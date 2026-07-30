Vrishabh Rashifal 30 July 2026: वृषभ राशि वालों का 9वें चंद्रमा से चमकेगा भाग्य, आयुष्मान योग से पूरे होंगे बिजनेस के काम
Vrishabh Rashifal 30 July 2026: श्रावण मास के पहले दिन वृषभ राशि वालों का 9वें चंद्रमा से चमकेगा भाग्य, आयुष्मान योग से पूरे होंगे काम! पढ़ें पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक दैनिक राशिफल.
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 30 July 2026: 30 जुलाई 2026, गुरुवार से पावन श्रावण (सावन) मास का शुभारंभ हो रहा है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज रात्रि 09:31 बजे तक श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. शाम 05:43 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, फिर धनिष्ठा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, गजकेसरी योग और आयुष्मान योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.
चंद्रमा आज आपकी राशि से 9वें भाव (भाग्य, धर्म व अध्यात्म स्थान) में मकर राशि में संचार करेंगे. 9वें भाव में चंद्रमा के रहने से आपके सत्कर्मों और अच्छे कार्यों के बल पर भाग्य चमकेगा. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से सावन का पहला दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही फलदायी रहेगा. आयुष्मान योग बनने से बिजनेस से जुड़े महत्वपूर्ण काम समय पर पूरे होंगे, जिससे आपकी उम्मीदें और आशाएं सफल रहेंगी. यदि आप अपने पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) में कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या बिजनेस विस्तार करना चाहते हैं, तो सुबह 07:00 से 08:00 बजे या शाम 05:00 से 06:00 बजे के बीच शुरुआत करें; आपका फैसला बिल्कुल सही साबित होगा. व्यापार में नए संपर्क मजबूत होंगे जिससे बेहतरीन वित्तीय लाभ मिलेगा.
करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज दफ्तर का दिन थोड़ा संभलकर चलने का है. वर्कप्लेस पर काम के सिलसिले में थोड़ा नीरसता (Monotony) का अनुभव हो सकता है. ऑफिस में किसी छोटी सी बात पर विवाद या बखेड़ा खड़ा हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें. अपने काम पर ध्यान दें और शांत रहें.
लव, फैमिली और सोशल लाइफ (Love, Family & Social)
सामाजिक अथवा सोसाइटी से जुड़ी गतिविधियों में अपना योगदान देने से आपको कोई बेहतरीन अनुभव मिलेगा और समाज में मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. परिवार का माहौल बहुत ही खुशनुमा रहेगा, जिससे आपको आत्मिक खुशी मिलेगी.
शिक्षा, स्पोर्ट्स और करियर (Education & Sports)
खिलाड़ियों और कलाकारों (Sports Persons & Artists) को अपने खेल या कला के अलावा अब घर-परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए भी तैयार रहना होगा. अपने कंधों पर जिम्मेदारियों को उठाने से आपका कद बढ़ेगा.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
9वें भाव के चंद्रमा और आयुष्मान योग के प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मानसिक ताजगी बनी रहेगी. सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव की आराधना करने से स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा.
- शुभ रंग: वाइट (सफेद)
- शुभ अंक: 3
- अशुभ अंक: 6
- आज का उपाय: श्रावण मास के पहले दिन और गुरुवार के शुभ संयोग पर शिवलिंग पर गंगाजल, दूध और बेलपत्र अर्पित करें. साथ ही 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें और जरूरतमंदों को फल या सफेद मिठाई का दान करें.
FAQs
Q1. 30 जुलाई 2026 (श्रावण प्रारंभ) को वृषभ राशि के पैतृक बिजनेस शुरू करने का शुभ समय क्या है?
Ans. पैतृक व्यवसाय में नया कार्य शुरू करने के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे और शाम 05:00 से 06:00 बजे का समय सर्वश्रेष्ठ है.
Q2. आज वृषभ राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. वर्कस्पेस पर किसी भी बात को लेकर बखेड़ा खड़ा हो सकता है, इसलिए बेवजह की बहस से बचें और किसी अन्य पर भरोसा न करें.
Q3. आज वृषभ राशि वालों को किस योग से बिजनेस में बड़ी सफलता मिलेगी?
Ans. आयुष्मान योग के शुभ प्रभाव से व्यापार से जुड़े सभी रुके हुए महत्वपूर्ण कार्य आसानी से पूरे हो जाएंगे.
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