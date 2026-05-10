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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishchik Rashifal 10 May 2026: वृश्चिक राशि व्यापार में सरकारी जांच और भारी पेनल्टी का खतरा, रिश्तों में अविश्वास से बढ़ेगी मानसिक परेशानी

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 10 May 2026: वृश्चिक राशि व्यापार में सरकारी जांच और भारी पेनल्टी का खतरा, रिश्तों में अविश्वास से बढ़ेगी मानसिक परेशानी

Scorpio Horoscope 10 May 2026: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए आज का दिन सरकारी जांच के खतरे और व्यापारिक पेनल्टी का है. जानिए वृश्चिक राशि के लोगों के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 10 May 2026 03:35 AM (IST)
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  • वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन चुनौतियों भरा रहेगा।
  • व्यापार, धन, नौकरी, प्रेम और शिक्षा में बरतें सतर्कता।
  • स्वास्थ्य पर ध्यान दें, सिरदर्द और आंखों की थकान बढ़ेगी।
  • ग्रहण दोष का प्रभाव कम करने के लिए करें ये उपाय।

Aaj ka Vrishchik Rashifal: वृश्चिक राशि के लोगों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहने के संकेत दे रहा है. ज्योतिष विशेषज्ञ पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, आज चन्द्रमा के चौथे भाव में होने और दोपहर 12:13 के बाद चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष बनने से स्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं.

आज आपको अपने व्यापारिक फैसलों और निजी व्यवहार में अत्यधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा छोटे-छोटे विवाद बड़ा रूप ले सकते हैं.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)
आर्थिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन जोखिम भरा रह सकता है. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चल रहे हालातों और अचानक बदले गए टैरिफ नियमों के कारण आपके निर्यात-आयात के सौदे अटक सकते हैं, जिससे बड़ी पेनल्टी लगने की आशंका है. दोपहर के बाद चन्द्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण व्यवसाय में किसी अनजाने या गैर-कानूनी कदम की वजह से आप सरकारी जांच के रडार पर आ सकते हैं. आज किसी भी नए निवेश या संदिग्ध सौदे से पूरी तरह दूर रहें.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज आपकी साख पर आंच आ सकती है. ऑफिस के गॉसिप ग्रुप्स में आपके नाम की चर्चा होने से आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी, जिससे आप काम में मन नहीं लगा पाएंगे. रविवार होने के बावजूद आप ऑफिस के पेंडिंग काम और घर की यादों के बीच फंसे रहेंगे, जिससे मानसिक थकान बढ़ेगी. ऐसी स्थिति में अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें और नकारात्मक चर्चाओं का हिस्सा न बनें.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक और निजी जीवन में आज अशांति का माहौल रह सकता है. प्रेम जीवन में अविश्वास और कड़वाहट बढ़ने के संकेत हैं, जिससे विवाहित और अविवाहित दोनों ही जातकों का मन दुखी रहेगा. चन्द्रमा के चौथे भाव में होने से घर के रिनोवेशन या निर्माण कार्य में कोई बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है. परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत के दौरान अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, ताकि विवाद को बढ़ने से रोका जा सके.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students Rashifal)
विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन "अलर्ट" रहने का है. खेल के मैदान में अति-उत्साह के कारण चोट लगने का भय बना हुआ है, इसलिए सुरक्षा का ध्यान रखें. सीखने की प्रक्रिया में तकनीकी गलतियां आपकी पिछली मेहनत पर पानी फेर सकती हैं. अपनी एकाग्रता को सुधारने के लिए योग का सहारा लें और गुरुजनों की सलाह के बिना कोई नया प्रयोग न करें.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज का दिन आपको थोड़ा कमजोर बना सकता है. बार-बार होने वाला सिरदर्द और आंखों की थकान आपकी कार्यक्षमता को प्रभावित करेगी, जिससे हाथ आई उपलब्धियां फिसल सकती हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, तांबे के पात्र का पानी पीना आपके स्वास्थ्य में सुधार करेगा. तनाव से बचने के लिए पर्याप्त नींद लें और डिजिटल स्क्रीन से दूरी बनाकर रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: येलो
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: रविवार के दिन 'ॐ रां राहवे नमः' मंत्र का जाप करें और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज (सप्तधान्य) खिलाएं. पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, काले कुत्ते को रोटी खिलाना भी आज ग्रहण दोष के प्रभाव को कम करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 May 2026 03:35 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today

Frequently Asked Questions

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है। चन्द्रमा के चौथे भाव में होने और ग्रहण दोष के कारण स्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं।

व्यापार और आर्थिक मामलों में वृश्चिक राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

आर्थिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन जोखिम भरा हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चल रहे हालातों और टैरिफ नियमों के कारण सौदे अटक सकते हैं, इसलिए नए निवेश या संदिग्ध सौदे से बचें।

नौकरी और करियर के लिहाज से आज वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या सलाह है?

कार्यक्षेत्र में आज आपकी साख पर आंच आ सकती है। ऑफिस की नकारात्मक चर्चाओं से बचें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें।

प्रेम और परिवार के मामले में आज वृश्चिक राशि वालों को किस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है?

पारिवारिक और निजी जीवन में अशांति का माहौल रह सकता है। प्रेम जीवन में अविश्वास बढ़ सकता है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें।

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज क्या विशेष सलाह है?

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को आज अलर्ट रहने की आवश्यकता है। खेल के मैदान में अति-उत्साह से बचें और गुरुजनों की सलाह का पालन करें।

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