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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 11 April 2026: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी आपकी ख्याति, बिजनेस में आय के नए स्रोत खोलेंगे सफलता के द्वार

Aaj ka Vrishchik Rashifal 11 April 2026: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी आपकी ख्याति, बिजनेस में आय के नए स्रोत खोलेंगे सफलता के द्वार

वृश्चिक राशि 11 अप्रैल 2026: आज बिजनेस में अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिलेगी. पैतृक संपत्ति के मामले सुलझेंगे और एथलीट्स नया रिकॉर्ड बनाएंगे. जानें सटीक पंचांग, शुभ मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 11 Apr 2026 01:44 AM (IST)
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  • वृश्चिक राशि वालों को आज मान-सम्मान, बड़ी उपलब्धियां मिलेंगी।
  • व्यापार में वृद्धि, आय के नए स्रोत बनेंगे, सरकारी मदद मिलेगी।
  • नौकरीपेशा लोगों को बॉस का साथ, विदेशी भाषा ज्ञान से लाभ।
  • पारिवारिक जीवन सुखद, पिता से तालमेल, संपत्ति विवाद सुलझेंगे।

Aaj ka Vrishchik Rashifal 11 April 2026: शनिवार का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मान-सम्मान और बड़ी उपलब्धियों से भरा रहने वाला है. आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो सुख-सुविधाओं और मानसिक संतोष का संकेत है. 

आज आपको सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि, वाशि और सुनफा जैसे अत्यंत शुभ योगों का लाभ मिलेगा. दोपहर 01:40 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और उसके बाद श्रवण नक्षत्र रहेगा. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे (अभिजीत मुहूर्त) और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे का समय श्रेष्ठ है. पूर्व दिशा की यात्रा मंगलकारी रहेगी, परंतु सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल के दौरान सावधानी बरतें.

बिजनेस राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. बिजनेसमैन को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिल सकती है. आपके मुनाफे में जबरदस्त वृद्धि के संकेत हैं. आय के नए स्रोत (Income Sources) बनेंगे और बिजनेस गुरुओं का मार्गदर्शन आपके व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. सोशल इम्पैक्ट स्टार्टअप्स से जुड़े लोगों को सरकार से सब्सिडी और विशेष सहयोग मिलने के प्रबल योग हैं, जिससे आपकी योजनाओं को नई गति मिलेगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन शानदार है. आपको बॉस और सीनियर्स का भरपूर सानिध्य मिलेगा, जिससे आप अपने प्रोजेक्ट्स में बेहतरीन चमक (Shining) ला पाएंगे. यदि आपको विदेशी भाषाओं या मातृ भाषा का विशेष ज्ञान है, तो आज आपके लिए नई नौकरी या बड़े प्रोजेक्ट्स के द्वार खुल सकते हैं. राजनीति के क्षेत्र में धर्म और नीति का सही संतुलन आपको एक जननायक के रूप में स्थापित करेगा; आपके भाषण जनता पर गहरा प्रभाव छोड़ेंगे.

लव, लाइफ और फैमिली (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज सुख और सामंजस्य बना रहेगा. पिता के साथ आपके वैचारिक तालमेल में सुधार होगा, जिससे घर का माहौल सकारात्मक रहेगा. पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) से जुड़े पुराने विवाद आज आपके पक्ष में सुलझते हुए नजर आएंगे. जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)
छात्रों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने का है. विशेष रूप से लंबी दूरी की दौड़ और एथलेटिक्स से जुड़े छात्र आज अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. कोच और गुरुजनों से आपको विशेष शाबाशी मिलेगी, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी. भाषा विज्ञान के छात्रों के लिए भी आज का दिन नई उपलब्धियां लेकर आ सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
सेहत के मोर्चे पर आज राहत महसूस होगी. लंबे समय से चली आ रही कमर दर्द और नसों की समस्या (Nerve Issues) में काफी सुधार होगा. आज फिजियोथेरेपी आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है. नियमित व्यायाम और स्ट्रेचिंग आपको शारीरिक रूप से फिट और मानसिक रूप से सतर्क बनाए रखेगी.

वित्त राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक स्थिति आज काफी मजबूत रहने वाली है. व्यापार में अप्रत्याशित लाभ और नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने से बैंक बैलेंस बढ़ेगा. संपत्ति के मामलों में सफलता मिलने से भविष्य सुरक्षित होगा. निवेश के लिए दिन अच्छा है, विशेषकर दीर्घकालिक योजनाओं में पैसा लगाना लाभकारी रहेगा.

भाग्यशाली विवरण और उपाय
 लक्की कलर: सिल्वर (चांदी जैसा)
 लक्की नंबर: 6
 अनलक्की नंबर: 3
 आज का विशेष उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और सुंदरकांड का पाठ करें. शनिवार के दिन किसी गरीब को काली वस्तु का दान करना शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Apr 2026 01:44 AM (IST)
Tags :
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Frequently Asked Questions

11 अप्रैल 2026 को वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा?

यह दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मान-सम्मान और बड़ी उपलब्धियों से भरा रहेगा. आज आपको सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि, वाशि और सुनफा जैसे अत्यंत शुभ योगों का लाभ मिलेगा.

व्यापारिक दृष्टि से 11 अप्रैल 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा है?

व्यापारियों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिल सकती है और मुनाफे में जबरदस्त वृद्धि के संकेत हैं. सोशल इम्पैक्ट स्टार्टअप्स से जुड़े लोगों को सरकारी सहायता भी मिल सकती है.

नौकरीपेशा वृश्चिक राशि वालों के लिए 11 अप्रैल 2026 को क्या खास है?

नौकरीपेशा जातकों को बॉस और सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, जिससे प्रोजेक्ट्स में बेहतरीन प्रदर्शन होगा. विदेशी भाषाओं या मातृ भाषा के ज्ञान से नई नौकरी या बड़े प्रोजेक्ट्स के अवसर खुल सकते हैं.

11 अप्रैल 2026 को वृश्चिक राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए क्या सलाह है?

सेहत के मोर्चे पर राहत मिलेगी, खासकर कमर दर्द और नसों की समस्या में सुधार हो सकता है. फिजियोथेरेपी और नियमित व्यायाम से शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहेंगे.

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