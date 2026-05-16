Aaj ka Vrishchik Rashifal 16 May 2026: आज शनि जयंती और ज्येष्ठ अमावस्या का महान संयोग है. वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 6ठे भाव (शत्रु, रोग और ऋण स्थान) में गोचर कर रहे हैं. छठे भाव का चंद्रमा आपके मानसिक तनाव को पूरी तरह दूर करने वाला साबित होगा. आज आपको ग्रहों के राजा सूर्य और न्याय के देवता शनि देव की विशेष कृपा मिलने वाली है.

व्यापार और वित्त (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन आपकी बुद्धिमानी और रणनीतिक जीत का है. बदलती अंतरराष्ट्रीय नीतियों को आप अपनी सूझबूझ से अपने पक्ष में मोड़ने में सफल रहेंगे, जिससे मार्केट में आपकी हिस्सेदारी पहले से और अधिक मजबूत होगी. बिजेनसमैन के लिए राहत की बात यह है कि आज कागजी कार्रवाई (Paperwork) की सभी बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी और आपकी फाइल बिना किसी ऑब्जेक्शन के आगे बढ़ जाएगी.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन बेहद सुकून भरा रहेगा. आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच का बेहतरीन संतुलन आपको मानसिक रूप से प्रसन्न रखेगा, जिससे आप तनाव मुक्त होकर वीकेंड की छुट्टियों का आनंद ले पाएंगे. सफलता की निरंतरता बनाए रखने के लिए एंप्लॉयड पर्सन आज शनिवार को "ॐ नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम. छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्॥" मंत्र का जाप अवश्य करें.

परिवार और खुशियां (Family & Happiness)

पारिवारिक मोर्चे पर आज आपकी साख और सम्मान में वृद्धि होगी. बच्चों के साथ आपके संबंध बहुत दोस्ताना या मित्रवत रहेंगे; वे आपकी बातों को गंभीरता से सुनकर उन पर अमल करेंगे, जिससे बच्चों के भविष्य को लेकर आपकी चिंताएं समाप्त होंगी. आज आप खुद के विकास के लिए किसी नई स्किल (Skill) को सीखने में भी सफल हो सकते हैं.

भाग्यशाली रंग: पीला (सकारात्मकता और ऊर्जा का प्रतीक)

पीला (सकारात्मकता और ऊर्जा का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 8

8 अशुभ अंक: 5

5 आज का उपाय: शनि जयंती पर शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे पांच कपूर जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें. पूर्व दिशा की यात्रा अनुकूल रहेगी.

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