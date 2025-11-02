Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Taurus Saptahik Rashifal 2 to 8 November 2025: वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भाग्यवृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक रहेगा. सप्ताह की शुरुआत धनलाभ, पारिवारिक खुशियों और नए अवसरों के साथ होगी. शुक्र और गुरु की शुभ दृष्टि से कार्यों में सफलता मिलेगी, और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. पुराने अटके कार्य पूरे होंगे, तथा घर में आनंद का वातावरण रहेगा.

हेल्थ राशिफल:

स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह अच्छा रहेगा. मानसिक शांति और ऊर्जा दोनों बनी रहेंगी. हालांकि अधिक काम या यात्रा के कारण थकान हो सकती है. शनिवार के दिन शनि देव को तिल का तेल अर्पित करें, यह आपको शारीरिक व मानसिक संतुलन देगा.

बिज़नेस राशिफल:

व्यवसाय में लाभ और विस्तार के संकेत मिल रहे हैं. लंबे समय से अटकी प्रॉपर्टी डील या सरकारी कार्य पूरे हो सकते हैं. यात्रा लाभदायक रहेगी, और नए बिजनेस कॉन्टैक्ट भविष्य में फायदा देंगे. किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से नई डील फाइनल हो सकती है.

नौकरी राशिफल:

ऑफिस में आपकी मेहनत रंग लाएगी. उच्चाधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे और सम्मान के योग बन रहे हैं. ट्रांसफर या प्रमोशन की संभावना है. यह समय प्रोफेशनल ग्रोथ का है, अतः किसी नए कार्य या जिम्मेदारी से घबराएँ नहीं.

लव और फैमिली राशिफल:

परिवार में सुख और सौहार्द बना रहेगा. रिश्तों में प्रेम और अपनापन बढ़ेगा. लव लाइफ बेहद रोमांटिक रहेगी, और पार्टनर के साथ यादगार समय बिताने का मौका मिलेगा. विवाहित जीवन मधुर रहेगा. घर में धार्मिक या मांगलिक कार्य होने के योग हैं.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

युवाओं के लिए यह सप्ताह उपलब्धियों वाला रहेगा. उच्च शिक्षा, विदेश से संबंधित योजनाओं में सफलता मिलेगी. स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रहेगा, और रिजल्ट अच्छे आने की संभावना है.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: सफेद

साप्ताहिक उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं और "श्रीं श्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें.

FAQs:

Q1. क्या इस सप्ताह प्रॉपर्टी खरीदना शुभ रहेगा?

A1. हाँ, मंगलवार या शुक्रवार को प्रॉपर्टी से जुड़ा कार्य करना अत्यंत शुभ रहेगा.

Q2. क्या नौकरी में प्रमोशन के योग हैं?

A2. जी हाँ, बॉस आपकी मेहनत को पहचानेंगे और पदोन्नति के संकेत हैं.

Q3. क्या प्रेम जीवन में कोई नई शुरुआत संभव है?

A3. हाँ, अविवाहित लोगों के जीवन में कोई खास व्यक्ति प्रवेश कर सकता है.

Q4. क्या यात्रा के योग हैं?

A4. व्यापार या करियर से जुड़ी यात्रा संभव है, जो लाभदायक सिद्ध होगी.

Q5. कौन सा दिन सबसे शुभ रहेगा?

A5. शुक्रवार, धन प्राप्ति और पारिवारिक सुखों की दृष्टि से अत्यंत शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.