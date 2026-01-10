Vrishchik Rashifal 10 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके ग्यारहवें भाव में स्थित है, जिससे यह दिन लाभ, सफलता और उपलब्धियों से भरा रह सकता है. सही दिशा में किया गया प्रयास आपको अच्छे परिणाम दिलाएगा.

स्वास्थ्य राशिफल

आज सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन घर में किसी सदस्य की अचानक तबीयत बिगड़ने से चिंता हो सकती है. ऐसे में लापरवाही न करें और उनकी केयर पर विशेष ध्यान दें. स्वयं भी अधिक काम के कारण थकान और तनाव महसूस कर सकते हैं, इसलिए पर्याप्त नींद और संतुलित भोजन लेना जरूरी रहेगा.

बिजनेस राशिफल

बिजनेस में समझदारी से लिए गए निर्णय लाभ दिलाएंगे. आपके पुराने प्रयास आज रंग लाएंगे और प्रॉफिट बढ़ेगा. हालांकि, फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी कमजोर रह सकती है, इसलिए नए स्थान या बड़े प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचें. 14 जनवरी के बाद निवेश करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

नौकरी और करियर राशिफल

जो युवा नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें किसी ऐसे क्षेत्र या स्थान से ऑफर मिल सकता है जहां साहस, आत्मविश्वास और मेहनत की जरूरत होगी. वर्कस्पेस पर अतिगंड योग के कारण टीम वर्क की सराहना होगी और आप अपनी क्षमता साबित कर पाएंगे. हालांकि, काम का दबाव ज्यादा रहेगा, इसलिए प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा.

फाइनेंस राशिफल

आय के नए स्रोत खुल सकते हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है. फिजूलखर्ची से बचें और बजट बनाकर चलें. पुराने कर्ज या बकाया राशि को चुकाने का भी यह सही समय हो सकता है.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में पेरेंट्स आपकी कुछ बातों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन धैर्य और समझदारी से बात करने पर स्थिति सुधर सकती है. जीवनसाथी के साथ रोमांटिक प्लेस पर शॉर्ट ट्रिप की प्लानिंग बन सकती है, जिससे रिश्तों में मिठास आएगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल

मेडिकल और कॉमर्स के छात्र अगर निरंतर अभ्यास बनाए रखें तो उन्हें अच्छी सफलता मिल सकती है. पढ़ाई में नियमितता और फोकस बनाए रखना जरूरी है.

भाग्यशाली रंग, अंक और उपाय

शुभ रंग: रेड

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 3

उपाय: आज हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और “ॐ नमो भगवते हनुमते नमः” का 11 बार जाप करें, इससे साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

3 FAQs

1. क्या आज वृश्चिक राशि के लिए निवेश करना ठीक है?

नहीं, बड़े निवेश को 14 जनवरी के बाद करना बेहतर रहेगा.

2. क्या नौकरी में तरक्की के योग हैं?

हाँ, टीम वर्क और मेहनत से सराहना और नए अवसर मिल सकते हैं.

3. पारिवारिक चिंता कैसे दूर होगी?

ध्यान और सहयोग से स्थिति संभल जाएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.