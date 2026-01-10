हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलScorpio Rashifal 10 January 2026: वृश्चिक राशि मुनाफा मिलेगा लेकिन घर में बीमारी और बढ़ते खर्च टेंशन बढ़ाएंगे

Scorpio Horoscope 10 January 2026: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े वृश्चिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Jan 2026 02:20 AM (IST)
Vrishchik Rashifal 10 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके ग्यारहवें भाव में स्थित है, जिससे यह दिन लाभ, सफलता और उपलब्धियों से भरा रह सकता है. सही दिशा में किया गया प्रयास आपको अच्छे परिणाम दिलाएगा.

स्वास्थ्य राशिफल

आज सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन घर में किसी सदस्य की अचानक तबीयत बिगड़ने से चिंता हो सकती है. ऐसे में लापरवाही न करें और उनकी केयर पर विशेष ध्यान दें. स्वयं भी अधिक काम के कारण थकान और तनाव महसूस कर सकते हैं, इसलिए पर्याप्त नींद और संतुलित भोजन लेना जरूरी रहेगा.

बिजनेस राशिफल

बिजनेस में समझदारी से लिए गए निर्णय लाभ दिलाएंगे. आपके पुराने प्रयास आज रंग लाएंगे और प्रॉफिट बढ़ेगा. हालांकि, फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी कमजोर रह सकती है, इसलिए नए स्थान या बड़े प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचें. 14 जनवरी के बाद निवेश करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

नौकरी और करियर राशिफल

जो युवा नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें किसी ऐसे क्षेत्र या स्थान से ऑफर मिल सकता है जहां साहस, आत्मविश्वास और मेहनत की जरूरत होगी. वर्कस्पेस पर अतिगंड योग के कारण टीम वर्क की सराहना होगी और आप अपनी क्षमता साबित कर पाएंगे. हालांकि, काम का दबाव ज्यादा रहेगा, इसलिए प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा.

फाइनेंस राशिफल

आय के नए स्रोत खुल सकते हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है. फिजूलखर्ची से बचें और बजट बनाकर चलें. पुराने कर्ज या बकाया राशि को चुकाने का भी यह सही समय हो सकता है.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में पेरेंट्स आपकी कुछ बातों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन धैर्य और समझदारी से बात करने पर स्थिति सुधर सकती है. जीवनसाथी के साथ रोमांटिक प्लेस पर शॉर्ट ट्रिप की प्लानिंग बन सकती है, जिससे रिश्तों में मिठास आएगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल

मेडिकल और कॉमर्स के छात्र अगर निरंतर अभ्यास बनाए रखें तो उन्हें अच्छी सफलता मिल सकती है. पढ़ाई में नियमितता और फोकस बनाए रखना जरूरी है.

भाग्यशाली रंग, अंक और उपाय

शुभ रंग: रेड
शुभ अंक: 9
अशुभ अंक: 3

उपाय: आज हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और “ॐ नमो भगवते हनुमते नमः” का 11 बार जाप करें, इससे साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

3 FAQs

1. क्या आज वृश्चिक राशि के लिए निवेश करना ठीक है?
नहीं, बड़े निवेश को 14 जनवरी के बाद करना बेहतर रहेगा.

2. क्या नौकरी में तरक्की के योग हैं?
हाँ, टीम वर्क और मेहनत से सराहना और नए अवसर मिल सकते हैं.

3. पारिवारिक चिंता कैसे दूर होगी?
ध्यान और सहयोग से स्थिति संभल जाएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 10 Jan 2026 02:20 AM (IST)
अबाउट अस

