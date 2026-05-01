Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वृश्चिक राशि वालों के लिए 1 मई को खर्चे बढ़ेंगे, मानसिक चिंता रहेगी.

व्यापार में विदेशी ऑर्डर पर रुकावट, आर्थिक नुकसान की संभावना है.

नौकरी में तकनीकी बाधाएं, सहकर्मियों से सावधानी बरतने की सलाह.

प्रेम जीवन में अविश्वास से बचें, परिवार में वैचारिक मतभेद संभव.

Aaj ka Vrishchik Rashifal 1 May 2026: वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है. आज ग्रहों का गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है. चंद्रमा आपके 12वें भाव में स्थित हैं, जो खर्चों में वृद्धि और मानसिक चिंता का संकेत देते हैं. आज वाशि, सुनफा और बुधादित्य योग का प्रभाव रहेगा, लेकिन आपकी राशि में मालव्य योग का विशेष साथ मिलने के बावजूद आपको व्यावहारिक मामलों में बहुत सावधानी बरतनी होगी. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय कोई भी नया जोखिम न लें.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है. ग्रह गोचर विपरीत होने के कारण विदेशी ऑर्डर्स में अचानक रुकावट आ सकती है, जिससे आर्थिक नुकसान की संभावना है. विशेष रूप से एक्सपोर्ट बिजनेस से जुड़े लोग करेंसी की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण मुनाफा कम देख सकते हैं. चंद्रमा के 12वें भाव में होने से आपको नए कानूनी दांवपेच सीखने और समझने की जरूरत है ताकि भविष्य में किसी भी 'लीगल ट्रैप' से बचा जा सके. नया निवेश आज टाल देना ही बेहतर है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों को आज कार्यस्थल पर तकनीकी बाधाओं (Technical Problems) का सामना करना पड़ सकता है. इन समस्याओं के कारण आपका कीमती समय बर्बाद हो सकता है और टारगेट पूरा करने में देरी हो सकती है. ऑफिस की राजनीति से खुद को दूर रखें. कोई सहकर्मी पीठ पीछे आपकी बुराई बॉस से कर सकता है, इसलिए अपने काम और व्यवहार में पारदर्शिता बनाए रखें. अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन संभलकर चलने वाला है. अविश्वास या गलतफहमी के कारण रिश्तों में खटास आ सकती है. अपने पार्टनर पर अनावश्यक शक करने से बचें और खुलकर बातचीत करें. परिवार में भी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. शांत रहकर स्थिति को संभालने की कोशिश करें, अन्यथा छोटी सी बात बड़े विवाद का रूप ले सकती है.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)

छात्रों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन खिलाड़ियों (Players) के लिए आज का दिन काफी जोखिम भरा हो सकता है. चोट लगने की प्रबल संभावना है, इसलिए अभ्यास या खेल के दौरान सुरक्षा उपकरणों का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें. अति-उत्साह में आकर अपनी शारीरिक सीमाओं को पार न करें.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज उतार-चढ़ाव बना रहेगा. दोपहर के बाद आपकी ऊर्जा का स्तर अचानक गिर सकता है, जिससे थकान और झुंझलाहट महसूस होगी. मानसिक तनाव को कम करने के लिए पर्याप्त आराम करें. छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें, क्योंकि इसका असर आपके रक्तचाप और मानसिक शांति पर पड़ सकता है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: पीला (Yellow).

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: आज पूर्णिमा पर हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और "ॐ हं हनुमते नमः" मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को पीले फल का दान करें.

FAQs

1. आज बिजनेस में नुकसान से कैसे बचें?

विदेशी लेन-देन और नए निवेश से आज दूर रहें. कागजी कार्रवाई और कानूनी पहलुओं पर विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें.

2. ऑफिस में विरोधियों से कैसे निपटें?

अपनी परफॉरमेंस पर ध्यान दें और गॉसिप का हिस्सा न बनें. बॉस के साथ सीधे संवाद में रहें ताकि कोई आपके खिलाफ गलतफहमी न फैला सके.

3. स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्या करें?

भारी शारीरिक श्रम से बचें और दोपहर के समय थोड़ा विश्राम जरूर करें. योग और ध्यान आपके मानसिक तनाव को कम करने में मददगार होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.