोबारा सोचें

Scorpio Horoscope 17 February 2026: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए वृश्चिक राशि के लिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 17 Feb 2026 06:25 AM (IST)
Preferred Sources

Vrishchik Rashifal 17 February 2026 in Hindi: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन चुनौतियों और धैर्य की परीक्षा का है. चौथे भाव में चंद्रमा का होना और चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोषबनना मानसिक शांति और सुख-सुविधाओं में कमी के संकेत दे रहा है. आज आपको हर कदम बहुत फूंक-फूंक कर रखना होगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के मामले में सितारे बुलंद हैं, लेकिन इस सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए आपको ध्यान (Meditation) और योग का सहारा लेना चाहिए. शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी, लेकिन मानसिक शांति के लिए खुद को डिजिटल दुनिया से थोड़ा दूर रखें. खान-पान में सात्विकता अपनाएं.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापार के क्षेत्र में आज आपको नई और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होंगी. वर्तमान कार्यों के साथ-साथ भविष्य की योजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित करने का यह सही समय है, क्योंकि परिस्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में हैं. चेतावनी: जहाँ तक निवेश या वित्तीय योजनाओं का सवाल है, आज पैसा लगाने का विचार फिलहाल टाल देना ही बेहतर होगा. जल्दबाजी में लिया गया वित्तीय फैसला नुकसानदेह हो सकता है.

जॉब और करियर (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन शानदार है. आप अपने कार्यस्थल पर बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे. सरकारी नौकरी करने वालों पर आज काम का अतिरिक्त बोझ आ सकता है, लेकिन आपकी कार्यक्षमता इसे आसानी से संभाल लेगी. आपके व्यक्तित्व में अनुशासन बढ़ेगा, जिससे आपके सीनियर आपसे प्रभावित रहेंगे.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा है. आप अपनी पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और एकाग्रता बनी रहेगी. जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन (Education Loan) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए आज कागजी कार्रवाई शुरू करना शुभ रहेगा.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. नई पीढ़ी (New Generation) के जातकों को उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के कारण कोई बड़ा पद या सम्मान मिल सकता है. पार्टनर के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और आप एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे.

  • भाग्यशाली रंग: क्रीम (Cream) - यह रंग आपकी सौम्यता को बढ़ाएगा.
  • भाग्यशाली अंक: 4 (अशुभ अंक: 9)
  • शुभ दिशा: उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए सुखद और सफल रहेगी.
  • अचूक उपाय: आज हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं. माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं.

(FAQs)

1. चंद्रमा का वृश्चिक राशि में होने का क्या लाभ है?
    वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और चंद्रमा यहाँ होने से 'शशि-मंगल' जैसी ऊर्जा पैदा होती है. इससे व्यक्ति का मानसिक बल बढ़ता है और वह कठिन कार्यों को भी मुस्कुराहट के साथ पूरा कर लेता है.

2. वित्तीय योजनाओं में निवेश क्यों टालना चाहिए?
   आज ग्रहों की स्थिति आपके करियर के लिए तो अच्छी है, लेकिन धन के भाव पर राहुकाल या अन्य दृष्टि के कारण अचानक हानि की संभावना बन सकती है. एक-दो दिन रुककर निवेश करना बेहतर होगा.

3. क्या आज सरकारी अधिकारियों से मिलना सही रहेगा?
    जी हाँ, आज आपके व्यक्तित्व में अनुशासन और प्रभाव है. यदि आप किसी सरकारी काम या पद के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आज की मुलाकात सफल हो सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 17 Feb 2026 05:19 AM (IST)
Tags :
Daily Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope
और पढ़ें
