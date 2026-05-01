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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 1 May 2026: वृश्चिक राशिफल 1 मई 2026 चंद्रमा के 12वें भाव में होने से बिजनेस में बढ़ सकती है कानूनी अड़चनें

Aaj ka Vrishchik Rashifal 1 May 2026: वृश्चिक राशिफल 1 मई 2026 चंद्रमा के 12वें भाव में होने से बिजनेस में बढ़ सकती है कानूनी अड़चनें

Scorpio Horoscope: वृश्चिक राशिफल 1 मई 2026 चंद्रमा के 12वें भाव में होने से बिजनेस और निवेश में बरतें सावधानी. ऑफिस की राजनीति और टेक्निकल बाधाएं बढ़ सकती हैं . जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 01 May 2026 04:00 AM (IST)
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  • वृश्चिक राशि वालों के लिए 1 मई को खर्चे बढ़ेंगे, मानसिक चिंता रहेगी.
  • व्यापार में विदेशी ऑर्डर पर रुकावट, आर्थिक नुकसान की संभावना है.
  • नौकरी में तकनीकी बाधाएं, सहकर्मियों से सावधानी बरतने की सलाह.
  • प्रेम जीवन में अविश्वास से बचें, परिवार में वैचारिक मतभेद संभव.

Aaj ka Vrishchik Rashifal 1 May 2026: वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है. आज ग्रहों का गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है. चंद्रमा आपके 12वें भाव में स्थित हैं, जो खर्चों में वृद्धि और मानसिक चिंता का संकेत देते हैं. आज वाशि, सुनफा और बुधादित्य योग का प्रभाव रहेगा, लेकिन आपकी राशि में मालव्य योग का विशेष साथ मिलने के बावजूद आपको व्यावहारिक मामलों में बहुत सावधानी बरतनी होगी. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय कोई भी नया जोखिम न लें.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है. ग्रह गोचर विपरीत होने के कारण विदेशी ऑर्डर्स में अचानक रुकावट आ सकती है, जिससे आर्थिक नुकसान की संभावना है. विशेष रूप से एक्सपोर्ट बिजनेस से जुड़े लोग करेंसी की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण मुनाफा कम देख सकते हैं. चंद्रमा के 12वें भाव में होने से आपको नए कानूनी दांवपेच सीखने और समझने की जरूरत है ताकि भविष्य में किसी भी 'लीगल ट्रैप' से बचा जा सके. नया निवेश आज टाल देना ही बेहतर है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों को आज कार्यस्थल पर तकनीकी बाधाओं (Technical Problems) का सामना करना पड़ सकता है. इन समस्याओं के कारण आपका कीमती समय बर्बाद हो सकता है और टारगेट पूरा करने में देरी हो सकती है. ऑफिस की राजनीति से खुद को दूर रखें. कोई सहकर्मी पीठ पीछे आपकी बुराई बॉस से कर सकता है, इसलिए अपने काम और व्यवहार में पारदर्शिता बनाए रखें. अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन संभलकर चलने वाला है. अविश्वास या गलतफहमी के कारण रिश्तों में खटास आ सकती है. अपने पार्टनर पर अनावश्यक शक करने से बचें और खुलकर बातचीत करें. परिवार में भी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. शांत रहकर स्थिति को संभालने की कोशिश करें, अन्यथा छोटी सी बात बड़े विवाद का रूप ले सकती है.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)
छात्रों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन खिलाड़ियों (Players) के लिए आज का दिन काफी जोखिम भरा हो सकता है. चोट लगने की प्रबल संभावना है, इसलिए अभ्यास या खेल के दौरान सुरक्षा उपकरणों का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें. अति-उत्साह में आकर अपनी शारीरिक सीमाओं को पार न करें.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज उतार-चढ़ाव बना रहेगा. दोपहर के बाद आपकी ऊर्जा का स्तर अचानक गिर सकता है, जिससे थकान और झुंझलाहट महसूस होगी. मानसिक तनाव को कम करने के लिए पर्याप्त आराम करें. छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें, क्योंकि इसका असर आपके रक्तचाप और मानसिक शांति पर पड़ सकता है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: पीला (Yellow).
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: आज पूर्णिमा पर हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और "ॐ हं हनुमते नमः" मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को पीले फल का दान करें.

FAQs
1. आज बिजनेस में नुकसान से कैसे बचें?
विदेशी लेन-देन और नए निवेश से आज दूर रहें. कागजी कार्रवाई और कानूनी पहलुओं पर विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें.

2. ऑफिस में विरोधियों से कैसे निपटें?
अपनी परफॉरमेंस पर ध्यान दें और गॉसिप का हिस्सा न बनें. बॉस के साथ सीधे संवाद में रहें ताकि कोई आपके खिलाफ गलतफहमी न फैला सके.

3. स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्या करें?
भारी शारीरिक श्रम से बचें और दोपहर के समय थोड़ा विश्राम जरूर करें. योग और ध्यान आपके मानसिक तनाव को कम करने में मददगार होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 May 2026 04:00 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज वृश्चिक राशि वालों के लिए व्यवसाय में क्या चुनौतियाँ हैं?

ग्रहों की स्थिति विदेशी ऑर्डर्स में बाधा और करेंसी उतार-चढ़ाव से आर्थिक नुकसान का संकेत दे रही है। कानूनी दांव-पेंच समझने की आवश्यकता होगी।

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है?

तकनीकी बाधाओं के कारण समय बर्बाद हो सकता है और टारगेट पूरा करने में देरी हो सकती है। ऑफिस की राजनीति से दूर रहें।

प्रेम संबंधों और परिवार में आज कैसा माहौल रहेगा?

अविश्वास या गलतफहमी से रिश्तों में खटास आ सकती है। परिवार में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए शांत रहें।

छात्रों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

छात्रों के लिए दिन सामान्य है, लेकिन खिलाड़ियों को चोट लगने का जोखिम है। अभ्यास के दौरान सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग अवश्य करें।

स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

दोपहर के बाद ऊर्जा स्तर गिरने से थकान हो सकती है। मानसिक तनाव कम करने के लिए आराम करें और छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें।

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