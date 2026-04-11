Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वृश्चिक राशि वालों को आज मान-सम्मान, बड़ी उपलब्धियां मिलेंगी।

व्यापार में वृद्धि, आय के नए स्रोत बनेंगे, सरकारी मदद मिलेगी।

नौकरीपेशा लोगों को बॉस का साथ, विदेशी भाषा ज्ञान से लाभ।

पारिवारिक जीवन सुखद, पिता से तालमेल, संपत्ति विवाद सुलझेंगे।

Aaj ka Vrishchik Rashifal 11 April 2026: शनिवार का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मान-सम्मान और बड़ी उपलब्धियों से भरा रहने वाला है. आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो सुख-सुविधाओं और मानसिक संतोष का संकेत है.

आज आपको सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि, वाशि और सुनफा जैसे अत्यंत शुभ योगों का लाभ मिलेगा. दोपहर 01:40 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और उसके बाद श्रवण नक्षत्र रहेगा. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे (अभिजीत मुहूर्त) और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे का समय श्रेष्ठ है. पूर्व दिशा की यात्रा मंगलकारी रहेगी, परंतु सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल के दौरान सावधानी बरतें.

बिजनेस राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. बिजनेसमैन को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिल सकती है. आपके मुनाफे में जबरदस्त वृद्धि के संकेत हैं. आय के नए स्रोत (Income Sources) बनेंगे और बिजनेस गुरुओं का मार्गदर्शन आपके व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. सोशल इम्पैक्ट स्टार्टअप्स से जुड़े लोगों को सरकार से सब्सिडी और विशेष सहयोग मिलने के प्रबल योग हैं, जिससे आपकी योजनाओं को नई गति मिलेगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन शानदार है. आपको बॉस और सीनियर्स का भरपूर सानिध्य मिलेगा, जिससे आप अपने प्रोजेक्ट्स में बेहतरीन चमक (Shining) ला पाएंगे. यदि आपको विदेशी भाषाओं या मातृ भाषा का विशेष ज्ञान है, तो आज आपके लिए नई नौकरी या बड़े प्रोजेक्ट्स के द्वार खुल सकते हैं. राजनीति के क्षेत्र में धर्म और नीति का सही संतुलन आपको एक जननायक के रूप में स्थापित करेगा; आपके भाषण जनता पर गहरा प्रभाव छोड़ेंगे.

लव, लाइफ और फैमिली (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज सुख और सामंजस्य बना रहेगा. पिता के साथ आपके वैचारिक तालमेल में सुधार होगा, जिससे घर का माहौल सकारात्मक रहेगा. पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) से जुड़े पुराने विवाद आज आपके पक्ष में सुलझते हुए नजर आएंगे. जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

छात्रों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने का है. विशेष रूप से लंबी दूरी की दौड़ और एथलेटिक्स से जुड़े छात्र आज अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. कोच और गुरुजनों से आपको विशेष शाबाशी मिलेगी, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी. भाषा विज्ञान के छात्रों के लिए भी आज का दिन नई उपलब्धियां लेकर आ सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज राहत महसूस होगी. लंबे समय से चली आ रही कमर दर्द और नसों की समस्या (Nerve Issues) में काफी सुधार होगा. आज फिजियोथेरेपी आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है. नियमित व्यायाम और स्ट्रेचिंग आपको शारीरिक रूप से फिट और मानसिक रूप से सतर्क बनाए रखेगी.

वित्त राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक स्थिति आज काफी मजबूत रहने वाली है. व्यापार में अप्रत्याशित लाभ और नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने से बैंक बैलेंस बढ़ेगा. संपत्ति के मामलों में सफलता मिलने से भविष्य सुरक्षित होगा. निवेश के लिए दिन अच्छा है, विशेषकर दीर्घकालिक योजनाओं में पैसा लगाना लाभकारी रहेगा.

भाग्यशाली विवरण और उपाय

लक्की कलर: सिल्वर (चांदी जैसा)

लक्की नंबर: 6

अनलक्की नंबर: 3

आज का विशेष उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और सुंदरकांड का पाठ करें. शनिवार के दिन किसी गरीब को काली वस्तु का दान करना शुभ रहेगा.

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