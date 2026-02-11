Aaj ka Vrishchik Rashifal 11 February 2026: वृ्श्चिक राशि आज बढ़ेगा खर्च, करियर में उलझन, जानें अपनी राशि का हाल?
Scorpio Horoscope 11 February 2026: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए वृश्चिक राशि के लिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?
Vrishchik Rashifal 11 February 2026 in Hindi: चंद्रमा आपकी ही राशि में होने से आज बौद्धिक कौशल और सोच-समझ से काम बनेंगे, लेकिन भावनात्मक उतार-चढ़ाव भी साथ चलेगा. सुबह की सही शुरुआत दिन का टोन तय करेगी.
स्वास्थ्य राशिफल (Health)
एलर्जी पूरे दिन आपको परेशान करेगी, जिससे शरीर असहज रहेगा और काम की रफ्तार भी टूटेगी. सुबह पार्क में टहलना और कुछ समय खुली हवा में बिताना आपके लिए सबसे असरदार राहत बनेगा.
बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)
इंटरनेट और दूसरी सर्विसेज का बिल अचानक बढ़ेगा, जिससे अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे और बजट में कटौती करनी पड़ेगी. राहत की बात यह है कि कोई पुराना कानूनी मामला सुलझ सकता है या किसी अहम व्यक्ति से संपर्क होगा, जो बिजनेस को बेहतर दिशा देगा.
जॉब और करियर (Job & Career)
आपको जिम्मेदारी तो दी जाएगी लेकिन फैसले लेने की ताकत नहीं मिलेगी. यही चीज आपको फंसा हुआ महसूस कराएगी और मोटिवेशन गिराएगी. दोपहर बाद ऑफिस से कोई अच्छी खबर जरूर मिलेगी जो थोड़ी राहत देगी.
शिक्षा और छात्र (Education & Students)
टीचर और सीनियर की सलाह से दिन संभलेगा. उनकी गाइडेंस के बिना आप आज सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे.
लव और फैमिली (Love & Family)
नौकरी, व्यापार या बच्चों के भविष्य को लेकर रात को चिंता बनी रहेगी, जिससे नींद खराब होगी और घर का माहौल भी तनावपूर्ण रहेगा.
भाग्यशाली रंग: ग्रीन
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 8
अचूक उपाय: सुबह कुछ समय पार्क या किसी खुले स्थान पर बिताएं यह आपके दिमाग को दिनभर की टेंशन से लड़ने के लिए तैयार करेगा.
(FAQs)
1. चंद्रमा अपनी राशि में होने से क्या फायदा मिलेगा?
आपकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता तेज होगी, भले ही भावनात्मक दबाव बना रहे.
2. आज खर्च क्यों बढ़ेगा?
अचानक सर्विस और इंटरनेट बिल बढ़ने से बजट पर सीधा झटका लगेगा.
3. करियर में उलझन क्यों रहेगी?
क्योंकि जिम्मेदारी मिलेगी लेकिन अधिकार नहीं यही फ्रस्ट्रेशन की जड़ बनेगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
